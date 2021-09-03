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Как сделать ножницы для резки листового металла самостоятельно

Как сделать ножницы для резки листового металла самостоятельно

Как сделать ножницы для резки листового металла самостоятельно

Конечно, можно резать тонкий листовой металл и ручными ножницами, но уж больно быстро руки от них устают. 

Поэтому для больших объемов работ имеет смысл использовать стационарные ножницы (или как их еще называют — гильотины либо же гильотинные ножницы). 

В сегодняшней статье вы узнаете, как сделать ножницы для резки листового металла самостоятельно, ну и какие материалы для этого можно использовать.

Своим личным опытом с нами поделился автор YouTube канала WHU idemu. 

Необходимые материалы для изготовления самодельного приспособления:

  1. швеллер горячекатаный;
  2. толстый металл;
  3. круглая труба;
  4. стальная полоса;
  5. автомобильная рессора;
  6. болты с гайками.

Приступаем к работе

Сначала необходимо изготовить основание для гильотинных ножниц. Будем использовать отрезок горячекатаного швеллера.

По торцам привариваем металлические пластины («заглушки»). 

К основанию привариваем нижнюю часть станины — это обычный кусок толстого металла прямоугольной формы. 

Как сделать ножницы для резки листового металла самостоятельно

К нему надо будет приварить несколько кусочков металла, к которым потом приваривается верхняя часть станины (тоже из листового металла, но форма заготовки — более фигурная). 

Как сделать ножницы для резки листового металла самостоятельно

В нижней и верхней части станины высверливаем крепежные отверстия под болты, с помощью которых к станине будут крепиться режущие ножи.

 

Сами режущие ножи можно изготовить из автомобильной рессоры.

Отрезаем две заготовки, придаем им необходимую форму, и высверливаем в заготовках отверстия. Затем формируем режущие кромки на заточном или шлифовальном станке. 

После этого с помощью болтов с гайками крепим режущие ножи к станине. Зазор между ножами должен быть минимальным.

Как сделать ножницы для резки листового металла самостоятельно

Как сделать ножницы для резки листового металла самостоятельно

А по факту его вообще не должно быть — ножи должны находиться вплотную друг к другу.

В завершении останется только изготовить и установить простейший шарнирно-рычажный механизм, который будет приводить в действие подвижный режущий нож, и приварить к нему ручку из стальной круглой трубы. 

Как сделать ножницы для резки листового металла самостоятельно

Как сделать ножницы для резки листового металла самостоятельно

Финальная часть работ по изготовлению гильотинных ножниц — это покраска. Ну а как иначе? Хоть и самоделка, но должна выглядеть красиво!

Как сделать ножницы для резки листового металла самостоятельно

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