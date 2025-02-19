Какие тёмные тайны скрывали монахи Средневековья - божьи люди в чёрных одеждах

Как отшельники стали монахами

Отшельник = монах.

Картина Клаудио Ринальди «Четыре монаха», изображающая средневековых монахов.

Буддийские монахи за пределами тайского монастыря.

Ессеи — загадочные монахи древности

Святой Павел Отшельник, Фрагмент камня из монастыря Святого Лаврентия, Буда, Венгрия.

Традиционное монашество

Комната в монашеской келье монастыря Маунт-Грейс.

Первые монастыри

Один день из жизни средневекового монаха

Аббатство Уитби в Северном Йоркшире, Англия. Монастырь был впервые основан примерно в 657 году нашей эры. Сегодня корпус бенедиктинского аббатства 13-го века является одним из крупнейших и наиболее впечатляющих церковных руин в стране.

Самые странные правила

Обычной одеждой монаха было просторное одеяние чёрного цвета, подвязанное поясом или верёвкой.

Монахи занимались благотворительностью и учили детей.

Зачем и кому это надо?

Несмотря на сложную жизнь, в монахи всегда шли охотно.

А что сегодня?