Чешская винодельня, «растворившаяся» среди живописных холмов Моравии

Так сложилось, что чешские вина менее известны, чем многие из их старосветских собратьев, но растущее число виноградников в регионе Южной Моравии заставило внести страну на карту виноградарства Европы. Возрожденные традиции в сочетании с развитой культурой дизайна привела к появлению виноделен, которые известны как своими изысканными напитками, так и впечатляющей архитектурой.
Винодельня Гурдау среди идиллической сельской местности Моравии.
Извилистые линии и зеленая крыша позволили «растворить» масштабный архитектурный объект (винодельня Гурдау, Чехия). | Фото: arch2o.com.
Вековые традиции виноделия породили выдающуюся и процветающую туристическую культуру. Винный туризм, или энотуризм, заманивает потоки любителей путешествий в сельскую местность на виноградники, расположенные вдали от городской суеты и шума. Одной из таких деревень в Чешской Республике, винодельческая традиция которой насчитывает более тысячи лет, является Курдеёв. Этот винодельческий регион может гордиться богатой историей и тем, что несколько столетий являлся важным поставщиком вин для взыскательных гурманов Микулова, Брно и аристократических дворов всей Моравии.
Бетонная конструкция является ядром интегрированной в холм винодельни (Gurdau Winery).
Масштабные окна притеняются реечными панелями из натурального дерева (Gurdau Winery).
Развивая туристическую индустрию, заодно восстанавливают и виноградарство, и культуру виноделия, что в комплексе положительно сказывается сразу на нескольких отраслях, которые, казалось бы, были потеряны навсегда.живописным окружением и мягкими изгибами холмистой местности. Ландшафт подсказал стилистику архитектурного комплекса, в котором сочетание цели, эстетики и принципы «зеленого» дизайна стараниями архитекторов и строителей органично слились воедино.
По всей площади крыши можно увидеть люки, которые помогли сохранить деревья (Gurdau Winery). | Фото: arch2o.com.
В структуре винодельческого комплекса нет прямых линий и углов (Gurdau Winery).
Бережная интеграция, плавные линии, повторяющие очертания холма, перфорированная крыша, позволившая сохранить крупные деревья и пышные кустарники, засаженная буйной растительностью крыша – все это, стало главной изюминкой проекта, гармонирующего с окружающей природой и плантациями винограда. В любое время года винодельческий комплекс, получивший название Винодельня Гурдау (Gurdau Winery), выглядит как причудливая и интригующая композиция среди идиллических сельхозугодий. Хотя издалека кажется, что архитектурный объект площадью около 1,2 тыс. кв. метров попросту растворился в живописном пейзаже. Еще немножко и высаженная на крыше зелень сотрет границы между архитектурой и самой природой, а пока еще можно различить структуру многофункционального здания, больше рассчитанного на то, чтобы посетители могли ознакомиться с производством, продегустировать несколько видов вина в прекрасном окружении, заодно отведать лучшие блюда местной кухни и даже провести ночь другую.
Крыша Винодельни Гурдау является и прогулочной зоной, и смотровой площадкой (Чехия).
Демонстрационный зал общественного пространства (Gurdau Winery).
Особенности винодельческого комплекса: Винодельческий комплекс Gurdau состоит из двух уровней. На нижнем этаже организовано производство и хранение вина, а вот дегустационный зал, кафе и фирменный магазин находятся на уровне земли. Кроме того, для тех, кто решил остаться в этом винном святилище на ночь или дольше, обустроили два гостевых номера, даже можно сказать полноценных квартиры с изолированным выходом прямо на зеленую лужайку.
Дегустационный зал и уличное кафе Винодельни Гурдау (Чехия).
Сочетание традиций и современного дизайна определило дух винодельни. Необработанный бетон, из которого состоит основная конструкция двухэтажного объекта, стеклянный фасад, обилие световых люков, использование металла и древесины – все это позволило создать целостную, надежную структуру. А вот внимание к деталям и мастерство дизайнеров поспособствовали организации гостеприимной ауры, пропитанной красотой и изысканностью.
Расположение на территории виноградника позволяет экономить на транспортировке сырья и людей (Gurdau Winery). | Фото: azuremagazine.com.
Следует отметить, что внедрение винодельческого комплекса в ландшафт создает ощущение теплоты и уюта, а также обеспечивает органичное взаимодействие с окружающей природой, которая и дает возможность изготавливать изысканные вина. Террасы и пологий склон на зеленой крыше предлагают посетителям дополнительное развлечение – отличную точку наблюдения на свежем воздухе, откуда открывается великолепная панорама на горизонты Курджова, расположенной недалеко Палавы, на живописные холмы и равнины, тянущиеся к австрийской границе. Кстати, в общественных залах винодельни можно не только познакомиться с процессами изготовления вина и его продегустировать, эти пространства легко адаптируются под проведение разнообразных мероприятий, юбилеев, романтических вечеров или церемоний бракосочетания.
Деревенский колорит и устойчивые инновации (Gurdau Winery).
Авторы Novate.ru хотели бы обратить внимание и на экологическую составляющую проекта, ведь главным приоритетом разработки проекта винодельни были устойчивость и бережное отношение к природному ландшафту. Основа концепции масштабного архитектурного комплекса отражается в его форме, планировке и функциональных особенностях. Начнем с того, что расположение объекта прямо на винограднике позволяет сократить затраты на транспортировку сырья и доставку персонала. Поскольку производственные помещения находятся глубоко под землей, это поспособствовало сохранению прохлады, позволяющей поддерживать стабильную температуру без дополнительных затрат на охлаждение.
На заднем дворе идет приемка винограда (Gurdau Winery). | Фото: homeadore.com.
Бочкообразные апартаменты, где можно провести ночь другу (Gurdau Winery).
А вот то, что общественные зоны оказались максимально открытыми для солнечного света, тоже является плюсом и большой экономией на освещении, поддержании тепла внутри помещений, их естественной вентиляции. Этому поспособствовали масштабные окна с теплоизоляционным тройным остеклением, дубовые реечные панели, установленные перед окнами, выступающий свес изогнутой крыши, затенение фасада с помощью перголы, обилие кустарников и взрослых деревьев на террасах и возле окон. Плюс ко всему крыша, щедро покрытая растениями, помогает поддерживать оптимальную температуру воздуха. В холодную же пору включается отопление, осуществляемое за счет теплового насоса системы «воздух-вода». Также стоит упомянуть, что в обширную площадь крыши внедрена система сбора дождевой воды, которая аккумулируется в подземных хранилищах, а затем используется для орошения как территории винодельни, так и виноградника.
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