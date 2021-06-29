Современная архитектура: Почему многие никак не могут принять этот стиль

Непонятная для многих современная архитектура никого не оставляет равнодушным. | Фото: worldartdalia.blogspot.com.

ru. У самых истоков модерна (Елисеевский магазин построен в 1902-1903 гг, Санкт-Петербург). | Фото: adaangel.ucoz.ru.

Фантастическая архитектура Института Солка, которую многие считают слишком футуристической. Архитектор Луис Кан, Калифорния. | Фото: uk.wikipedia.org.

Современная архитектура Нидерландов. | Фото: thearchitect.pro.

Произведения искусства, созданные Фрэнком Райтом (Дом над водопадом, Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке. | Фото: delovoy-kvartal.ru.

Проекты Рудольфа Шиндлера уже признаны достоянием, хотя в свое время подвергались критике (Laurelwood Apartments Студио-Сити, особняк Фицпатрика-Леланда). | Фото: museum-design.ru.

Бывают и такие странные сочетания современного дома-оригами со старинной архитектурой (Мальмё, Нидерланды). | Фото: pikabu.ru.

Вот, что получается, когда пытаются заниматься стилизацией, с отсылкой на прошлое (историческая часть Подола, Киев). | Фото: medium.com.

Спальные районы, застроенные в 60-70 гг. прошлого века, малопривлекательные и одинаковые в разных странах (многоэтажки Венгрии и России). | Фото: pinterest.com.

Современные архитекторы и дизайнеры уже совсем по-другому смотрят на эстетику многоэтажных домов. | Фото: varlamov.ru.

Современные жилые комплексы могут вызывать только восхищение и функционалом и эстетикой. | Фото: coolhouses.ru.

Ничего лишнего, а взгляд притягивают (Башни бывшего Всемирного торгового центра до трагического события в 2001 г). | Фото: interestingengineering.com.

Первые манхэттенские небоскребы, построенные в 30-х гг. прошлого века (Нью-Йорк, США). | Фото: webmandry.com.

Непонятый брутализм в послевоенной архитектуре. | Фото: artishock.org.

Элементы брутализма снова в моде. | Фото: archside.com.

Пригород Парижа заброшен из-за отсутствия работы, а не из-за «уродливости» зданий. | Фото: cameralabs.org/ ©Laurent Kronental.

При проектировании собственного дома каждый волен выбирать сам: стилизацию под Версаль или гармоничное слияние с природой. | Фото: businessinsider.com /novate.ru.

Видение современной архитектуры в Японии и США. | Фото: mahno.com.ua.

Современные шедевры из стекла, бетона и стали. | Фото: fishki.net.

Современный детский сад в России и в Германии (наши бы родители испугались вести в такой сад!). | Фото: m.ngs24.ru/ varlamov.ru.

Современная архитектура довольно многообразна и не все ее принимают и понимают. | Фото: pinterest.com.