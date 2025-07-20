Легендарные советские рок-группы

Как пророчески пел в своей песне "Они играют жёсткий рок" Юра Шевчук: "Я к сожалению, не пророк, но верьте мне, настанет срок на удивление всему миру, над нашей Северной Пальмирой взойдёт звездою русский рок". И он действительно взошёл, но позже, а до этого, в 80-х, ребятам приходилось сочинять и играть в условиях строгой цензуры, несмотря на которую у них рождались замечательные вещи, которые вы вспомните и услышите ещё раз, пролистав этот пост.
Заранее прошу прощения у читателей за то, что многие замечательные исполнители и коллективы остались за рамками статьи. Однако если тема статьи пришлась по душе, вы можете заказать продолжение этого поста в своих комментариях.
Круиз
"Круиз" - легендарная группа начала 80-х годов, по утверждению многих критиков, сформировавшая стиль советского мелодического хард-рока. За время своего существования группа меняла стили от хард-рока, соединённого с другими направлениями рок-музыки (включая новую волну, арт-рок и блюз-рок), до хэви-метала. Потом снова вернулась к первоначальному стилю.
Команда Альфа
Ещё один проект с участием Сергея Сарычева. В «Альфе», образованной в 1983 году, Сарычев стал автором всех песен и единственным солистом. Хитами стали песни «Шторм», «Театр» (впоследствии исполненная Ириной Понаровской), а особенно «Гуляка» (на стихи Сергея Есенина).
Динамик
Группа «Динамик» возникла в 1982-м году и относилась к числу музыкальных коллективов, принесших на сцену новую волну открытий и экспериментов. Состав команды часто менялся, но ее фронтменом оставался бессменный Владимир Кузьмин. Музыкант выступал в качестве солиста, а также создавал песни и участвовал в организации аккомпанемента на концертах и при записи композиций.
Карнавал
Группа «Карнавал» была создана в 1979 г. Александром Барыкиным и Владимиром Кузьминым. Коллектив «Карнавала» неоднократно становился лауреатом песенного фестиваля «Песня года», а в 1986 песня «Букет», написанная Барыкиным на стихи Николая Рубцова, стала победителем этого фестиваля, и бессмертным хитом. Там же группа «Карнавал» была награждена специальным призом жюри и призом зрительских симпатий.
Аракс
"Аракс" - это не просто московская группа. Это - живая легенда отечественного хард-рока. "Аракс" первым вывел хард-рок на большие официальные площадки, был пионером этого не слишком поощряемого в те годы официальными организациями стиля. Образован в конце 60-х на экономическом факультете МГУ.
Машина времени
Российская рок-группа, основанная Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ в 1969 году. Считается одним из важнейших коллективов в истории русского рока. В произведениях «Машины Времени» можно услышать элементы классического рока, бардовской песни, блюза и рок-н-ролла. Автор подавляющего большинства входящих в репертуар команды песен – Андрей Макаревич. В 1986 году, когда культурная политика страны изменилась МВ начинает набирать обороты и добивается новых творческих успехов. Самыми узнаваемыми песнями за все эти годы стали: «За тех, кто в море», «Поворот», «Синяя птица», «Наш дом», «Марионетки».
Воскресение (СВ)
Уже в конце 70-х группа стала довольно популярной, песни транслировались на Radio Moscow World Service (советской радиостанции, вещавшей на Запад в преддверии Олимпиады-80), песня "Кто виноват" заняла 5-е место в хит-параде газеты "Московский комсомолец" за 1979 год. За время существования, группа "Воскресение" несколько раз меня состав, исполняла песни как Романова, так и Никольского. Второй состав одним из первых в Москве начал использовать стиль регги. Этот состав распался с уходом Никольского.
Пикник
Группа давно воспринимается как легенда: шутка ли, столько лет прожито в музыке! Полуосыпавшаяся пленка на катушках с ранними альбомами, любительские черно-белые фотографии двадцатилетней давности - уже тогда "Пикник" будоражил воображение меломанов-романтиков. А сегодня уже взрослые дети первых поклонников "Пикника" приходят на концерты группы и хором подпевают каждой песне. Их притягивает то же самое, что и молодых людей прошлых поколений. Философские и ироничные стихи, мелодии, сложенные из мистических созвучий и вплетающийся в них голос Эдмунда Шклярского.
Алиса
Датой основания группы считается ноябрь 1983 года. В 1985-м в группе произошли первые изменения: вместо Бори Борисова вокалистом стал Константин Кинчев. По мнению читателей «Комсомольской правды», группа «Алиса» является самой влиятельной в русском роке. Коллектив отметил 36-й день рождения, продолжает активно выступать и работать над созданием новых композиций.
Кино
Легендарная и, возможно, самая популярная советская рок-группа, в составе которой играл Виктор Цой. Пришедший в музыку Витя пел и знал всего три гитарных аккорда, впоследствии прошел путь через тернии к звездам: если в самом начале карьеры деятельность Цоя и его ребят критиковали и подпольные, и официальные издания, то под ее конец любые пластинки разлетались миллионными тиражами по территории всего Союза. За восемь лет "Кино" из группы никому неизвестных любителей превратились в монстров рока, собирающих стадионы фанатов. И каждая песня стала настоящим хитом, который можно слушать бесконечно. «Кино» отошли от классических традиций русского рока 80-х годов, активно начав использовать драм-машины, что добавило их песням некоторой попсовости.
Зоопарк
Группа существовала всего 10 лет (1981-1991), но за это время репертуар ленинградских музыкантов стал культовым, а лидер и основатель коллектива Майк Науменко - идолом отечественной рок-музыки, чье имя стоит в одном ряду с легендами – Виктором Цоем, Борисом Гребенщиковым. Творчество Майка и группы «Зоопарк» оказало влияние на целые поколения рок-музыкантов.
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