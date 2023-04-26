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Советы от находчивых людей, которые справляются с бытовыми трудностями на раз-два

Ежедневно нам приходится сталкиваться со всевозможными бытовыми вопросами. В результате даже такие мелочи, как натирание сыра или беседа со словоохотливым родственником, могут отнять массу драгоценного времени.
К счастью, в интернете есть изобретательные люди, которые готовы делиться неожиданными решениями повседневных проблем.
1. 

Советы от находчивых людей, которые справляются с бытовыми трудностями на раз-два

Если телефон вывалился из рук, подставьте под него ногу. Навряд ли у вас получится его поймать, зато он шлепнется вам на ногу. В результате он отскочит и приземлится на землю с меньшей высоты

2.
Советы от находчивых людей, которые справляются с бытовыми трудностями на раз-дваЛучше захватить с собой бутылку воды, если вы идете в поход в одиночестве. Когда в емкости останется только половина, это будет означать, что пора поворачивать назад.

3.Советы от находчивых людей, которые справляются с бытовыми трудностями на раз-два

Никогда не мойте грибы. Они впитывают воду, как губка, начинают ее выделять во время жарки на сковородке и превращаются в нечто резиновое. Вместо этого просто протрите шляпки и ножки влажным бумажным полотенцем. А вот еще несколько кухонных советов, которые экономят и время, и средства.

4.
Советы от находчивых людей, которые справляются с бытовыми трудностями на раз-два

Чтобы прервать бесконечный поток слов собеседника, надо всего лишь уронить что-нибудь. Человек прервется, пока вы поднимаете искомый предмет. В этот момент у вас появится шанс вставить хоть слово в диалоге.
5.
Советы от находчивых людей, которые справляются с бытовыми трудностями на раз-два

Сделайте сначала снимок предмета, который вы собираетесь одолжить кому-то, а потом уже отдавайте его.

6.
Советы от находчивых людей, которые справляются с бытовыми трудностями на раз-два

Если вас утомила беседа, просто переключите телефон в авиарежим. В этом случае другой человек получит сообщение: «Абонент недоступен» — и не станет обижаться.

7.
Советы от находчивых людей, которые справляются с бытовыми трудностями на раз-два

Если в вашем доме или дворе неожиданно появился пчелиный улей, лучше обратиться к пчеловодам. Иногда они даже улей бесплатно забирают. Это не только сэкономит вам деньги, но и спасет жизнь пчелам.
8.
Советы от находчивых людей, которые справляются с бытовыми трудностями на раз-два

Маленький кусок скорлупы, оказавшийся в разбитом яйце, проще всего достать с помощью той же скорлупы.

9.
Советы от находчивых людей, которые справляются с бытовыми трудностями на раз-два

Если разогревать пиццу в микроволновке с обычной салфеткой, обильно смоченной водой, блюдо не превратится в сухую несъедобную штуку. 

10.

Советы от находчивых людей, которые справляются с бытовыми трудностями на раз-два

Перед тем как отправляться с детьми на прогулку или мероприятие, где будет много людей, стоит их сфотографировать. Если дети случайно потеряются в толпе, у вас будет свежий снимок, точно показывающий, во что они были одеты.

Помимо этого, есть много других находок, которые облегчают жизнь родителям.

11.

Советы от находчивых людей, которые справляются с бытовыми трудностями на раз-два

Этот крутой совет буквально изменил мою жизнь: если соль не делает блюдо вкуснее, надо плюхнуть в него что-нибудь кислое. Подойдет лимонный сок, лимонная кислота или уксус. Вкус меняется фантастически.

12.

Советы от находчивых людей, которые справляются с бытовыми трудностями на раз-два

Чтобы цепочки и подвески не перепутались во время путешествия, надо продеть украшения сквозь соломинку.

13.

Советы от находчивых людей, которые справляются с бытовыми трудностями на раз-два

Если под рукой нет динамика, можно просто положить мобильный телефон в глубокую тарелку. Я всегда так делаю, когда уборкой занимаюсь. А в машинах, где проигрывателя нет, телефон стоит поставить в подстаканник.
14.

Советы от находчивых людей, которые справляются с бытовыми трудностями на раз-два

Не стоит выкидывать обертки из-под сливочного масла. Лучше хранить их в холодильнике. Когда появится необходимость смазать сковородку или противень, можно будет использовать именно обертки, а не кусочек масла.
А вот некоторые продукты в холодильнике хранить не стоит.

15.
Советы от находчивых людей, которые справляются с бытовыми трудностями на раз-два

Не стоит отказываться от стакана воды во время собеседования. Он придет на помощь, если вам зададут трудный вопрос. Чтобы тщательно продумать ответ, просто возьмите стакан и начните пить. Это позволит скрыть волнение и неловкую паузу.

А вот другие советы, которые помогут пройти собеседование и устроиться на работу мечты.

16.

Советы от находчивых людей, которые справляются с бытовыми трудностями на раз-два

Прежде чем натирать сыр, положите его в морозилку на 30 минут. Продукт после этого не будет крошиться и сам процесс займет меньше времени.

17.

Советы от находчивых людей, которые справляются с бытовыми трудностями на раз-два

Если вы нервничаете и переживаете, положите большой палец в рот и подуйте в него. Не представляю, как это работает, но после этих действий должна снизиться частота сердцебиения. По крайней мере, мне это помогает.
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