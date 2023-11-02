Как прогрессирует еда для космонавтов

В 1962 году американец Джон Гленн на борту космического корабля «Friendship 7» выдавливал из металлических тюбиков яблочное пюре и пюре из говядины с овощами прямо себе в рот через отверстие в скафандре. Все это выглядело настолько захватывающе, что прочно засело в коллективном сознании как образ того, что едят космонавты.
С тех пор космическая еда сильно изменилась, и сегодня представляет из себя далеко не просто массу с нужными калориями для недолгих полетов на Луну. Космонавты живут в на орбите месяцами, и это требует определенного уровня комфорта, в том числе и в питании. Мы проследили за эволюцией космической еды с начала 60-х годов до сегодняшнего дня и узнали, что ждет ее в будущем.
Прошлое
Еда в тюбиках была действительно очень популярна в США. Но не среди тех, кто, как предполагалось, должен был ее есть. До середины 60-х и миссий «Джемини» и «Аполлон» в тренде была обезвоженная, сублимированная еда в виде батончиков, которую можно было есть по-человечески, но от которой затем оставалось много плавающих в невесомости крошек, повреждавших оборудование.
Космическая еда 50-х и 60-х годов стала настоящим модернистским символом и вселяла веру в прогресс.
В ту эпоху системами питания нередко занимались компании-производители стиральных машин и сушек. Корпорация «Whirlpool», например, в 1961 году представила модель «Космической кухни» — холодильник, морозильная камера, резервуар с водой и отсеки для хранения продуктов, встроенные в цилиндр размерами 3 на 2,5 метра. Предполагалось, что этого достаточно для хранения всей еды, необходимой в ходе 14-дневной миссии. С 1957 по 1973 годы «Whirlpool» выполнило 300 контрактов на производство космических кухонь, в их штате трудились 60 человек, которые проектировали, тестировали и упаковывали еду для космонавтов.
Один из самых известных их продуктов — мороженое космонавта. Несмотря на то, что его можно найти в любой сувенирной лавке любого космического музея, в космосе мороженое побывало лишь однажды — на борту «Аполлона 7» в 1968 году.
За прошедшие десятилетия было много экспериментов с космической едой. Одно время пытались включить в рацион вино, но оно бродило и было недостаточно стерильным для космоса. Пришлось отказаться и от газированной воды, потому что она вела себя очень странно в условиях невесомости.
Одной из главных инноваций стали пристежки, которыми еда крепилась к подносу, ведь в космосе она может запросто улететь, перед тем, как ты начнешь ее есть.
Поднос, в свою очередь, крепился к столу. Самого стола на космической станции изначально не было, потому что на него все равно нельзя было ничего поставить. Но затем он появился по требованию космонавтов, которые хотели садиться за стол и есть по-человечески.
Настоящее
На борту Международной космической станции люди живут по 6 месяцев, и еда, будучи важным фактором, влияющим на психологический климат внутри команды, требует особо трепетного подхода.
Сегодня меню космонавтов даже разнообразнее ресторанного. Как утверждает НАСА, космонавты могут выбирать из более 200 видов еды и напитков, большинство из которых разработаны Лабораторией систем космической еды в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. Примерно за 8-9 месяцев до полета проходит специальная сессия по оценке еды, где космонавты пробуют блюда и выбирают себе завтраки, ланчи, обеды и ужины. В еде содержатся все необходимые питательные вещества, ведь космонавтам нужно потреблять в день ровно столько же калорий, сколько на Земле.
Некоторая еда находится в обезвоженном виде, что снижает ее массу и объем. Фрукты, рыба или мясо, к примеру, проходят термическую обработку и облучаются, чтобы убить различные микроорганизмы и ферменты. Орехи или выпечка отправляются в космос в своем обычном состоянии
Соль и перец идут в виде жидкостей, а кофе и соки — в виде порошков. В качестве хлеба предпочитают использовать тортильи (мексиканские лепешки), которые не крошатся. Об их преимуществах рассказывает Крис Хэндфилд в этом видео:
Меню на МКС повторяется каждые 8 дней. На праздники космонавты могут запрашивать различные вещи, которые напоминают им о доме. Также у них есть «наборы психологической поддержки» от друзей и семьи. Но простого ассортимента еды недостаточно для того, чтобы не потерять аппетит.
Проблема космической еды в том, что на вкус она не такая, как на Земле — более мягкая и со странным привкусом.
