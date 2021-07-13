Как выглядит бизнес по-женски: Самые успешные компании, созданные подругами

Многие успешные люди придерживаются того мнения, что не стоит дружеские отношения переводить в деловую плоскость, а уж тем более – создавать совместный бизнес. Особенно это касается эмоциональных представительниц слабого пола. Но во всех правилах бывают исключения. В нашем сегодняшнем обзоре мы предлагаем познакомиться с историями успеха женщин, которые создали с нуля бизнес и достигли успеха в своём деле. При этом речь иногда идёт действительно о миллиардных суммах.
Сеть студий маникюра Skynails
Анастасия Павлова и Александра Кузнецова. / Фото: www.spark.ru
На сегодняшний день у подруг Анастасии Павловой и Александры Кузнецовой целых восемь студий, одна из них находится в Санкт-Петербурге, остальные – в столице, а прибыль за 2018 год составила 89 миллионов рублей.
Начиналось всё в 2015 году, когда две студентки-второкурсницы, дружившие ещё со школьных лет, решили открыть студию красоты, которую могли бы посещать молодые девушки. Основной упор был сделан на то, что в их салоне цены должны быть очень демократичными.
В одной из студий маникюра Skynails. / Фото: www.instagram.com
Поначалу девушки часто ссорились, им мешало не только отсутствие опыта предпринимательской деятельности, но и неумение распределять обязанности. Салон не приносил прибыли и основательницам пришлось работать в других местах. Да к тому же отношения между ними накалились настолько, что девушки почти перестали общаться. Но со временем страсти улеглись, они научились договариваться, снова подружились и всерьёз занялись делом.
В одной из студий маникюра Skynails. / Фото: www.instagram.com
А в 2018 году Александра и Анастасия решили заняться ещё и франшизой, поэтому к их тандему присоединился ещё один человек – Владимир Волосатов, который уравновешивает эмоциональных подруг. Оказалось, что втроём они теперь гораздо быстрее находят правильные решения.
Школа английского языка Easy speak
Екатерина Аверкиева и Мария Шибина. / Фото: www.forbes.ru
Екатерина Аверкиева и Мария Шибина основали свою школу в 2005 году, а их дружба началась с того, что Екатерина решила открыть частный детский сад. В то время она пыталась найти хороший садик для своего сына, однако ни одно дошкольное учреждение в Москве её по каким-то причинам не устроило.
Школа английского языка Easy speak. / Фото: www.2gis.ru
На одной из встреч, где делились опытом люди, уже открывшие частные учебные заведения, Екатерина познакомилась с Марией Шибиной и поделилась своей идеей. В процессе беседы женщины почувствовали взаимную симпатию и вскоре их отношения уже нельзя было назвать просто знакомством. Екатерина и Мария подружились и стали воплощать в жизнь идею создания собственного бизнеса. В результате от открытия детского сада они отказались почти сразу, но зато запустили проект по организации семинаров и тренингов для родителей малышей. Спустя два года создали свою школу по изучению иностранных языков.
Школа английского языка Easy speak. / Фото: www.yandex.net
Накоплений у подруг не было, поэтому обратились за помощью к друзьям. Друг бесплатно сдавал им помещение, а первыми учениками стали дети друзей. Девушки сами убирали класс, искали клиентов и вели уроки. Всё держалось на взаимном доверии и желании достичь успеха, никаких договоров в то время подруги не оформляли, но обязанности поделили.
Удивительно, но они ни разу не поссорились на почве ведения совместного дела. За 13 лет они смогли открыть в столице две школы, в которых уже прошли обучение около сорока тысяч человек, а прибыль за 2018 год составила больше 60 миллионов рублей.
Каршеринг Belkacar
Основательницы Belkacar. / Фото: www.belkacar.ru
Несколько лет назад три подруги Екатерина Макарова, Елена Мурадова и Лориана Сардар приняли решение о создании совместного бизнеса. Они познакомились за десять лет до запуска своего проекта, когда ещё учились в Калифорнийском университете. Автором идеи была Лориана Сардар.
Ей очень нравилась система каршеринга в Италии, где девушка работала, и она поделилась своими впечатлениями об этом с подругами. Екатерина Макарова загорелась идеей создать сеть проката автомобилей, а Елена Мурадова её поддержала. Когда идея превратилась в реальный план, из Италии в Москву прилетела Лориана.
Екатерина Макарова, Елена Мурадова и Лориана Сардар. / Фото: www.markakachestva.ru
Денег на приобретении автомобилей у них не было, и все три девушки на начальном этапе занимались тем, что искали инвесторов для своего проекта. Суммы, занятые у родных и друзей, не покрывали и половины, поэтому был составлен большой список инвесторов и Сардар ежедневно встречалась с десятками людей. В результате больше двух миллионов евро удалось получить от инвестиционного фонда Bryanston в Швейцарии. Собственных средств было вложено 260 тысяч долларов.
Машины Belkacar. / Фото: www.truesharing.ru
Начинался Каршеринг Belkacar примерно со ста автомобилей Kia Rio, а сегодня в их автопарке уже больше четырёх тысяч машин, в том числе и представительского класса. 2018 год Belkacar завершил с прибылью в 1,4 миллиарда рублей. Секрет успеха своего «дружеского» бизнеса подруги видят в чётком распределении обязанностей, когда каждый несёт ответственность за свой участок работы.
Выездное ресторанное обслуживание Cоrso Catering
Виктория Стрекалина и Екатерина Цепляева. / Фото: www.orbes.ru
Викторию Стрекалину и Екатерину Цепляеву изначально объединило общее увлечение сноубордом. Они и познакомились на фестивале любителей этого вида спорта, проходившем на Южном Урале. Они обе жили в Челябинске, и каждая мечтала о собственном бизнесе, но ни у одной не было достаточного опыта для его организации.
Выездное ресторанное обслуживание от Cоrso Catering. / Фото: www.corsocatering.ru
Дружба девушек не прервалась даже тогда, когда Виктория переехала в Москву и вместе с приятелем открыла кейтеринговое агентство. Екатерина к тому времени успела создать свадебное агентство, но вскоре тоже переехала в столицу и стала совладельцем открытой подругой компании.
Фуршет от Cоrso Catering. / Фото: www.corsocatering.ru
Несмотря на то, что бизнес развивается вполне успешно, и фирма уже может похвастаться высокой выручкой (128 миллионов рублей за прошлый год), в 2019 году Екатерина продала свою долю Виктории. Причина была проста: их взаимоотношения стали превращаться в деловое партнёрство, и девушка предпочла сохранить дружбу.
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