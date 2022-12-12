Как приготовить пельмени в микроволновке: 5 аппетитных рецептов для всей семьи

В бешеном ритме современной жизни порой ни на что не хватает времени, тем более на приготовление сложных блюд, не говоря уже о разнообразии. В такие минуты на помощь приходят полуфабрикаты. Впрочем, пельмени не стали исключением. О том, как быстро и вкусно приготовить это блюдо в микроволновке – далее в статье. Ведь специально для вас мы собрали одни из самых лучших и оригинальных рецептов. Так что накормленными и сытыми будут все.
1. С сосисками, грибами и ветчиной
Пельмени по-царски. \ Фото: az.palatabledishes.com.
На приготовление этого блюда у вас уйдёт не более получаса. Так что его запросто можно будет подать даже на завтрак пред работой, школой или институтом.
Ингредиенты:
• Пельмени – 12 шт;
• Сосиска – 1 шт;
• Ветчина – 50 г;
• Грибы (лучше всего шампиньоны) – 8-10 шт;
• Лук репчатый белый среднего размера – 1 шт;
• Сметана – 2 ст.л;
• Сыр твёрдых сортов – 50 г;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное;
• Масло сливочное.
Очень вкусно и сытно. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Пельмени выложить в достаточно большую стеклянную кастрюлю или керамический горшочек;
• Залить кипятком;
• Сдобрить щепоткой соли и перца;
• Накрыть крышкой и отправить в микроволновку на три-четыре минуты при мощности
750 Вт;
• Затем достать кастрюлю из микроволновки, перемешать аккуратно и вновь отправить на пару минут при той же мощности;
• Если вода начинает сильно бурлить, стоит уменьшить мощность СВЧ;
• Готовые пельмени выложить на тарелку;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить одну-две минуты на смеси двух масел;
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Нарезать пластинками;
• Добавить к луку;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить три-четыре минуты;
• Сосиски и ветчину нарезать мелким кубиком;
• Высыпать на сковородку к остальным ингредиентам;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить около шести-семи минут;
• При необходимости приправить солью и перцем;
• Затем взять стеклянную кастрюлю или специальную посуду для СВЧ;
• На дно ровным слоем выложить часть грибов с сосисками и ветчиной, затем слой из шести пельменей, после слой тёртого сыра (повторить слои);
• Сверху залить сметаной и аккуратно разровняв ложкой;
• Отправить в микроволновку;
• Готовить две-три минуты при мощности 850 Вт.
2. В сметане
Пельмени в сметане. \ Фото: twitter.com.
Пельмени в сметане – ещё одно блюдо, которое порадует всё семейство. Ведь его главный девиз – быстро, вкусно и сытно.
Ингредиенты:
• Пельмени – 12-14 шт;
• Сметана – 1 пакет/стакан (400 г);
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка свежая – 3-4 веточки;
• Кинза свежая – 3-4 веточки.
Пельмени, перед которыми так сложно устоять. \ Фото: pinterest.ru.
Способ приготовления:
• Зелень вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Пельмени выложить в специальную посуду, предназначенную для СВЧ;
• Приправить солью и перцем;
• Залить сметаной;
• Аккуратно, но тщательно перемешать (все пельмени должны быть полностью в сметане);
• Посыпать сверху свежей зеленью;
• Накрыть крышкой:
• Отправить в микроволновку на семь-восемь минут (периодически помешивать);
• Готовить при мощности 750-800 Вт;
• Готовые пельмени выложить в миску или на тарелку и подать к столу.
3. Запеканка
Запеканка из пельменей. \ Фото: google.com.
Для любителей сытно и вкусно поесть – запеканка из пельменей с овощами. Блюдо, которое нисколько не уступает мясной версии, приготовленной в духовке.
Ингредиенты:
• Пельмени – 800 г;
• Смесь овощей (консервированные/замороженные) – 0,5 кг;
• Сыр твёрдых сортов – 100 г;
• Масло подсолнечное – для смазывания формы;
• Лук зелёный – 1 большой пучок;
• Чеснок – 2-3 зубка;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Петрушка свежая – 2-3 стебля;
• Кинза свежая – 3-4 веточки;
• Если нет свежей зелени, можно заменить сушёными травами – по вкусу.
