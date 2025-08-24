Эффективные методы борьбы с муравьями

Что делать, если в доме появились муравьи, а испытанные средства уже не действуют? Как обезопасить себя от них быстро и эффективно?







Что надо подготовить

Практические советы

Борьба с муравьями в доме

Заключение

Едете на пикник – возьмите с собой металлические тарелки, диаметр должен быть больше ширины ножек стола. Если таких нет, то можно воспользоваться пластиковыми, но придется их усовершенствовать.Как именно – расскажем немного ниже. Для домашних ловушек нужно иметь немного буры, уксуса и сахара. Пригодятся небольшие пластиковые упаковки и опрыскиватель.На пикнике муравьи попадают на стол по ножкам, надо им отрезать этот путь. Воспользуйтесь глубокими одноразовыми тарелками или иной пластиковой тарой, подходящего под ножки диаметра. Подложите их под стол и налейте воду. Такая элементарная защита работает очень эффективно.Несколько сложнее победить муравьев, если они появились на загородной даче или в коттедже. Советуем сделать свои собственные ловушки. Добавьте в стакан три ложки буры и одну ложку сахара.Размешайте смесь и насыпьте ее в небольшие контейнеры, подойдут стаканчики от сметаны или йогурта.Добавьте воду, лучше это делать соломинкой, она позволяет точно контролировать количество и по мере необходимости добавлять еще. Состав по консистенции должен напоминать густой сахарный сироп.Буру храните в недоступном для детей месте. Проделайте в контейнере отверстия, располагайте их на крышке и по периметру.Поставьте контейнеры около мусорных ящиков и на муравьиных дорожках. Муравьи должны после посещения ловушки иметь возможность вернуться в муравейник и привлечь своих собратьев.Ловушки должны стоять долго, пока все муравьи не погибнут.Если вы нашли колонию, то задача упрощается. Не нашли? Обрызгайте муравья уксусом и внимательно следите, куда он убегает. Муравей всегда будет возвращаться в колонию.При нежелании насыщать землю агрессивными химическими веществами, их можно просто затопить водой.Поднесите шланг к муравейнику и на несколько часов оставьте воду включенной.Придется повторять несколько дней, пока муравьи не перенесут колонию в другое место и потеряют меченый путь к вашему дому.Еще один способ. Нагрейте на плите кастрюлю с водой и добавьте в нее красный перец, несколько минут прокипятите.Горячей жидкостью полейте муравьиные дорожки и их колонию. Кипяток убьет часть муравьев на поверхности земли, а перец заставит оставшихся покинуть колонию.Для полной гарантии надо удалить феромоны, которыми они метят свои дороги в доме. Для этого налейте в опрыскиватель уксус, смешайте с водой в пропорции 1:1, добавьте пару капель жидкости для мытья посуды.Тщательно обработайте все подозрительные места в доме и около него.На пикнике проблемы могут возникать, если одноразовые тарелки очень тонкие и не выдерживают вес стола. Но и в этой ситуации есть выход. Укладывайте их на прочное основание, оно не должно прогибаться. Можно использовать куски досок, веток или любые подручные предметы, способные выдерживать вес стола и не проваливаться в землю.Но самый лучший метод не привлекать муравьев – вовремя убирать остатки еды. Они очень коммуникабельны и быстро сообщают своим родственникам, что нашли еду, указывают им путь к ней. Муравьев привлекают остатки сладкой колы на металлической банке. Перед тем, как бросить их в мусорное ведро, тщательно помойте, удалите остатки сладкого напитка.