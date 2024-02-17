8 загадочных посланий, скрытых в произведениях искусства эпохи Возрождения

Что-то в «Коде да Винчи» Дэна Брауна было такое, что превратило каждого зрителя в супер-сыщика. Полотна знаменитых живописцев часто скрывают в себе захватывающие секретные послания. Есть несколько знаменитых картин эпохи Возрождения, в слоях масляных красок которых предположительно скрыты таинственные шифры. Так ли это и если это правда, то какие это послания — далее в обзоре.
1. «Сотворение Адама»
«Сотворение Адама». / Фото: ru.wikipedia.org
Согласно увлекательной теории Фрэнка Линна Мешбергера, «Сотворение Адама» Микеланджело изображает человеческий мозг. Теория предполагает, что правая рука Бога тянется к Адаму через префронтальную кору — отдел мозга, отвечающий за творчество. Красноватый плащ, окружающий Бога в правой части фрески, напоминает сагиттальный срез человеческого мозга. Теория предполагает, что Бог наделил Адама даром интеллекта и что именно с помощью этого великого дара человек может реализовать свой высочайший потенциал и воплотить всё, что развивает его разум, в творение.
Два исследователя нейрохирургии из Университета Джонса Хопкинса нашли точное изображение человеческого спинного мозга и ствола головного мозга на другой картине Микеланджело «Отделение света от тьмы». Исследователи предполагают, что гениальный художник изобразил всё это, чтобы продемонстрировать свои блестящие знания анатомии. Также это явилось своеобразным уникальным способом подписи фрески.
2. Сикстинская капелла
Давид и Голиаф на потолке Сикстинской капеллы. / Фото: gallerix.ru
Сикстинская капелла представляет собой настоящий сборник загадок. Одной из самых захватывающих является изображение Давида и Голиафа на потолке. Вместе их фигуры образуют форму буквы «гимель» - третьей в еврейском алфавите. Она символизирует собой силу в мистической традиции Каббалы.
Некоторые эксперты считают, что потолок Сикстинской капеллы является закодированным посланием о том, что Папа считал своей библейской судьбой. Микеланджело был выбран специально для того, чтобы закодировать это послание. Все картины, изображённые на потолке, являются своего рода «мостом» между Римско-католической церковью и иудейской верой. Там скрыто множество еврейских символов и букв. Кроме того, капелла построена в тех же пропорциях, что и Святой Храм в Иерусалиме, что является ещё одним известным скрытым посланием.
«Искушение и изгнание Адама и Евы». /Фото: ru.wikipedia.org
Также Микеланджело нарисовал Древо познания, плоды которого — это совсем не яблоки, а инжир. Этот рисунок изображён на панели, посвящённой изгнанию Адама и Евы из Эдема. В этом скрыт глубокий символизм. Дело в том, что римско-католическая церковь в своём латинском переводе Библии указывала, что на этом дереве растут яблоки. Микеланджело изобразил смоквы, что стало свидетельствовать об иудейской интерпретации текста.
Смоковница символизирует собой знания, просвещение и плодородие во многих культурах, включая Древнюю Грецию и Рим. Интересно, что инжир ещё не раз появится на полотнах великого мастера эпохи Возрождения.
3. «Мадонна со святым Джованнино»
«Мадонна со святым Джованнино». / Фото: pikabu.ru
Картина «Мадонна со святым Джованнино» — это алтарь XV века, созданный Доменико Гирландайо и установленный в Палаццо Веккьо. На ней изображена Мадонна с младенцем Иисусом и святым Иоанном. Вот уже много лет это полотно является центром теории заговора с НЛО. Всё из-за того, что рядом с головой Марии, по мнению некоторых теоретиков, нарисовано нечто, весьма похожее на инопланетный космический корабль. Эта теория заговора настолько популярна, что картину многие называют «Мадонна дель НЛО».
Конечно, искусствоведы в корне с этим не согласны. Несмотря на то, что никто не знает точно, что представляет собой этот размытый круг. Странный объект имеет овальную форму и от него исходит яркое свечение. На заднем фоне фигурки человека и пса разглядывают этот таинственный летающий объект, а Мадонна расположилась так, словно пытается защитить детей, сидящих у неё на коленях. Её ореол при этом выглядит несколько затемнённым. Некоторые эксперты высказывают предположение о том, что этот НЛО может быть интерпретацией фигуры ангела или просто звездой. На религиозных картинах того времени такие объекты были в порядке вещей.
