Найден клад, в котором миллиард советских рублей

Пожалуй, каждый хоть раз в жизни грезил о том, чтобы найти клад и моментально разбогатеть. В России есть люди, которые не только лелеют эту мечту, но и охотятся за сокровищами. Недавно в Интернете появилась информация, что кладоискатели из Санкт-Петербурга нашли миллиард советских рублей в заброшенной ракетной шахте, вот только никто из счастливчиков по-настоящему не разбогател.

Группа энтузиастов, исследующих заброшенные места , в мае начала поиски денег, которые, по слухам, должны были быть закопаны в ракетной шахте во Владимирской области. Местные жители не расспросы отвечали сухо, предостерегли от поисков, подчеркнув, что в шахте высок уровень радиации, поскольку она была построена для баллистической ракеты.Отправляясь к шахте, исследователи взяли замеры радиационного фона, но все показатели оказались в норме, счетчик Гейгера не зафиксировал опасности. Тогда начались поисковые работы, найти купюры удалось быстро, действительно складывалось впечатление, что советское правительство специально похоронило в шахте миллиард рублей.Кладоискатели нашли банкноты всех номиналов, которые были напечатаны между 1961 и 1991 годами. Сейчас эти деньги не представляют никакой ценности, поскольку уже давно изъяты из обращения. Деньги были спрятаны в 1991 году, на тот момент их стоимость была примерно 33,3 млн долл. США, сейчас же она бы составила около 18 млн долл. США.Группа исследователей опубликовала видеозапись о своей находке на канале YouTube. После этого многие СМИ взяли интервью у Сергея Волкова и Антона Алеексева, участников экспедиции. Журналисты Первого канала даже провели собственное расследование и заявили, что предположительно в регионе еще как минимум три шахты, где закопаны советские банкноты.Исследовательница Ольга Богданова рассказала, что находка вызвала у нее неоднозначные чувства: эти деньги могли бы обеспечить потребности многих людей, ведь в то время даже зарплата в 100 рублей считалась очень хорошим заработком. Однако этот миллиард напечатанных банкнот так и не послужил на благо русских.Интересно, что многие купюры связаны в пачки, а некоторые пачки и вовсе – опломбированы. Это может свидетельствовать только о том, что, скорее всего, деньги попали в болото прямо из банка. На ту сумму, которую похоронили в ракетной шахте, запросто можно было бы купить не менее 22 квартир в Москве!Миллиард советских рублей – одна из самых крупных, но отнюдь не единственная денежная находка. Так, в 2013 году в Калифорнии пара выгуливала собаку и обнаружила на заднем дворе своего дома 1427 редких монет, которые были в обращении с 1847 по 1894 гг. Нумизматы оценили коллекцию в 11 млн долл. США. Некоторые монеты были проданы на Amazon, а часть – пожертвована на благотворительность.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)