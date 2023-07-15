Sampuru — поражающие своей реалистичностью блюда, полностью выполненные из специального пластика, повсеместно используются в ресторанах Японии.
Аппетитные блюда выставляют на витрины так, что прохожие могут легко увидеть доступное меню блюд, их цены и, соответственно то, как будет выглядеть их заказ — очень удобно, не правда ли?
Все изделия изготавливаются вручную, в качестве материалов ранее применялся воск, а с недавнего времени начали использовать пластик и винилхлорид.
Эти имитации блюд создаются специализированными компаниями, которые яростно охраняют свои производственные секреты.
Периодически организации проводят соревнования, где определяют лучшие имитации.
Вот небольшая демонстрация процесса изготовления:
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Искусственные блюда на витринах общепита в Японии
Sampuru — поражающие своей реалистичностью блюда, полностью выполненные из специального пластика, повсеместно используются в ресторанах Японии.
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