Некоторые особенности диктуются организмом — в невесомости в верхней части нашего тела скапливается больше жидкости, поэтому первые несколько дней у космонавтов повышенное давление, и они не чувствуют запахов. В том числе поэтому и вкус еды становится немного другим. Для этого космонавты везут с собой много соусов, особенно острых.
Из блюд наиболее популярным долгое время был креветочный коктейль, потому что аромат замороженных креветок и соуса особо не менялся. Один из космонавтов даже ел его на завтрак, обед и ужин.
В последние годы, особенно после того, как многочисленные кулинарные шоу стали мейнстримом, с НАСА стали сотрудничать лучшие шеф-повара. Так появилось, например, космическое кимчхи (блюдо корейской кухни из остро приправленных квашенных овощей).
Будущее
Если полвека назад космическая миссия длилась всего пару недель, то сегодня встает вопрос о системах еды для миссий, длящихся годами. НАСА уже задумывается о специальных «гидропонных лабораториях», где космонавты смогут выращивать овощи, картошку, бобовые, пшеницу и рис.
В длительных миссиях вопрос о потере аппетита от одной и той же еды встает особенно остро. Одно из возможных решений — разрешить космонавтам готовить самостоятельно. Готовка не только позволяет использовать какие угодно ингредиенты, но и сплачивает коллектив.
В реальности до готовки дело пока не дошло, ведь она требует много воды и энергии, которые как раз таки в дефиците в условиях космоса, а также времени космонавтов, чья жизнь в условиях миссий на самом деле очень занятая. Ну, и в конце концов, невесомость тоже играет роль.
Однако на Марсе гравитация есть и составляет примерно 38 процентов от земной.
В 2013 году в рамках проекта НАСА под названием HI-SEAS (Hawaii Space Exploration Analog & Simulation) в течение 4 месяцев моделировался полет человека на Марс и возможность приготовления космонавтами еды. Исследователи хотели убедиться, возможно ли создать принципиально иную систему питания. Гипотеза была следующей: если космонавты смогут готовить, будучи на поверхности другой планеты, то они смогут восстановить утраченный аппетит.
В команде было 6 человек, которые могли готовить только в строго определенные дни. Из приборов были только плитка, духовка и кипятильник. Из продуктов — только те, что пригодны для длительного хранения — мука, рис, сахар и сублимированные ингредиенты, — что крайне важно, так как большое количество энергии не тратится на охлаждение продуктов.
По словам участников, они ждали тех дней, когда им разрешалось готовить — в эти разы пища получалась просто лучше. Плюс готовили обычно по двое, что способствовало общению и разряжало обстановку. Когда ты долгое время находишься запертым в довольно маленьком пространстве, готовка — это еще и возможность проявить какое-то творчество.
Минус самостоятельной готовки заключался в том, что космонавты тратили на нее довольно много времени, однако в условиях длительных миссий невозможно сосредотачиваться на одной только эффективности расходования времени, иначе это вызовет большие психологические расстройства.
Команда в исследовании была собрана из представителей разных культур, что порой сказывалось на том, какую еду участники хотели готовить. Одним не хватало бекона, другим — хлеба. Кроме того, у всех были совершенно разные навыки в готовке, что вполне логично — экипаж космического корабля не может состоять из одних шеф-поваров.
Самыми популярными блюдами в ходе виртуальной экспедиции на Марс были картофельное пюре (из хлопьев) и различные супы — от похлебки из морепродуктов до борща. Некоторые блюда изобретались на ходу, например, «энчилазанья», когда энчиладу (мексиканская кукурузная лепешка с острой приправой) мешали с лазаньей.
Дать возможность космонавтам самим готовить еду — значит дать им независимость, автономию в действиях.
Автономия — очень важная вещь для будущих космических экспедиций. Сейчас космонавты почти все время находятся на связи с центром управления полетом на Земле, и весь их день расписан на 5-минутные промежутки. Но в длительных экспедициях такого не будет из-за задержки сигнала. Более того, если вы хотите, чтобы люди не сошли с ума в ходе, скажем, трехгодичной миссии на Марс, нельзя контролировать каждую минуту их жизни.
Как утверждают ученые, технологии могут позволить сделать пребывание на Марсе почти таким же, как пребывание на Земле. В целом поселения будут напоминать исследовательские станции в заполярных регионах, но очень важно, чтобы у них была нормальная столовая.
Если кто-то думает, что космическая еда становится все более и более высокотехнологичной, то он ошибается. Наоборот, еда становится все больше похожей на ту, которую мы привыкли есть на Земле. И по большому счету, все, что людям нужно в космосе — это нормальная еда.
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