Эффективные методы борьбы с муравьями

Что делать, если в доме появились муравьи, а испытанные средства уже не действуют? Как обезопасить себя от них быстро и эффективно?
Что надо подготовить
Едете на пикник – возьмите с собой металлические тарелки, диаметр должен быть больше ширины ножек стола. Если таких нет, то можно воспользоваться пластиковыми, но придется их усовершенствовать.
Практические советы
На пикнике муравьи попадают на стол по ножкам, надо им отрезать этот путь. Воспользуйтесь глубокими одноразовыми тарелками или иной пластиковой тарой, подходящего под ножки диаметра. Подложите их под стол и налейте воду. Такая элементарная защита работает очень эффективно.
Борьба с муравьями в доме
Несколько сложнее победить муравьев, если они появились на загородной даче или в коттедже. Советуем сделать свои собственные ловушки. Добавьте в стакан три ложки буры и одну ложку сахара.
Размешайте смесь и насыпьте ее в небольшие контейнеры, подойдут стаканчики от сметаны или йогурта.
Добавьте воду, лучше это делать соломинкой, она позволяет точно контролировать количество и по мере необходимости добавлять еще. Состав по консистенции должен напоминать густой сахарный сироп.
Буру храните в недоступном для детей месте. Проделайте в контейнере отверстия, располагайте их на крышке и по периметру.
Поставьте контейнеры около мусорных ящиков и на муравьиных дорожках. Муравьи должны после посещения ловушки иметь возможность вернуться в муравейник и привлечь своих собратьев.
Если вы нашли колонию, то задача упрощается. Не нашли? Обрызгайте муравья уксусом и внимательно следите, куда он убегает. Муравей всегда будет возвращаться в колонию.
При нежелании насыщать землю агрессивными химическими веществами, их можно просто затопить водой.
Поднесите шланг к муравейнику и на несколько часов оставьте воду включенной.
Придется повторять несколько дней, пока муравьи не перенесут колонию в другое место и потеряют меченый путь к вашему дому.
Еще один способ. Нагрейте на плите кастрюлю с водой и добавьте в нее красный перец, несколько минут прокипятите.
Горячей жидкостью полейте муравьиные дорожки и их колонию. Кипяток убьет часть муравьев на поверхности земли, а перец заставит оставшихся покинуть колонию.
Для полной гарантии надо удалить феромоны, которыми они метят свои дороги в доме. Для этого налейте в опрыскиватель уксус, смешайте с водой в пропорции 1:1, добавьте пару капель жидкости для мытья посуды.
Тщательно обработайте все подозрительные места в доме и около него.
Заключение
На пикнике проблемы могут возникать, если одноразовые тарелки очень тонкие и не выдерживают вес стола. Но и в этой ситуации есть выход. Укладывайте их на прочное основание, оно не должно прогибаться. Можно использовать куски досок, веток или любые подручные предметы, способные выдерживать вес стола и не проваливаться в землю.
Но самый лучший метод не привлекать муравьев – вовремя убирать остатки еды. Они очень коммуникабельны и быстро сообщают своим родственникам, что нашли еду, указывают им путь к ней. Муравьев привлекают остатки сладкой колы на металлической банке. Перед тем, как бросить их в мусорное ведро, тщательно помойте, удалите остатки сладкого напитка.
Читать далее →
Свежие комментарии