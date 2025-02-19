Какие тёмные тайны скрывали монахи Средневековья - божьи люди в чёрных одеждах

Монашество существовало веками и является неотъемлемой частью древней истории. Эти люди написали большинство исторических текстов, обнаруженных археологами. Благодаря им все события древности известны сегодняшним учёным. С момента своего появления, на протяжении столетий, монашество эволюционировало.
Как отшельники стали монахами
Отшельник = монах.
История монашеского образа жизни уходит своими корнями вглубь веков. Сначала людей, которые решили отрешиться от забот и радостей этого мира, называли просто отшельниками. Первые отшельники известны с 7 века до нашей эры. Например, в древнем индуизме это была обычная практика — изолироваться от мирской жизни. Люди, которые принимали такие решения, посвящали себя духовным практикам и поискам смысла жизни. Они жили в бедности, не пользуясь никакими благами. Отшельники могли жить группами или одиноко, особой разницы между ними не было.
Картина Клаудио Ринальди «Четыре монаха», изображающая средневековых монахов.
Так в Индии возникло целое религиозное течение — джайнизм. Основа их учения представляет собой представление о том, что блаженство приходит от жизни в изоляции и отречения от всего. Историки считают, что именно индуизм подарил миру первую концепцию смысла монашества. В джайнизме были монахи и монахини. В строгом соответствии с представлениями о жизни, они занимались тем, что несли тяжкое бремя очищения кармы.
От индуистских монахов произошли буддийские монахи. Сегодня они являются одной из самых известных монашеских групп в мире. Буддийские монахи посвящают себя своим общинам и миру, проповедуя, обучая и питая общину, а не полностью отделяя себя от неё. В результате многие современные буддийские монастыри владеют огромными богатствами. Этот аспект стал причиной резкой критики, хотя на самом деле в этом нет ничего нового.
Буддийские монахи за пределами тайского монастыря.
Ессеи — загадочные монахи древности
Примерно во 2 веке до нашей эры появились ессеи. Эти отшельники были представителями иудаизма. На сегодня учёные считают их самой ранней формой монашества на Ближнем Востоке. Ессеи вели аскетический образ жизни. Их быт состоял из регулярных молитв, изучения древних религиозных текстов и труда. Эта религиозная группа была недовольна тем, что их страной руководит Рим. Они уходили в изолированные от людей места и селились там, чтобы проводить дни в общении с Богом и ожидать Мессию. Именно ессеи являются авторами Свитков Мёртвого моря, религиозных текстов, которые дали историкам более глубокое понимание ранних иудаистских и христианских доктрин.
Святой Павел Отшельник, Фрагмент камня из монастыря Святого Лаврентия, Буда, Венгрия.
Традиционное монашество
Более привычные для современного человека христианские монахи появились всего несколько столетий спустя, в 3 веке нашей эры. Некоторые последователи Христа принимали решение отказаться от материальных благ этого мира и уйти в пустыню. Целью было оставление всех мирских радостей бытия, духовное очищение и приближение к Богу. Большинство отшельников бежали в Египет и Сирию, чтобы проводить там тихую жизнь вдали от людских глаз.
Иногда христиане не по своей воле решали бежать из насиженных мест. К этому их вынуждали гонения за веру. Потом разрознённые группы гонимых объединялись и образовывали довольно крупные общины. Эти общины представляли собой далёкий прообраз монастырей. Именно тогда сформировалась основа монашеских убеждений о важности сообщества, принципе взаимопомощи и опоры друг на друга. Это было необходимо, чтобы выжить в этом грешном враждебном мире.
Комната в монашеской келье монастыря Маунт-Грейс.
Первые монастыри
Первый официальный монастырь того времени появился в Западной Европе. Кельтские христиане в Галлии приняли монашеские верования. Монастырь был построен в Лигуже Святым Мартином, третьим епископом Тура. Отсюда идея монашества широко распространилась по всему континенту.
В 5 веке Византийская империя и Рим узнали о монашестве. Религиозные люди этих государств тоже начали развивать подобную практику. За основу было взято учение святого Бенедикта Нурсийского. Он был христианским святым среди нескольких деноминаций, включая католицизм, восточное православие и англицизм. Бенедикт жил между 5 и 6 веками. Его называют «отцом западного монашества». Он был бесконечно предан этой практике. Последователей этого монаха по сей день называют монахами-бенедиктинцами.
В те далёкие времена монашество было сосредоточено на максимально простой жизни. Принято было иметь лишь самое необходимое. Сюда входила незамысловатая пища, минимальное количество личных вещей или их полное отсутствие. Группы монахов, живущие в монастырях, называли друг друга «братьями». Все они следовали раз и навсегда установленным в обители правилам. Некоторые из них были строже, чем у остальных, некоторые мягче. В основном, монахи тогда были мужчинами. Женщины-монахини встречались реже. Иногда мужские и женские монастыри управлялись одним и тем же аббатством. Помещения были отдельными, общими был контроль и земли.