Запеканка из пельменей в горшочке. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Формочки для запекания (горшочки) смазать подсолнечным маслом;
• Зелёный лук вымыть, просушить и мелко нарезать;
• Сдобрить солью и перцем;
• Равномерно распределить по дну форм для запекания;
• Затем выложить слой пельменей, слой овощей, слой тёртого сыра (повторить слои, чередуя с солью и перцем);
• Петрушку и кинзу вымыть;
• Просушить и мелко нарезать;
• Посыпать сверху;
• Накрыть горшочки крышечками;
• Отправить в микроволновку на десять-пятнадцать минут в зависимости от мощности вашей СВЧ.
4. В бульоне
Пельмени в бульоне. \ Фото: marieclaire.fr.
Пельмени с ароматным наваристым бульоном с первых секунд пробуждают зверский аппетит и желание наслаждаться блюдом, не отходя от микроволновки. Поверьте, приготовив это блюдо однажды, вы больше никогда и не при каких обстоятельствах не захотите с ним расставаться.
Ингредиенты:
• Пельмени – 0,5 кг;
• Шампиньоны – 12-16 шт;
• Лук зелёный – 1 большой пучок;
• Масло сливочное – 2 ст.л;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Лавровый лист – 1-2 шт;
• Перец душистый – 2-3 горошка;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кинза свежая – 3-4 веточки;
• Петрушка свежая – 3-4 веточки.
Для соуса:
• Лимонный сок – 1,5 ч.л;
• Сметана 15% - 6-7 ч.л;
• Кетчуп – 2 ч.л;
• Хмели-сунели – по вкусу;
• Чили хлопья – по вкусу;
• Карри – по вкусу.
Сочные пельмени с бульоном. \ Фото: delicesucre.ru.
Способ приготовления:
• Лук вымыть;
• Просушить;
• Измельчить;
• Обжарить пять-шесть минут на среднем огне на смеси из двух масел (сливочного и подсолнечного);
• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Нарезать ломтиками;
• Добавить к луку;
• Приправить солью и перцем по вкусу;
• Перемешать;
• Накрыть крышкой;
• Готовить восемь-девять минут периодически помешивая или до тех пор, пока не испарится вся жидкость;
• Воду налить в специальную посуду для СВЧ;
• Добавить лавровый лист и душистый перец;
• Довести до кипения и проварить пару минут;
• Затем добавить пельмени;
• Накрыть крышкой и готовить в микроволновки около шести-семи минут;
• Пельмени выложить на тарелку;
• А в бульон добавить петрушку и кинзу;
• Готовить под крышкой семь-восемь минут;
• Готовый бульон процедить в чистую посуду;
• В миске смешать кетчуп со сметаной, лимонным соком, хлопьями чили, карри и хмели-сунели;
• Формы для запекания смазать сливочным маслом;
• Выложить слой пельменей, затем слой зажарки, сверху слой соуса и часть тёртого сыра (повторить слои);
• Залить горячим бульоном;
• Слегка утрамбовать;
• Отправить в микроволновку на пару минут;
• Готовить при мощности 800 Вт;
• Затем посыпать ещё тёртым сыром;
• И отправить на полторы минуты в СВЧ (готовить при той же мощности);
• Блюду дать настояться несколько минут и подать к столу.
5. С томатным соусом в пакете
Пельмени в томатном соусе. \ Фото: liveinternet.ru.
Такой рецепт однозначно понравится всем тем, у кого совсем мало времени или попросту лень готовить. Тем не менее, несмотря на способ приготовления, пельмени получаются очень вкусными и сочными.
Ингредиенты:
• Пельмени – 800 г;
• Томатный соус/сок – 0,5 л;
• Молотый перец – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Микс зелени (петрушка, укроп, кинза) – по вкусу.
Пельмени в томате. \ Фото: google.ru.
Способ приготовления:
• В пакете сделать не сильной большой надрез;
• Аккуратно влить томатный соус или томатный сок;
• Добавить соль и специи;
• Хорошенько всё перемешать;
• Край пакета закрыть так, чтобы мог выходить воздух;
• Положить пакет на специальное блюдо для СВЧ (чтобы не запачкать микроволновку при вытекании жидкости);
• Отправить в микроволновку на восемь-девять минут;
• Готовить при мощности 800 Вт;
• Готовые пельмени аккуратно извлечь из пакета;
• Разложить порционно;
• Перед подачей посыпать мелко рубленной свежей зеленью.
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