Кто были первыми телохранителями в истории

Кто охранял римских цезарей? И главное: как охранял? Вопрос не праздный, ведь порой именно преторианская гвардия представляла наибольшую опасность для императоров, которым служила.









Убийство Калигулы. Гравюра Г. Мокетти. 1810 г.



Понятие «преторианцы» давно стало нарицательным. Обычно так говорят о личной охране диктатора, о войсках, служащих опорой насильственной, основанной на принуждении, власти. Между тем, как рассказывает книга британского историка Гая де ла Бедойере, когда-то это понятие было вполне конкретным.







Преторием называлась палатка полководца и место, где она стояла, в лагере римских войск. Отсюда возникло и название гвардии императора — преторианцы. Это были, как их называет историк, первые телохранители в истории.



Привилегии приближенных

Как главный телохранитель стал императором