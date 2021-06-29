Современная архитектура: Почему многие никак не могут принять этот стиль

Одни дома без преувеличения можно назвать произведением искусства, другие просто не замечают, а есть такие сооружения, которые не оставляют никого равнодушным. Особенно это касается объектов современной архитектуры, именно они вызывают сильный эмоциональный отклик и не всегда положительный. Несмотря на то, что архитекторы стремятся создавать идеальные пространства для работы, отдыха и жизни человека, их произведения подвергаются постоянной критике, а иногда и полному неприятию.
Непонятная для многих современная архитектура никого не оставляет равнодушным. | Фото: worldartdalia.blogspot.com.
Архитектура уже давно вышла за рамки определения такого понятия, как искусство, ведь благодаря ей удается создать пространство и декорации, отражающие культурные особенности и технические возможности того времени и места, где находится человек. Учитывая многовековую историю существования человечества, на улицах наших городов и сел можно встретить постройки всех эпох, которые зодчие создавали в разных стилях и направлениях. И если одни вызывают восхищение, то другие – полное неприятие.
У самых истоков модерна (Елисеевский магазин построен в 1902-1903 гг, Санкт-Петербург). | Фото: adaangel.ucoz.ru.
К понятию «современная архитектура» относятся несколько стилей и течений, которые формируются уже более 100 лет. На протяжении столь длительного периода появляются уникальные работы архитекторов. Самое главное, в каком бы направлении они не творили, будь то чистой воды модерн, брутализм, конструктивизм, деконструктивизм, минимализм, хай-тек или неомодернизм, все вызывает повышенный интерес. Причем мнение людей как обывателей, так и специалистов-экспертов о том или ином объекте кардинально разнятся.
Фантастическая архитектура Института Солка, которую многие считают слишком футуристической. Архитектор Луис Кан, Калифорния. | Фото: uk.wikipedia.org.
Если учитывать неоспоримый факт, что вновь созданные объекты более приспособлены для организации максимально комфортного пространства для обитания людей, то вопрос о неизбежном изменении сложившегося облика городов уходит на второй план. Но и эстетическое восприятие окружающего пространства пока никто не отменял, и если современный объект диссонирует с устоявшейся архитектурной картинкой, то вызывает бурю недовольства, а иногда и активного протеста местных жителей и корифеев.
Современная архитектура Нидерландов. | Фото: thearchitect.pro.
Справка: Современная архитектура возникла еще вначале прошлого века, когда архитекторы утверждали, что творческое выражение должно быть свободным от исторического багажа и скорее архитектурные формы должны подчиняться функционалу, а не общепринятым догмам. Архитекторы старались избегать ненужных деталей в дизайне, считая, что простота и обычные элементы тоже могут быть прекрасны. Сторонники классических правил утверждали и до сих пор это делают, что современная архитектура с ее философией – полная безвкусица, серость и безликость.
Произведения искусства, созданные Фрэнком Райтом (Дом над водопадом, Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке. | Фото: delovoy-kvartal.ru.
Но это с какой стороны посмотреть. Если взять, к примеру, воплощенные в жизнь проекты Фрэнка Лойда Райта и Рудольфа Шиндлера, которые стояли у истоков модернизма, то «ни монотонного, ни бесчеловечного» в них попросту нет. А «безликими и угрюмыми» язык не повернется эти творения назвать, хотя в их внешнем облике не найдете ни резных арок, ни помпезных колонн, ни роскошных элементов и т.д. Они обладают не только практичностью и функциональностью, но и особенной красотой (при абсолютном минимализме декора!), от которой просто захватывает дух.
Проекты Рудольфа Шиндлера уже признаны достоянием, хотя в свое время подвергались критике (Laurelwood Apartments Студио-Сити, особняк Фицпатрика-Леланда). | Фото: museum-design.ru.
Да, они, как и многие другие модернисты, отошли от общепринятых правил в архитектуре, в их работах просматривается индивидуальный стиль и видение. В свое время кто-то сразу влюбился в простоту и практичность построенных ими домов, а приверженцы классических норм и правил их нещадно критиковали. Но несмотря ни на что, эти творения занимают достойное место в современной архитектуре, ведь они стали знаковыми сооружениями и настоящей достопримечательностью. А это потому, что авторам удалось сочетать практичность и простоту с окружающим ландшафтом, как городского пространства, так и природных зон.
Бывают и такие странные сочетания современного дома-оригами со старинной архитектурой (Мальмё, Нидерланды). | Фото: pikabu.ru.
К сожалению, не всем удается найти такую гармонию и нужные точки соприкосновения, и тогда появляются довольно несуразные объекты, которые явно выделяются на общем фоне городской архитектуры.
Вот, что получается, когда пытаются заниматься стилизацией, с отсылкой на прошлое (историческая часть Подола, Киев). | Фото: medium.com.
Конечно же, приверженцы создания единой, хотя и убогой в своем подражании картинки общего стиля будут в восторге, но достопримечательностью такое здание не станет никогда (лишь примером того, как нельзя строить!). Учеными доказано, что «хорошая» или «плохая» архитектура напрямую влияет на качество жизни и характер окружающего пространства, поднимая настроение или подавляя человеческих дух.
Спальные районы, застроенные в 60-70 гг. прошлого века, малопривлекательные и одинаковые в разных странах (многоэтажки Венгрии и России). | Фото: pinterest.com.
Конечно, если взять массовую застройку жилых кварталов безликими массивными многоэтажками, которые не имеют никакой эстетики, да и комфорта зачастую тоже, то такую «современную архитектуру» можно действительно ненавидеть и считать эти объекты полным отстоем, убивающим на корню даже самый оптимистичный взгляд на жизнь. Хотя массовое строительство многоквартирных высотных домов архитектурой назвать сложно, а порой даже невозможно.