Один день из жизни средневекового монаха
Средневековые монахи посвящали всю свою жизнь исключительно поклонению Богу. Независимо от конкретной деноминации, к которой они принадлежали, их дни проходили очень похоже. Быт состоял из молитв, переписывания текстов, изучения Священных Писаний и труда. Работа, которой занимались монахи была направлена на обеспечение жизнедеятельности монастыря. Она состояла в основном из уборки, приготовления пищи, возделывания земли, обучения мальчиков грамоте и оказания медицинской помощи другим людям.
Труд был чрезвычайно важен. Девизом, например, монахов-бенедиктинцев было «Ora et Labora» — «Молись и работай». Среди монахов было чёткое распределение ролей и работ. Это зависело от звания. Были аббаты — они руководили обителями, лекторы — они учили детей и ризничие — они являлись хранителями библиотек и прочего имущества монастыря. Дополнительно распределялись и иные обязанности. Если обитель была небольшой, то там аббат мог быть и лектором, и ризничим.
Аббатство Уитби в Северном Йоркшире, Англия. Монастырь был впервые основан примерно в 657 году нашей эры. Сегодня корпус бенедиктинского аббатства 13-го века является одним из крупнейших и наиболее впечатляющих церковных руин в стране.
В монастырях был чёткий распорядок дня, который нужно было строго соблюдать. Каждый день проводились Богослужения. Весь порядок излагался в так называемой «Книге часов». В ней также содержались молитвы для каждой определённой части дня. Эти тексты — наиболее часто встречающиеся из сохранившихся исторических документов во всей Европе. Часослов описывает весь распорядок. Он включает восемь разных «часов». Утреня — это 2 часа ночи, лауда- это 5 часов утра, прайм - 6 часов утра, терция - 9 часов утра, секста - полдень, нона — 3 часа пополудни, вечерня - до наступления темноты и повечерие — 6 часов вечера. На время молитв все работы прекращались. Пропускать их не позволялось никому. Ложились спать монахи практически сразу после повечерия и просыпались к утрене.
Самые странные правила
Общие правила, принятые монахами, были достаточно просты. Они подразумевали скромную жизнь с минимальным количеством вещей, полное отсутствие имущества и обет безбрачия. Иногда строгие правила даже включали обет молчания. Монаху не разрешалось ни с кем разговаривать. Такие обеты были способом показать горячую приверженность вере и полное отделение от мира. Для того чтобы отличаться от остальных людей не только духовно, но и физически, монахи брили макушки и облачались в объёмные одежды, преимущественно чёрного цвета. Это свободное одеяние обвязывал вокруг талии кожаный ремень или просто верёвка.
Обычной одеждой монаха было просторное одеяние чёрного цвета, подвязанное поясом или верёвкой.
Личные вещи монаха включали в себя обычно перья для письма, нож, расчёску, носовой платок и иногда набор для шитья. Спали они на соломенных матрасах, а укрывались шерстяными одеялами. Часто монахам строго запрещалось выходить за территорию обители. Исключением могли быть деловые поездки в другие монастыри, проповедь Евангелия или добровольные работы на благо общества. В обязанности монастыря входила благотворительная деятельность. Обители строили больницы, бани, жилые дома для бедных, библиотеки и учили детей.
Монахи занимались благотворительностью и учили детей.
Несмотря на бедность самих монахов, обители со временем становились всё более богатыми. За работу монахам ничего не платили. Монастыри же брали деньги за этот бесплатный труд в свою казну. Занимались Божьи люди обычно земледелием и животноводством, производили продукты питания и различные изделия ручной работы на продажу. Это приносило солидный доход. Деньги монастыри вкладывали в покупку земель и строительство новых монастырей. С течением времени они стали мощным экономическим сектором.
Зачем и кому это надо?
Можно задаться таким вопросом: зачем вообще кому-либо было становиться монахом? Средневековые монахи ответили бы на этот вопрос однозначно — быть ближе к Богу. Многих отвращал аскетизм бытия, но многие спокойно могли с этим мириться. Некоторые получали нескрываемое удовольствие от бескорыстной помощи другим людям. Ведь служить другим — это истинное предназначение каждого христианина. Были, конечно, среди них и те, которые шли в монастыри потому что там никогда не было недостатка в питании. Да, оно было не роскошным, но голодных там не было. Кроме того, монахов в народе уважали.
Мальчиков из бедных семей часто отправляли в монастыри. Там был шанс получить хорошее образование и сделать блестящую карьеру. Детей приводили обычно в возрасте от пяти лет. Маленьких называли облатами, а подростков — послушниками. После одного года послушничества обычно принимали решение о том, желает ли юноша стать монахом. Обычно уходили от мира навсегда. Хотя, в 13 веке приняли новые правила, по которым обитель можно было покинуть и потом в любой момент. Недостатка в монахах не было никогда, невзирая на строгость монашеских законов и скромный быт.
Несмотря на сложную жизнь, в монахи всегда шли охотно.
А что сегодня?
В наши дни монашество не столь популярно, как в средние века, но оно всё ещё есть. В мире существуют тысячи монашеских общин разных конфессий. Современные монахи смотрят в будущее и стремятся своими добрыми делами сделать мир лучше и приблизиться к Богу. Прекрасные идеи, если вас не смущает то, что нужно будет откинуть все прелести цивилизации и её удовольствия. Монашество может стать не просто увлекательной практикой, а действительно смыслом жизни. Важно просто понять своё призвание.
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