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Удивительные портреты знакомых вам насекомых

Муравьи-древоточцы, долгоносики, осы — всех этих ребят можно встретить на заднем дворе, на крыльце, на светлой стене в помещении. Именно там их и снимал фотограф Дэниэл Карико, доцент фотографии в Университете Восточной Каролины.

То, что на первый взгляд кажется непримечательным пятнышком черного, коричневого или серого цвета, просто букашкой, которую мы или выгоняем в окно, или иной раз случайно раздавим, поражало воображение Карико с тех самых пор, как он впервые взглянул в микроскоп. Здесь цвета и очертания насекомых наполняются жизнью. Они превращаются в персонажей неземной, но классической драмы, где Рембрандт встречается со «Звездными войнами». Кстати, последние два феномена — тоже мощные источники вдохновения для фотографа. Карико сочетает фотографию и возможности электронного микроскопа, чтобы показать таинственный мир насекомых во всей красе.

Удивительные портреты знакомых вам насекомых

Удивительные портреты знакомых вам насекомых

Красный муравей-древоточец.

Удивительные портреты знакомых вам насекомых

Муха-зеленушка.

Удивительные портреты знакомых вам насекомых

Мотылек.

Удивительные портреты знакомых вам насекомых

Долгоносик.

Удивительные портреты знакомых вам насекомых

Бумажная оса.

Удивительные портреты знакомых вам насекомых

Полушаровидный щитник.

Удивительные портреты знакомых вам насекомых

Оса-блестянка.

Удивительные портреты знакомых вам насекомых

Маленький богомол.

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