10 блюд, которые лучше не заказывать в ресторане, чтобы не пришлось жалеть

Отправляясь в ресторан, мы надеемся на то, что блюда, заказанные из меню, будут вкусными, а ингредиенты, использованные для их приготовления – качественными. Однако наши желания не всегда исполняются. Novate.ru рассказывает, каких блюд в кафе следует избегать, чтобы лишний раз не расстраивать себя.
1. Салаты с майонезом
Майонез маскирует несвежие продукты. / Фото: mastereat.ru
Часто повара добавляют в блюдо майонез для того, чтобы скрыть недостаточную свежесть компонентов. А так как в составе большинства салатов присутствуют овощи, этот момент становится особенно актуальным. К тому же сам майонез является благоприятной средой для развития болезнетворных бактерий.
Намного безопаснее заказывать салаты, которые содержат минимальное количество соуса. Также в некоторых ресторанах можно попросить официанта принести заправку отдельно, чтобы самостоятельно добавить ее в блюдо. Так вы точно будете уверены в качестве присутствующих ингредиентов.
2. Вегетарианские блюда
Проверяйте вегетарианское блюдо на наличие посторонних ингредиентов. / Фото: kartinkinaden.ru
Согласно результатам анонимного опроса поваров в Америке, 15% кулинаров готовят вегетарианские блюда, которые не совсем соответствуют этому понятию. Поэтому если для вас важно, чтобы в позиции из меню, которую вы заказали, не было мяса, обязательно уточняйте состав блюда, а также напоминайте официанту о своих принципах. Когда заказ будет у вас на столе, внимательно присмотритесь к ингредиентам на тарелке: вполне возможно, что повар все-таки положил немного бекона или рыбы, ведь большинство профессиональных кулинаров не слишком любят вегетарианцев.
3. Суши с лососем
Лосось - опасная рыба, если не соблюдаются условия хранения. / Фото: recept.ua
Фанатам суши с лососем следует переключиться на что-нибудь другое – так считает шеф-повар Хэнк Скрэмптон. Дело в том, что пресноводные виды этой рыбы являются благоприятной средой для паразитов. Профессиональные кулинары знают об этом, а потому всегда замораживают лосось перед тем, как использовать ее для приготовления блюда. Стоит отметить, что процессу заморозки подвергается практически вся рыба для суши и роллов, но все же при заказе стоит уточнить у официанта, из какого продукта приготовлено блюдо – свежего или из морозилки.
4. Салат айсберг
Салат айсберг - идеальная среда для бактерий. / Фото: my-farmer.ru
Люди, которые связаны с профессиональной кухней, никогда не закажут салат айсберг, придя в ресторан. Он только с виду абсолютно безобидный, а на самом деле, во влажных углублениях салатных листьев очень любят селиться бактерии. Вымыть айсберг так, чтобы он перестал быть идеальной средой для вредных микроорганизмов, очень сложно, поэтому не стоит рисковать и заказывать блюдо, в котором присутствует этот ингредиент.
5. Рыба в начале недели
Заказывать рыбу в ресторане в понедельник - плохая идея. / Фото: cafedea.ru
Если ваш визит в ресторан пришелся на понедельник или вторник, воздержитесь от заказа рыбных блюд. Дело в том, что большинство заведений покупают морепродукты накануне выходных, так как в субботу и воскресенье больше всего посетителей. Свежей рыба может оставаться лишь три дня, а в выходные поставщики обычно не работают. Поэтому вам придется либо отведать несвежую рыбу, либо «наслаждаться» вкусом замороженной.
6. Блюда вне концепции ресторана
Пицца в итальянском ресторане будет вкусной, а в японском - вряд ли
Если вы являетесь любителем суши и хотите попробовать аутентичное японское блюдо, тогда вам прямая дорога в хороший японский ресторан. А вот заказывать их в стейк-хаусе или в кафе, которое позиционирует себя как итальянское, не стоит. Ничего изысканного и по-настоящему вкусного вам там не подадут. Рестораны, заслужившие хвалебные отзывы критиков и посетителей, обычно являются специализированными. Они гордятся своими фирменными блюдами и уделяют им особое внимание, а все то, что выбивается из общей концепции, готовится «одной левой».
На заметку: Также старайтесь избегать заведений с очень обширным меню, среди позиций которого можно найти и пельмени, и пиццу, и рыбу в кляре, и салаты с морепродуктами. Как показывает практика, в таких ресторанах готовят не очень вкусно, так как повар вынужден распыляться на огромное количество блюд.
7. Стейк с прожаркой well done
Когда стейк полностью готов, легко скрыть плохое качество мяса. / Фото: skolkogramm.ru
Фанатам хорошо прожаренного мяса стоит наслаждаться его вкусом дома, так как лишь там вы можете контролировать не только степень прожарки, но и качество мяса. Во многих ресторанах заказанный гостями стейк является для повара отличной возможностью избавиться от слишком жесткого или залежалого куска мяса, который не хочется выбрасывать, чтобы не терять деньги. В прожаренном состоянии посетитель вряд ли заметит разницу между свежей и подпорченной говядиной. А вот прожарка medium rare не сможет скрыть недостатки продукта, поэтому для этого стейка повар будет брать кусок хорошего качества.
8. Экзотические блюда
Стейк з акулы. / Фото: lookingcooking.ru
Если привычные блюда вас уже не вдохновляют и есть желание попробовать что-то экзотическое, отложите его до того момента, когда вы окажетесь в другой стране. Дело в том, что дегустировать заморские деликатесы лучше в тех государствах, где их добывают и готовят еще свежими, а не спустя «семь кругов заморозки». Стейк из акулы, щупальца осьминога и прочие экзотические блюда, присутствующие в меню ресторана, зачастую готовят из продуктов, купленных в гипермаркете и размороженных заботливыми поварами. Зато цена будет такой, как будто осьминога поймали утром, а вечером он уже оказался на вашем столе. Уж лучше приготовить что-то необычное самостоятельно.
Эксперты также советуют отказаться и от устриц. Эти капризные моллюски очень привередливы и требуют особых условий хранения, которые, увы, далеко не всегда соблюдаются при перевозке и уже непосредственно в самом ресторане. Если отравление не входит в ваши ближайшие планы, оставьте дегустацию устриц на тот день, когда вы будете отдыхать на морском побережье. Еще один вариант – отправиться в специализированное заведение, где моллюски плавают в аквариуме.
9. Крем-супы
Грибной крем-суп. / Фото: kleo.ru
В меню многих ресторанов есть крем-супы. Обычно, это сырные, тыквенные, грибные варианты. Возможно, вы станете более настороженно относиться к этим блюдам, если узнаете, что повара в некоторых заведениях в качестве главного ингредиента для супа используют…порошковый концентрат, купленный в магазине за углом. Куда надежнее будет попросить официанта принести вам классический суп: по крайне мере вы увидите, из чего он приготовлен.
10. Блюдо дня
В блюде дня используют продукты, у которых истекает срок годности. / Фото: sib-trapeza.ru
Если, придя в ресторан, вы увидите в меню блюдо дня, обходите его стороной. Да, цена скорее всего будет привлекательной, а вот качество ингредиентов, присутствующих там – сомнительным. Такие блюда обычно готовят из продуктов, срок годности которых истекает, а значит, их нужно быстрее пустить в расход. Лучше расспросите у официанта, какие блюда готовятся с сезонными местными продуктами, и берите стандартные блюда из меню. Как говорится, бесплатным (как и очень дешевым) бывает только сыр в мышеловке.
