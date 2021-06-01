СССР против пиратов: захват траулера «Кафф»

Рыбацкий траулер «Кафф» захватили представители так называемого Сомалийского национального движения. Правда их можно назвать самыми обыкновенными пиратами, так как обычно они оставались довольны выполнением только тех требований, которые касались старых-добрых денег. А страна советов, несмотря на незаконность действий террористов, вынуждена была пойти на уступки для того, чтобы спасти своих моряков.
Сомалийское национальное движение
Как пишет историк Илья Полонский в своей книге «Красные вожди «черного континента»», оппозиционные настроения в Сомали стали возрастать еще в конце 70-х годов. А наибольшего расцвета они достигли в 1980-х годах. Уже весной 1981 года группа эмигрантов, проживавшая в Британской столице, организовала так называемое Сомалийское национальное движение (СНД). Позже штаб организации был перенесен в Эфиопию. Позже представители СНД и вовсе ворвались в одну из сомалийских тюрем и выпустили на свободу всех заключенных.
Вскоре после этого в Сомали началась гражданская война, направленная против режима. СНД в этой борьбе приняли самое непосредственное участие. В итоге Сомалийское национальное движение являлось прежде всего политическим и военным движением.И захват рыболовецкого траулера «Кафф» должен был стать в первую очередь политическим актом.
По крайней мере именно такой вывод напрашивается со слов Лидии Моджорян, автора издания «Терроризм на море: борьба государства за безопасность морского судоходства».
Захват «Кафф»
Захват упомянутого судна произошел, если верить Юрию Кузнецову, автору книги «Введение в теорию национальной безопасности: проблемы безопасности русского народа и современность», 18 июля 1990 года. Это случилось в Аденском заливе Красного моря, неподалеку от берегов Сомали. Там члены экипажа траулера «Кафф» занимались добычей омаров и лангустов, согласно договору советско-французской фирмы «Франсов». Именно поэтому на борту находились 27 моряков, являвшихся гражданами СССР. Сложившаяся ситуация вызвала обеспокоенность советской стороны.
Тем более, что, как пишет Лидия Моджорян, представители СНД, захватившие траулер, выдвинули абсолютно неприемлемые для Советского Союза требования. Как бы то ни было, эти и другие условия захватчики объявили советским дипломатам, которые отправились на траулере «Геранта» к небольшому острову Маид, где «Кафф» и бросил якорь. К тому моменту 16 моряков мятежники, снабдив скромным набором продуктов, уже высадили на острове. Остальные члены экипажа, включая капитана, оставались на судне.
Переговоры
Когда судно «Геранта» прибыло на место, сомалийские оппозиционеры согласились на переговоры с советскими дипломатами. Политические и другие требования «пиратов» решено было забыть. Поэтому в конце концов сомалийцы заявили, что считают лицензию на рыболовный промысел, выданную ненавистным им правительством страны, незаконной. Хотя на самом деле документ был в порядке. Мало того, на судне постоянно присутствовали три инспектора, являвшиеся земляками членов СНД, которые следили за соблюдением иностранцами правил рыбной ловли.
Но для террористов все эти факты не имели никакого значения. Они потребовали с СССР 250 тысяч долларов. Данную сумму, как следует из издания «Современный терроризм: состояние и перспективы» (Ответственный редактор Е. И . Степанов), сомалийские «пираты» назвали «штрафом». Несмотря на незаконность действий террористов и абсурдность самого факта «штрафа», советские власти вынуждены были пойти на уступки для того, чтобы спасти своих граждан, а также вернуть траулер «Кафф». 2 августа того же 1990 года моряки и судно были освобождены.
Юлия Попова
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