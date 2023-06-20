Удивительные портреты знакомых вам насекомых

Муравьи-древоточцы, долгоносики, осы — всех этих ребят можно встретить на заднем дворе, на крыльце, на светлой стене в помещении. Именно там их и снимал фотограф Дэниэл Карико, доцент фотографии в Университете Восточной Каролины.



То, что на первый взгляд кажется непримечательным пятнышком черного, коричневого или серого цвета, просто букашкой, которую мы или выгоняем в окно, или иной раз случайно раздавим, поражало воображение Карико с тех самых пор, как он впервые взглянул в микроскоп. Здесь цвета и очертания насекомых наполняются жизнью. Они превращаются в персонажей неземной, но классической драмы, где Рембрандт встречается со «Звездными войнами». Кстати, последние два феномена — тоже мощные источники вдохновения для фотографа. Карико сочетает фотографию и возможности электронного микроскопа, чтобы показать таинственный мир насекомых во всей красе.











Красный муравей-древоточец.







Муха-зеленушка.







Мотылек.







Долгоносик.







Бумажная оса.







Полушаровидный щитник.







Оса-блестянка.







Маленький богомол.



источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





