Чешская винодельня, «растворившаяся» среди живописных холмов Моравии

Винодельня Гурдау среди идиллической сельской местности Моравии.

Извилистые линии и зеленая крыша позволили «растворить» масштабный архитектурный объект (винодельня Гурдау, Чехия). | Фото: arch2o.com.

Бетонная конструкция является ядром интегрированной в холм винодельни (Gurdau Winery) .

Масштабные окна притеняются реечными панелями из натурального дерева (Gurdau Winery).

По всей площади крыши можно увидеть люки, которые помогли сохранить деревья (Gurdau Winery). | Фото: arch2o.com.

В структуре винодельческого комплекса нет прямых линий и углов (Gurdau Winery).

Крыша Винодельни Гурдау является и прогулочной зоной, и смотровой площадкой ( Чехия ).

Демонстрационный зал общественного пространства (Gurdau Winery).

Дегустационный зал и уличное кафе Винодельни Гурдау (Чехия).

Расположение на территории виноградника позволяет экономить на транспортировке сырья и людей (Gurdau Winery). | Фото: azuremagazine.com.

Деревенский колорит и устойчивые инновации (Gurdau Winery).

На заднем дворе идет приемка винограда (Gurdau Winery). | Фото: homeadore.com.

Бочкообразные апартаменты, где можно провести ночь другу (Gurdau Winery).