С нами не соскучишься!

8 010 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • РОМАН Молчанов
    С наступающим ! Спасибо.Маленькие кухонны...
  • Лилия Царенкова
    АХ-ренеть.. Не, ну я давно заметил, что "храмы" притягивают нечисть. Ышо в пору моей молодости я познакомился с некот...Что нужно знать в...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    "Знаток моды". Пункты 2,3,4,5,6,8,9 как раз в тренде."Сумка и туфли одного цвета - предрассудки из прошлого." - нет э...10 вещей, которые...

5 полезных лайфхаков, чтобы в туалете и ванной было всегда чисто!

5 полезных лайфхаков, чтобы в туалете и ванной было всегда чисто!

4121583_s1200_1 (700x501, 136Kb)
 
Чистота в ванной комнате – залог не только здоровья, но и хорошего настроения. Чтобы навсегда распрощаться с седым налетом сантехнике, достаточно воспользоваться 5 полезными хитростями для поддержания лоска в уборной. 
 
 
Чистка унитаза 
 
4121583_Screen_Shot_022119_at_05_23_PM (611x463, 208Kb)
 
Самое грязное место в ванной рекомендуется поддерживать в чистоте, дабы потом не бороться с застарелой ржавчиной. 
 
Предотвратить налет и грязь помогут самодельные таблетки для бачка. Достаточно заморозить несколько кубиков моющего средства в формочках для льда. Периодически бросая такие капсулы в сливную емкость, можно значительно упростить уход за белым троном. 
 
Уборка под ободком 
 
4121583_Screen_Shot_022119_at_05_23_PM_001 (680x462, 397Kb)
 
Труднодоступное место нуждается в особом подходе. Устранить грязь поможет обычная сода и немного колы. 
 
На бумажное полотенце, сложенное в несколько раз, насыпают горсть пищевой соды. Далее сверток обильно орошают кока-колой и прилепляют под ободок. Через несколько часов салфетку можно выбрасывать, а остатки средства счистить ёршиком. Ни микробов, ни грязи не останется и в помине. 
 
Поддержка хромированных поверхностей 
 
4121583_Screen_Shot_022119_at_05_23_PM_002 (680x462, 604Kb)
 
Уход за блестящим смесителем станет проще, если подойти к уборке с необычной стороны. Для этого пригодится зубная паста и старая щетка.
 
 
С помощью самой дешевой пасты можно отчистить налет любой давности. А вытерев кран насухо, можно получить и отполированную поверхность. 
 
Уход за щетками 
 
4121583_Screen_Shot_022119_at_05_23_PM_003 (700x491, 340Kb)
 
Фото зубной щетки под микроскопом кого-угодно убедит чаще менять прибор. Но еженедельная замена – дело затратное. Чтобы щетка протянула хотя бы месяц и не стала опасной, достаточно обработать ее простым раствором. 
 
Для его приготовления в стакан воды выдавливают сок половины лимона. Опустив в емкость щетку чистящей стороной вниз, оставляют раствор до утра. После извлечения приборы можно ополоснуть под краном. 
 
Чистота расчесок 
 
4121583_Screen_Shot_022119_at_05_24_PM (695x562, 822Kb)
 
От гигиены расчески зависит не только опрятность ванной комнаты, но и чистота волос. Чтобы почистить гребень, понадобится лишь старая зубная щетка. На помощь ей придет все та же дешевая паста и сода. 
 
Процесс пошагово: 
 
  • Сначала вычищают застрявшие волосы сухой щеткой. 
  • Далее смачивают расческу и посыпают содой. 
  • На влажную щетку наносят пасту и обрабатывают пространство между зубцами. 
  • Споласкивают расческу под краном и оставляют просыхать. 
Такие нехитрые лайфхаки помогут поддерживать чистоту в ванной комнате без особых усилий. Применять советы можно даже во время утренней чистки зубов, ведь на это понадобится всего несколько минут.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх