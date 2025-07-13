Почему древние египтяне так странно и примитивно рисовали







Каждая фреска - это в известной степени больше письменность, чем рисунок. |Фото: wp-s.ru.

Все это чем-то напоминает древнюю наскальную живопись. |Фото: futurita.ru.

Рисунки древней Месопотамии. Все тоже в профиль! |Фото: iskusstvoed.ru.

А вот фрески эпохи крито-микенской Древней Греции. |Фото: bangkokbook.ru.

Очевидно , что в древности все народы рисовали в профиль потому, что так проще. А вот фаюмский портрет из Египта начала нашей эры. |Фото: bangkokbook.ru.