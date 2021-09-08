Несколько фактов о Неаполитанском королевстве
Сегодня мы поговорим о Неаполе, точнее о Неаполитанском королевстве, которое существовало на землях современной Южной Италии. Немного познакомимся с его историей. Вполне возможно, после этого вам захочется побывать там, если, конечно, раньше вы этого уже не сделали.
Итак, королевство в Неаполе возникло в конце XII и просуществовало до начала XIX века. Земли, позже ставшие составными частями нового государства, были раньше разрозненными и зависимыми от Византийской империи. Да и вообще, Италия в современном виде возникла относительно недавно – лишь в начале 1860-х гг. Несколько десятков разных микрогосударств на Апеннинском полуострове, среди которых выделялись более мощные, – такая ситуация устраивала всех вокруг, кроме самих итальянцев. Подобное можно увидеть и в Германии, которая тоже объединилась лишь в 1871 году. Кто только не пытался править этими землями, начиная от Испании и Франции, заканчивая российскими походами Суворова. Но Неаполь всегда стоял несколько обособленно. Это королевство было относительно большим по размеру, его правители имели авторитет, с ним вынуждены были считаться.
Основателем Неаполитанского королевства стал брат короля Франции Людовика Святого – Карл I. Он был герцогом Анжуйским, потому вся его династия, обосновавшаяся в Неаполе, стала называться Анжуйской. Неаполитанцы чтут своего первого правителя, недаром статуя Карла Анжуйского до сих пор будто охраняет подступы к фасаду королевского дворца.
Карл проводил очень жесткую политику, не церемонился с врагами, которых либо казнил, либо изгонял из страны. Сицилия тогда была подчинена Неаполю, но именно на сицилийских землях особенно не восприняли новые методы управления, что и привело к образованию отдельного государства. Эти события известны под названием Сицилийской вечерни 1382 года, когда в Палермо началось восстание против французов. Карл Анжуйский пытался бороться за Сицилию, в которой уже успел обосноваться новый король – Педро I Арагонский. Карл решил оставить пока Сицилию в покое и укрепить свою власть на остальной территории. А планы были у Карла масштабные. Он серьезно думал о том, чтобы захватить Константинополь. Но сицилийские события показали, что его амбиции чрезмерны.
А с 1435 года Франция и вовсе потеряла контроль над итальянскими землями. У нее и без того своих проблем было множество в рамках Столетней войны с Англией. Тут бы свою собственную независимость не потерять. Но свято место не бывает. Неаполь захватила Испания, а точнее Арагон. В то время на испанских землях действовали два относительно мощных государства ¬– Кастилия и Арагон, которые вскоре объединились в единую Испанию. Новую династию в Неаполитанском королевстве, которую еще называют династией Трастамара, основал Альфонс I Арагонский. Но ничто в мире не вечно, и в 1516 году на эти земли пришли Габсбурги, которые правили королевством более 200 лет. Первым из габсбургской династии был Карл V. Он же и король Испании, он же и император Священной Римской империи. Планы были у человека глобальные, общеевропейские.
Постепенно Неаполь становился европейской периферией, здесь правили монархи из разных государств. Трудно было в этих условиях думать о какой-то независимой политике. Но это характерно для высшего слоя общества, а вот простые неаполитанцы никогда не теряли чувства своей самобытности и обособленности.
Если политически Неаполь и утратил былую важность, то культурно его слава лишь возрастала. Началось это еще в пору тенденции, которая объединила земли всей Италии, мы ее знаем как Эпоху Возрождения. «Увидеть Неаполь и умереть» – да, подобное говорили не только о Париже. Если Вы почитатели средневековой фортификации, Вас заинтересует замок Кастель-дель-Ово XII века. Если же Вам по вкусу дворцовое искусство – милости прости в Палаццо Реале, который служил резиденцией неаполитанским королям.
О Неаполитанском королевстве заговорят снова в период наполеоновских войн. Когда на неаполитанский трон воссядет самый выдающийся военачальник Наполеона Бонапарта – Иоахим Мюрат. Его статую тоже можно найти в Неаполе.
Ну и наконец, не забудьте про Везувий. Он находится в 15 км от Неаполя и является действующим вулканом. В Неаполе есть еще много интересного на любой вкус!
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