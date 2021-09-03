Конечно, можно резать тонкий листовой металл и ручными ножницами, но уж больно быстро руки от них устают.

Поэтому для больших объемов работ имеет смысл использовать стационарные ножницы (или как их еще называют — гильотины либо же гильотинные ножницы).

В сегодняшней статье вы узнаете, как сделать ножницы для резки листового металла самостоятельно, ну и какие материалы для этого можно использовать.

Своим личным опытом с нами поделился автор YouTube канала WHU idemu.

Необходимые материалы для изготовления самодельного приспособления:

швеллер горячекатаный; толстый металл; круглая труба; стальная полоса; автомобильная рессора; болты с гайками.

Приступаем к работе

Сначала необходимо изготовить основание для гильотинных ножниц. Будем использовать отрезок горячекатаного швеллера.

По торцам привариваем металлические пластины («заглушки»).

К основанию привариваем нижнюю часть станины — это обычный кусок толстого металла прямоугольной формы.

К нему надо будет приварить несколько кусочков металла, к которым потом приваривается верхняя часть станины (тоже из листового металла, но форма заготовки — более фигурная).

В нижней и верхней части станины высверливаем крепежные отверстия под болты, с помощью которых к станине будут крепиться режущие ножи.

Сами режущие ножи можно изготовить из автомобильной рессоры.

Отрезаем две заготовки, придаем им необходимую форму, и высверливаем в заготовках отверстия. Затем формируем режущие кромки на заточном или шлифовальном станке.

После этого с помощью болтов с гайками крепим режущие ножи к станине. Зазор между ножами должен быть минимальным.

А по факту его вообще не должно быть — ножи должны находиться вплотную друг к другу.

В завершении останется только изготовить и установить простейший шарнирно-рычажный механизм, который будет приводить в действие подвижный режущий нож, и приварить к нему ручку из стальной круглой трубы.

Финальная часть работ по изготовлению гильотинных ножниц — это покраска. Ну а как иначе? Хоть и самоделка, но должна выглядеть красиво!