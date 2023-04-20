Пиво спасло нашу цивилизацию в Средние века

Люди Средневековья пили пиво буквально галлонами и давали его своим детям с самого раннего возраста. Последнее в обществе никак не порицалось, а, наоборот, служило явным признаком родительской любви и внимания. Разбираемся, почему.
Из пива холеру не подхватишь
Это сейчас всем известно, что если воду прокипятить перед тем, как выпить, то её можно набирать хоть из лужи. А в тёмное Средневековье с очисткой воды были большие проблемы.
Чтобы лучше понимать обстановку и отношение к элементарной гигиене людей того времени, можно прочитать самое начало книги Патрика Зюскинда «Парфюмер». Там действия происходят в XVIII веке, и можно предположить, что за 200–400 лет до описываемых событий на улицах крупных городов царила ещё большая антисанитария.
Средневековые люди заметили, что если они пьют пиво вместо воды, то реже страдают расстройством желудка и прочими сопутствующими прелестями. Люди также заметили, что они реже болеют, а небольшой градус (тогда в пиве было около 3% алкоголя) помогает им позитивнее смотреть на удручающую картину мира за окном. Кроме этого, пиво в те времена было действительно витаминным напитком, богатым микроэлементами. Это средневековым людям было так же необходимо, как и современным, учитывая, что рацион питания большинства не пестрил своим разнообразием.
Пиво было таким чудесным напитком по двум причинам. Первая: технология его приготовления предполагает нагрев воды до довольно высокой температуры. На некоторых стадиях её нужно кипятить. Повышение температуры воды убивает возбудителей самых разных заболеваний наповал. Вторая причина заключается в том, что пиво — это один из немногих алкогольных напитков, утоляющих жажду.
До 1627 года никто не пытался проводить разработки по фильтрации воды. И можно с уверенностью сказать, что пиво спасало средневековых людей. Если бы этот хмельной напиток не изобрели, неизвестно, появились бы у средневековых людей западной цивилизации потомки, и продлилась бы эта история до наших дней.
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