5 впечатляющих рукотворных мест на Земле, которые напрасно считают чудесами природы

На планете есть множество весьма необычных мест и поражающих впечатления природных феноменов. Вот только бывает так, что матушке-природе внезапно «помогает» человек, причём настолько удачно и красиво, что кажется, будто искусственно созданными эти объекты быть не могут. Вашему вниманию «пятёрка» впечатляющих рукотворных мест на Земле, которые напрасно считают чудесами природы.
1. Дарзава (Туркменистан)
Вечное пламя, которое подожгли люди. /Фото: 47channel.ru
Дарзава, более известные как Врата ада представляют собой это газовый кратер, расположенный в Туркменистане, который на протяжении сорока лет продолжает гореть вот уже почти полвека. Это удивительно явлеение является чистым делом рук человеческих, а точнее - советских инженеров, которые в семидесятых годах прошлого столетия искали нефть в том месте, а когда начали бурить скважины, то часть грунта, под которым было большое месторождение газа, попросту провалилась. Из-за угрозы распространения токсичных паров, советские инженеры не придумали ничего лучше, чем взять и поджечь выходящий из недр газ, чтобы избавиться от него, не принеся проблем человечеству. Так он и горит там уже несколько десятилетий.
2. Fly Geyser (США)
Красивейшее, но чисто рукотворное место. /Фото: globalmarvels.com
Гейзер Флай в штате Невада кажется уникальным природным чудом, в реальности является постоянно действующим термальным источник, появившимся благодаря человекому воздействию. Произошло это ещё в 1916 году, когда на том месте проводили буровые работы, а полвека спустя подземные воды, в составе которых было много минералов из скважин начали прорываться на поверхность.
3. Воды Рио Тинто (Испания)
Речка с нестандартным цветом воды. /Фото: travelask.ru
В испанской Андалусии можно найти реку с красным даже кровавым цветом воды. А всё потому, что она ядовита: по информации редакции Novate.ru, её рН равен 2, что делает практически нереальным обитание в ней большей части существующих в природе организмов. Произошло так потому, что на протяжении нескольких столетий люди в этом регионе активно занимались добычей меди, серебра, золота и других полезных ископаемых. Вот в результате этой деятельности и была загрязнена вода в реке - красный цвет она приобретает из-за медь, которая содержится в ней в больших объёмах.
4. Голубая лагуна (Исландия)
Удивительной красоты людское творение. /Фото: fullpicture.ru
Исландская Голубая лагуна представляет собой большой бассейн, наполненный геотермальной водой с солями в составе. А появилась она за счёт - рядом с лагуной функционирует геотермальная электростанция Svartsengi, которой необходимо было где-то хранить лишнюю выкачиваемую воду. Голубая лагуна является одной из популярных туристических достопримечательностей Исландии, и не только из-за красоты - считается, что тамошняя высокоминерализованная вода оказывает благотворное воздействие на кожу.
5. Испаритерные резервуары (США)
Красота среди год, созданная человеком. /Фото: mediasole.ru
Трудно представить, что столь необыкновенные, красочные озера, расположившиеся прямо посреди горных хребтов в американском штате Юта являются не просто творением рук человеческих, а представляют собой так называемые испарительные резервуары. Такие объекты зачастую используются с целью постепенного испарения воды для производства поташа, или карбоната калия, который применяется при изготовлении удобрений.
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