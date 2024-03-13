Варианты тостов на завтрак

Большинство из нас на завтрак в лучшем случае предпочитает чашечку кофе и бутерброд с сыром или колбасой — за исключением тех, кто следит за чистотой своего питания и ест утром кашу.



А что если бы мы предложили вам 21 идею приготовления вкуснейших тостов на завтрак, которые зададут нужный тон вашему дню и подзарядят вас до самого обеда? Тогда-то вы точно забудете про привычные скучные бутерброды и станете завтракать не только полноценно, но и вкусно.









Ломтики авокадо + раскрошенная фета + зерна граната + оливковое масло



Малина + ежевика + базилик + легкий сливочный сыр



Мускусная дыня + измельченные грецкие орехи + агава + козий сыр



Банан + арахисовое масло + семена чиа



Тонко нарезанный сельдерей + изюм + арахисовое масло



Тушеная фасоль + соус сальса + кориандр + жареное яйцо



Клубника + козий сыр + соевые бобы + бальзамический уксус + морская соль



Ломтики ананаса + творог + кешью



Поджаренная капуста кале + омлет из одного яйца + тертый сыр



Сушеный инжир + сыр рикотта + кунжут



Ломтики манго + моцарелла + сок лайма + морская соль



Пюре из авокадо + соевые бобы + ростки + лимонный сок



Ломтики груши + сыр рикотта + мед



Хумус + измельченный грецкий орех + зерна граната



Пюре из нута + помидор + жареное яйцо



Нарезанный финик + сыр фета + миндаль



Нарезанные сливы + арахисовая паста + семена льна



Яблоко + мед + голубой сыр



Соус маринара + яйцо-пашот + пармезан + базилик



Кимчи + сваренное вкрутую яйцо + черный кунжут



Копченый лосось + огурец + легкий сливочный сыр + зеленый лук



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