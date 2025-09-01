Смузи, сырники, салат: 6 оригинальных блюд из банальной гречки

Гречка – крупа, из которой, как правило, варят каши и супы, не особо придавая значение тому, что из неё можно приготовить как минимум с десяток абсолютно разных блюд – от классического гарнира и котлет не хуже мясных до изысканных десертов, нисколько не уступающих ресторанным изыскам. Звучит многообещающе, неправда ли?
1. Пикантные сырники
Гречневые сырники. \ Фото: bing.com.
Нет ничего вкуснее и сытнее сырников, которые любят не только взрослые, а и дети. Румяные и сочные, они так и просятся в рот, тем более, если их приготовить из гречки и творога.
Ингредиенты:
• Гречка – 1 стакан;
• Творог – 1 стакан;
• Яйца – 2 шт;
• Масло сливочное – 4 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Чеснок – 2 зубка;
• Сухари для панировки – опционально.
Пикантные сырники из гречки. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Гречку промыть несколько раз под холодной проточной водой;
• Отварить до готовности в слегка подсоленной воде (при этом каша должна быть рассыпчатой);
• Откинуть на дуршлаг и остудить до комнатной температуры;
• В миске смешать творог с яйцами;
• Добавить соль со смесью перцев;
• Выдавить чеснок;
• Хорошенько перемешать до однородной массы;
• Соединить с отварной гречкой;
• Аккуратно вымешать;
• Сформировать котлеты;
• Обвалять в сухарях для панировки;
• Обжарить на сливочном масле до румяной корочки со всех сторон;
• При желании подавать со сметаной, свежей зеленью или соусом.
2. Котлетки
Гречневые котлеты. \ Фото: pinterest.com.
Сытное и вкусное блюдо можно приготовить не только из мяса или рыбы.тому пример. Они прекрасно сочетаются с любыми гарнирами и салатами из свежих овощей, а также станут хорошей альтернативой для полноценного завтрака, обеда или ужина.
Ингредиенты:
• Гречка – 1 полный стакан;
• Картошка среднего размера – 4-5 шт;
• Мука – 6-6,5 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кинза свежая – 2-3 веточки;
• Петрушка свежая – 2-3 веточки;
• Лук зелёный – 1 маленький пучок;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Котлеты из гречки. \ Фото: twitter.com.
Способ приготовления:
• Гречку хорошенько промыть под холодной проточной водой;
• Затем отварить до полной готовности в слегка подсоленной воде (каша должна получиться рассыпчатой);
• Откинуть на дуршлаг и остудить до комнатной температуры;
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на мелкую тёрку;
• Отжать лишнюю жидкость;
• Зелень вымыть;
• Просушить;
• Нарезать как можно мельче;
• В миске смешать натёртый картофель с мелко нарезанной петрушкой, кинзой, зелёным луком, солью и перцем;
• Перемешать до однородной массы и добавить гречневую кашу;
• Ещё раз хорошенько перемешать;
• Сформировать котлеты;
• Обжарить на небольшом количестве подсолнечного масла до образования золотистой корочки со всех сторон;
• Выложить на бумажные полотенца на пять-семь минут;
• Разложить порционно и при желании можно подать к столу с томатным соком.
3. Фаршированный перец
Фаршированный перец. \ Фото: bing.com.
По традиции многие хозяйки готовят фаршированный перец с рисом и мясом. Но как оказалось, данное блюдо получается не хуже, если использовать гречневую начинку, разбавив её сыром, грецкими орехами и ароматными специями.
Ингредиенты:
• Перец болгарский крупный красный или жёлтый – 3 шт;
• Гречка – 1 неполный на два пальца стакан;
• Сыр или жирный творог – 150 г;
• Томаты с плотной мякотью среднего размера – 2 шт;
• Ядра грецких орехов – 1 стакан;
• Чеснок – 2 зубка;
• Морковка небольшая – 1 шт;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Прованские травы – по вкусу;
• Масло подсолнечное – опционально.
Фаршированный перец с гречневой начинкой. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Гречку вымыть под холодной проточной водой;
• Отварить до полуготовности в слегка подсоленной воде;
• Откинуть на дуршлаг;
• Остудить;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на мелкую тёрку;
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Томаты вымыть;
• Аккуратно снять кожицу;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Добавить в сковородку к морковке;
• Выдавить чеснок;
• Добавить щепотку соли, смесь молотых перцев и прованские травы;
• Перемешать;
• Готовить около пяти минут на среднем огне;
• Получившуюся зажарку остудить;
• После смешать с гречкой и при необходимости досолить;
• Сыр натереть на мелкой тёрке;
• Смешать с дроблёнными в крошку грецкими орехами;
• Соединить с гречкой;
• Получившейся смесью нафаршировать заранее подготовленный перец (удалив из него плодоножки и семена);
• Выложить в форму для запекания, предварительно смазав подсолнечным маслом;
• Залить стаканом кипятка;
• Перцы накрыть шляпками и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на сорок-сорок пять минут;
• Готовому перцу дать настояться пять-семь минут и подать к столу.
4. Фаршированные шампиньоны
Фаршированные шампиньоны. \ Фото: stubbornseed.com.
Про идеальное сочетание гречки с грибами знает практически каждый. Тем более, если речь идёт о фаршированных шампиньонах, вкус и аромат которых с первых же минут пробуждает аппетит.
Ингредиенты:
• Шампиньоны крупные – 8 шт;
• Гречка – ¾ стакана;
• Бекон – 10 ломтиков;
• Лук фиолетовый среднего размера – 1 шт;
• Петрушка свежая – 6-8 веточек;
• Сыр или творог – 80 г;
• Соль – по вкусу;
• Чили хлопья – по вкусу;
• Майонез – для заправки;
• Масло подсолнечное – опционально.
Шампиньоны с начинкой. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Гречку промыть под холодной проточной водой и отварить до готовности;
• Слить воду и хорошенько остудить;
• Бекон нарезать тонкой соломкой или мелким кубиком;
• Обжарить три-четыре минуты на сухой сковородке;
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Срезать ножки и подготовить шляпки для фаршировки;
• Ножки измельчить и добавить к бекону;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Добавить к бекону и грибам;
• Приправить солью, добавить хлопья чили;
• Перемешать и готовить ещё около двух-трёх минут;
• Петрушку вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Высыпать к остальным ингредиентам;
• Хорошенько перемешать;
• Дать настояться пять-семь минут;
• Смешать с гречкой;
• Получившейся начинкой нафаршировать грибные шляпки;
• Смазать майонезом и посыпать мелко натёртым сыром;
• Выложить в форму для запекания, смазав подсолнечным маслом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на двадцать-двадцать пять минут;
• Готовые грибы подавать как самостоятельное блюдо, или с отварным рисом, картофелем, спагетти.
5. Салат
Салат с гречкой. \ Фото: foodman.club.
Лёгкий, сытный и вкусный – гречневый салат с курочкой и авокадо – настоящий ансамбль сочетающихся между собой ингредиентов, идеально дополняющих друг друга.
Ингредиенты:
• Гречка – 0,5 стакана;
• Филе куриное среднего размера – 2 шт;
• Помидоры коктейльные – 10-12 шт;
• Рукола – 1 небольшой пучок;
• Авокадо крупное – 1 шт;
• Петрушка и кинза свежая (микс) – 1 небольшой пучок;
• Лимонный сок – для заправки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кунжут – для подачи;
• Оливковое масло – для жарки и заправки.
Вкусный гречневый салат. \ Фото: wowfood.club.
Способ приготовления:
• Гречку промыть под холодной проточной водой;
• Отварить до рассыпчатого состояния;
• Остудить;
• Куриное филе вымыть;
• При необходимости удалить всё лишнее;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Мякоть нарезать тонкой соломкой;
• Приправить солью и перцем;
• Оставить на пять-шесть минут;
• После обжарить на небольшом количестве оливкового масла до золотистого цвета со всех сторон;
• Выложить на салфетки или бумажные полотенца;
• Остудить;
• Руколу, петрушку и кинзу вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Выложить в глубокую миску и слегка присолить;
• Затем добавить отваренную гречку и куриное филе;
• Слегка перемешать;
• Авокадо очистить;
• Извлечь косточку;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком;
• Отправить в миску к остальным ингредиентам;
• Приправить солью и молотым перцем;
• Заправить лимонным соком и оливковым маслом;
• Перемешать;
• Помидоры вымыть;
• Просушить;
• Разрезать на четыре части;
• Добавить в миску к салату;
• Присыпать кунжутом;
• Дать настояться пять-семь минут и подать к столу с гренками, тостами или сухариками.
6. Смузи
Гречневый смузи. \ Фото: familyhandyman.com.
Смузи бывают разные. Но мало кто знает о том, что из гречки можно приготовить не менее вкусный и питательный напиток, который с лёгкостью сможет заменить полноценную еду.
Ингредиенты:
• Гречка – 0,5 стакана;
• Манго крупное спелое – 1 шт;
• Сливки жирные или молоко – 1-1,5 стакана;
• Ванильный сахар – по вкусу;
• Корица молотая – по вкусу;
• Листочки свежей мяты – для украшения.
Смузи из гречки. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Гречку промыть и отварить до готовности;
• Хорошенько остудить;
• Выложить в чашу блендера;
• Манго вымыть;
• Снять шкурку и извлечь косточку;
• Мякоть произвольно нарезать;
• Добавить к гречке;
• Сдобрить ванильным сахаром и корицей;
• Слегка перебить до однородной массы и влить стакан молока или сливок;
• Хорошенько перебить блендером;
• При необходимости можно добавить сахар или мёд;
• Если смузи получился слишком густым, стоит разбавить его ещё небольшим количеством жидкости;
• Перелить в стеклянную ёмкость;
• Накрыть крышкой и отправить в холодильник на пару часов;
• Перед подачей разлить по стаканам и украсить листочками свежей мяты.
