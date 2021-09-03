Конечно, можно резать тонкий листовой металл и ручными ножницами, но уж больно быстро руки от них устают.
Поэтому для больших объемов работ имеет смысл использовать стационарные ножницы (или как их еще называют — гильотины либо же гильотинные ножницы).
В сегодняшней статье вы узнаете, как сделать ножницы для резки листового металла самостоятельно, ну и какие материалы для этого можно использовать.
Своим личным опытом с нами поделился автор YouTube канала WHU idemu.
Необходимые материалы для изготовления самодельного приспособления:
- швеллер горячекатаный;
- толстый металл;
- круглая труба;
- стальная полоса;
- автомобильная рессора;
- болты с гайками.
Приступаем к работе
Сначала необходимо изготовить основание для гильотинных ножниц. Будем использовать отрезок горячекатаного швеллера.
По торцам привариваем металлические пластины («заглушки»).
К основанию привариваем нижнюю часть станины — это обычный кусок толстого металла прямоугольной формы.
К нему надо будет приварить несколько кусочков металла, к которым потом приваривается верхняя часть станины (тоже из листового металла, но форма заготовки — более фигурная).
В нижней и верхней части станины высверливаем крепежные отверстия под болты, с помощью которых к станине будут крепиться режущие ножи.
Сами режущие ножи можно изготовить из автомобильной рессоры.
Отрезаем две заготовки, придаем им необходимую форму, и высверливаем в заготовках отверстия. Затем формируем режущие кромки на заточном или шлифовальном станке.
После этого с помощью болтов с гайками крепим режущие ножи к станине. Зазор между ножами должен быть минимальным.
А по факту его вообще не должно быть — ножи должны находиться вплотную друг к другу.
В завершении останется только изготовить и установить простейший шарнирно-рычажный механизм, который будет приводить в действие подвижный режущий нож, и приварить к нему ручку из стальной круглой трубы.
Финальная часть работ по изготовлению гильотинных ножниц — это покраска. Ну а как иначе? Хоть и самоделка, но должна выглядеть красиво!
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