4. «Сад земных наслаждений»
«Сад земных наслаждений». / Фото: muzei-mira.com
«Сад земных наслаждений» — картина-триптих Иеронима Босха, созданная около 1500 года. Картина, выставленная в Мадриде, известна множеством причудливых и фантастических деталей. В частности, на задней части тела одного из замученных обитателей ада вытатуирована любопытная музыкальная партитура. Ноты разыгрывают хоровое пение с весьма рискованными текстами. Многие считают, что это предостережение от бесконечной опасности греха, поскольку музыка и музыкальные инструменты являются основными мотивами картины.
5. «Тайная вечеря»
«Тайная вечеря». / Фото: radiovera.ru
«Тайная вечеря» — фреска Леонардо да Винчи, датированная концом 15 века. Она представляет собой сцену последнего ужина Иисуса Христа с Двенадцатью Апостолами, описанную в Евангелии от Иоанна. На картине изображён момент после того, как Иисус объявляет, что один из его апостолов предаст его. Это полотно да Винчи знаменито своими символическими отсылками.
Одной из таких является хлеб — это отсылка к Евхаристии, одному из важнейших христианских обрядов, включающем в себя употребление хлеба и питьё вина как символов тела и крови Иисуса Христа. Также хлеб символизирует собой предательство Господа Иудой Искариотом. Он изображён рядом, тянущимся к блюду рядом с Христом. Проклятый апостол сжимает рукой кошелёк, в котором лежат те самые 30 серебренников.
Несколько теорий заговора касаются изображения фигуры рядом с Христом. Согласно официальной версии — это любимый ученик Иисуса Иоанн. Теоретики заговоров всерьёз считают, что на самом деле это Мария Магдалина, которая была не только Его ученицей, но и женой. Популяризации этой версии весьма поспособствовала книга Дэна Брауна «Код да Винчи», она широко обсуждалась историками искусства и учёными. Искусствоведы всё же считают, что это Иоанн. Просто он был самым молодым апостолом, а потому и выглядит на полотне да Винчи немного женственно по сравнению с другими.
6. «Спаситель мира»
«Спаситель мира». / Фото: ru.wikipedia.org
Самой любопытной деталью на картине Леонардо да Винчи «Спаситель мира», безусловно, является загадочный хрустальный шар в руках Иисуса. Этот шар был предметом споров на протяжении веков. Некоторые говорят, что это обычная деталь для таких полотен, символизирующая собой Землю. Но тут у исследователей есть множество вопросов. Если это стекло, то почему шар никак не увеличивает и не инвертирует материал, находящийся за ним?
На это у историков искусства есть некоторые предположения. Они считают, что шар внутри полый. К такому же выводу пришли и учёные-компьютерщики. По их оценкам, стекло шара на картине должно быть очень тонким и если шар полый, а не сплошной, то картина выглядит весьма реалистично. Однако внешний вид сферы может быть всего лишь художественным выбором мастера.
7. Мона Лиза
Мона Лиза. / Фото: techinsider.ru
Некоторые эксперты утверждают, что в глазах Моны Лизы есть некий скрытый код. Предположительно, в её зрачках скрыты крошечные буквы и цифры, которые можно увидеть только с помощью лупы. Буквы «L» и «V» видны в левом глазу, а буквы «C» и «E» (или буква «B») — в правом глазу. Другие говорят, что на картине скрыто число «2», которое можно обнаружить путём сложения букв «LVCE». Некоторые полагают, что эти буквы и цифры могут раскрыть личность модели или содержат некое, доселе неразгаданное, секретное послание. Возможно же, что эти «буквы» и «цифры» — просто результат банального старения холста.
8. «Мадонна в скалах»
«Мадонна в скалах».
Данное изображение представляет собой контраст между физическим и духовным миром. На картине изображена Дева Мария с младенцем Иисусом и Иоанном Крестителем. Их окружают скалы, которые символизируют насколько физический мир жесток и суров, а земная жизнь — быстротечна и временна. С другой стороны, фигуры изображены в настолько безмятежной и потусторонней манере, что предполагает их связь с невидимым духовным миром.
Пещера также олицетворяет собой идею скрытых знаний и тайн. Картина известна мастерским использованием игры света и теней, что создаёт ощущение таинственности. Фигуры как бы охраняют некое тайное или скрытое знание. Окружающий скалистый ландшафт и обстановка пещеры также передают идею дикой природы и пустыни. Это распространённая тема в христианском искусстве, где пустыня всегда символизирует место духовных испытаний и очищения.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии