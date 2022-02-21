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Дешёвая аптечная мазь от мошек в ваших цветах

Маленькие чёрные мошки — беда многих цветоводов. Речь идёт о так называемом грибном комарике (сциариде), личинки которого селятся в верхних слоях почвы и вредят растениям. Особенно опасны эти насекомые для нежных молодых побегов, которые они могут уничтожить.
Однако, если вы увидели взлетающих с почвы мошек, не расстраивайтесь — есть очень простой и очень эффективный способ от них избавиться.

Дешёвая аптечная мазь от мошек в ваших цветах
Отправляйтесь в аптеку и приобретите серную мазь — стоит она копейки, но чрезвычайно эффективна против мошек. Также вам потребуются спички.
Дешёвая аптечная мазь от мошек в ваших цветах
Нанесите немного мази на спичечную головку. (Кстати, если мошек у вас совсем мало, можно даже обойтись без мази — достаточно будет серы на спичечной головке)
Дешёвая аптечная мазь от мошек в ваших цветах
Теперь воткните спичку неглубоко в землю (личинки, не выносящие серу, обитают в верхних слоях почвы). На средний горшок достаточно 3-4 спичек с мазью.
Дешёвая аптечная мазь от мошек в ваших цветах
Уже через пару дней о грибных комариках вы забудете!
Подробнее о данном методе — в видео ниже.


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цветыМошки
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