Современные архитекторы и дизайнеры уже совсем по-другому смотрят на эстетику многоэтажных домов. | Фото: varlamov.ru.
Но все не так плачевно выглядит, если за дело берутся действительно профессионалы, не гоняющиеся за сроками сдачи и количеством жилых метров. В этом случае спальные районы выглядят не менее привлекательными (согласно теперешним веяниям в моде) нежели исторические центры, где преобладает викторианский стиль или ампир, который в то время когда они возводились, были тоже модными.
Современные жилые комплексы могут вызывать только восхищение и функционалом и эстетикой. | Фото: coolhouses.ru.
Согласитесь, в наше время возводить многоэтажные дома в готическом или романтическом стиле было бы полной нелепостью. Это должны понимать и те, кто никак не хочет воспринимать и принимать современную архитектуру, как неизбежное явление человеческого общества.
Ничего лишнего, а взгляд притягивают (Башни бывшего Всемирного торгового центра до трагического события в 2001 г). | Фото: interestingengineering.com.
Конечно же, по-другому дело обстоит, если в стиле модерн строились небоскребы, общественные здания, спорткомплексы, аэропорты и вокзалы. Здесь обвинить современных архитекторов в безликости никак нельзя. Благодаря тому, что в стройиндустрии активно используются новые материалы и технологии, а это позволяет повышать этажность зданий, увеличивать масштабность арок и площадь окон, усложнять формы строений и т.д.
Первые манхэттенские небоскребы, построенные в 30-х гг. прошлого века (Нью-Йорк, США). | Фото: webmandry.com.
Даже в первых объектах современной архитектуры заметен интерес к ненавязчивому декору, причем кирпич сам становится яркой деталью оформления фасада, не говоря о моде на плиточную облицовку (майоликовые панно) и наличии кованых металлоконструкций. Это то, что касается внешней стороны архитектурных сооружений, в интерьере в первую очередь внимание уделялось комфорту и функционалу при простоте форм и минимуме декора.
Непонятый брутализм в послевоенной архитектуре. | Фото: artishock.org.
В послевоенные годы архитекторы больше стали тяготеть к брутализму и монументализму. Поиск новых средств выразительности посредством грубых и массивных бетонных конструкций больше всего подвергается критике и неприятию. Несмотря на то, что такое увлечение очень быстро погасло, оставшиеся объекты до сих пор активно отвергаются. Хотя в современных постройках все чаще можно увидеть массивные бетонные элементы кубической формы, но такое видение красоты и практичности авторов проектов и они тоже имеют право на существование.
Элементы брутализма снова в моде. | Фото: archside.com.
Противники течения в современной архитектуре утверждают что здания, построенные бруталистами к этому времени практически все заброшены, потому что в таких «уродливых» домах никто не хочет жить (если это жилые сооружения). Если же это музеи, учреждения или вокзалы, то их покинули потому, что «они навевают ужас».
Пригород Парижа заброшен из-за отсутствия работы, а не из-за «уродливости» зданий. | Фото: cameralabs.org/ ©Laurent Kronental.
Как стало известно авторам Novate.Ru, эти утверждения - чистой воды домыслы тех, кто во всем критикует произведения бруталистов. В действительности некоторые здания и даже жилые микрорайоны были покинуты, но совсем по другим причинам и никакого отношения к внешнему виду они не имеют.
При проектировании собственного дома каждый волен выбирать сам: стилизацию под Версаль или гармоничное слияние с природой. | Фото: businessinsider.com /novate.ru.
Слова архитектора и дизайнера, обладателя множества профессиональных премий Хади Тегерани, как нельзя лучше объясняют, почему появляются провалы при строительстве и полное неприятие некоторых объектов: «Современная архитектура терпит крах, когда не соответствует человеческому бытию и его целостности. Она должна давать человеку все составляющие его жизненного благополучия, которое, как пазл, складывается из различных и в равной степени значимых деталей, таких как экология, экономический аспект, адекватное пространство жизнедеятельности, свет, фактура материалов, форма, эмоции и эстетика».
Видение современной архитектуры в Японии и США. | Фото: mahno.com.ua.
И самое интересное, что в каждой стране и даже местности свое видение и понимание современной архитектуры и того, что приемлемо, а что вызывает противостояние. Это обусловлено многими факторами – начиная от менталитета и уровнем жизни и заканчивая формами и материалами для построек. Поэтому если при строительстве современные архитекторы будут учитывать восприятие эстетики населения, географию местности, культуру и традиции, тогда противостояния не будет.
Современные шедевры из стекла, бетона и стали. | Фото: fishki.net.
Даже если это здание из бетона, стекла и стали и оно будет иметь простую, технологичную форму без явных элементов декора сооружение вызовет повышенный интерес, но никак не протест.
Современный детский сад в России и в Германии (наши бы родители испугались вести в такой сад!). | Фото: m.ngs24.ru/ varlamov.ru.
Как показывает практика то, что создают современные архитекторы в Германии (если в проекте учли все вышесказанное), большинство немцев воспринимает как абсолютно нормальное явление – в России же эти объекты обязательно вызовут негодование, шквал возмущения и осуждение. Или то, что очень органично выглядит в Японии – американцы никогда не примут и будут считать безликим и просто никаким.
Современная архитектура довольно многообразна и не все ее принимают и понимают. | Фото: pinterest.com.
Естественно, с течением времени термин «современная архитектура» стал намного обширней, чем был изначально, ведь появилось множество течений и ответвлений, которые с каждым днем меняют приоритеты. Но это и понятно, новые темпы жизни, инновационные материалы, часто меняющиеся модные тенденции диктуют свои правила и потребности и, не все творения архитекторов и дизайнеров общественность сможет оценить по достоинству.
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