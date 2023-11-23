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Самый лёгкий способ черенкования туи

Хвойные укореняются довольно не так просто, как кажется. Зачастую большая часть черенков погибает. Чтобы укоренилось более 80 %, последуйте несложным, практичным советам ниже!


Подготовка черенков



Для начала нарежьте черенки туи длиной около 15 см. Примерно до середины оголите ветвь.



Разведите Корневин в воде по инструкции на упаковке. Замочите подготовленные черенки в растворе.


Посадка черенков



Тем временем подготовьте подходящее место для укоренения. Земля должна быть рыхлая, уже увлажнённая. Высадите по 2-3 черенка в одно место, накройте половинкой пластиковой бутылки.



Дополнительно поливать черенки не нужно. Под «мини-тепличкой» создаётся идеальный микроклимат, в котором черенки туи чувствуют себя комфортно. Влажность поддерживается на необходимом уровне всё время. Таким способом укоренится около 80-90 % черенков туи!


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черенкованиеТуя

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