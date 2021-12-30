5 полезных лайфхаков, чтобы в туалете и ванной было всегда чисто!

Чистота в ванной комнате – залог не только здоровья, но и хорошего настроения. Чтобы навсегда распрощаться с седым налетом сантехнике, достаточно воспользоваться 5 полезными хитростями для поддержания лоска в уборной.

Чистка унитаза

Самое грязное место в ванной рекомендуется поддерживать в чистоте, дабы потом не бороться с застарелой ржавчиной.

Предотвратить налет и грязь помогут самодельные таблетки для бачка. Достаточно заморозить несколько кубиков моющего средства в формочках для льда. Периодически бросая такие капсулы в сливную емкость, можно значительно упростить уход за белым троном.

Уборка под ободком

Труднодоступное место нуждается в особом подходе. Устранить грязь поможет обычная сода и немного колы.

На бумажное полотенце, сложенное в несколько раз, насыпают горсть пищевой соды. Далее сверток обильно орошают кока-колой и прилепляют под ободок. Через несколько часов салфетку можно выбрасывать, а остатки средства счистить ёршиком. Ни микробов, ни грязи не останется и в помине.

Поддержка хромированных поверхностей

Уход за блестящим смесителем станет проще, если подойти к уборке с необычной стороны. Для этого пригодится зубная паста и старая щетка.

С помощью самой дешевой пасты можно отчистить налет любой давности. А вытерев кран насухо, можно получить и отполированную поверхность.

Уход за щетками

Фото зубной щетки под микроскопом кого-угодно убедит чаще менять прибор. Но еженедельная замена – дело затратное. Чтобы щетка протянула хотя бы месяц и не стала опасной, достаточно обработать ее простым раствором.

Для его приготовления в стакан воды выдавливают сок половины лимона. Опустив в емкость щетку чистящей стороной вниз, оставляют раствор до утра. После извлечения приборы можно ополоснуть под краном.

Чистота расчесок

От гигиены расчески зависит не только опрятность ванной комнаты, но и чистота волос. Чтобы почистить гребень, понадобится лишь старая зубная щетка. На помощь ей придет все та же дешевая паста и сода.

Процесс пошагово:

Сначала вычищают застрявшие волосы сухой щеткой.

Далее смачивают расческу и посыпают содой.

На влажную щетку наносят пасту и обрабатывают пространство между зубцами.

Споласкивают расческу под краном и оставляют просыхать.

Такие нехитрые лайфхаки помогут поддерживать чистоту в ванной комнате без особых усилий. Применять советы можно даже во время утренней чистки зубов, ведь на это понадобится всего несколько минут.