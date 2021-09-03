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Как правильно одеваться женщинам после 50, чтобы не выглядеть старше


Как правильно одеваться женщинам после 50, чтобы не выглядеть старше


Любая женщина хочет выглядеть красивой в любой момент своей жизни – и в молодости, и после 50 лет. И если в юности это не вызывает проблем, то в зрелые годы это удается не каждой. И проблема вовсе не в том, что женщина выглядит соответственно своему возрасту. Проблема в том, что при неправильном подборе гардероба прибавляются лишние годы, из-за чего женщина в 50 лет выглядит на все 60. Чтобы этого избежать, есть определенные правила, следуя которым можно создать элегантный и привлекательный образ.

1. Четкий силуэт


Четкие силуэты с подчеркнутой линией талии делают женщину моложе. /Фото: styleatacertainage.com

Четкие силуэты с подчеркнутой линией талии делают женщину моложе. /Фото: styleatacertainage.com

 

Одежда в гардеробе должна подчеркивать формы, но не облегать их. Строгий крой и подчеркнутая линия талии зрительно подтягивают фигуру, придавая стройность и моложавый вид, а от бесформенной, балахонистой одежды следует отказаться, она делает женщину старше. Если же блузка или джемпер оверсайз, тогда образ поможет сбалансировать простой крой низа, например, строгая юбка-карандаш или прямые брюки.

2. Правильная длина


Правильная длина – до середины колена. /Фото: styleatacertainage.com

Правильная длина – до середины колена. /Фото: styleatacertainage.com

 

Длина платья или юбки - немаловажный фактор для создания элегантного образа. Правильной считается длина, доходящая до середины или чуть ниже колена.
Мини и миди для женщин в возрасте во многих случаях решение крайне неудачное. Короткие платья и юбки делают образ вульгарным, а одежда до середины икры «угрузняет» фигуру. Миди вообще длина сложная и идет далеко не всем женщинам.

3. Материалы


В приоритете качественные ткани и безукоризненная посадка по фигуре. /Фото: styleatacertainage.com

В приоритете качественные ткани и безукоризненная посадка по фигуре. /Фото: styleatacertainage.com

 

Материалы сдержанной фактуры выгодно оттеняют элегантный возраст, а вот бархат, пышные кружева, и особенно люрекс из гардероба следует исключить. В приоритете качественные благородные ткани, дорогие настолько, насколько есть возможность себе позволить, безупречный пошив и безукоризненная посадка по фигуре.

4. Цветовая гамма


В цветовой гамме женщин элегантного возраста тон задают пастельные оттенки. styleatacertainage.com

В цветовой гамме женщин элегантного возраста тон задают пастельные оттенки. styleatacertainage.com

 

Даже если женщина всю жизнь тяготела к ярким цветам, после 50 следует «приглушить» палитру гардероба. Неоновые и кислотные тона неуместны, также следует отказаться «вырвиглазных» оттенков. Не стоит бросаться и в другую крайность, выбирая только темные цвета, так как они имеют свойство делать женщину старше. Особенно это касается землистых и болотных оттенков. Отдавайте предпочтение пастельным тонам, которые освежают цвет лица и помогают выглядеть моложе. Только нужно найти в многообразии пастели именно свои оттенки, которые будут сочетаться с тоном кожи. Яркие краски тоже могут присутствовать в гардеробе, но они не должны играть главную роль в образе. Это сочные, насыщенные цвета, такие как шоколадный, синий, сиреневый, марсала.

Совет от Novate.ru: Существует устоявшееся мнение, что черный цвет старит. Но это спорный момент. При правильном подходе черный цвет смотрится элегантно и делает фигуру стройнее. Главное, не одеваться в черную одежду полностью, с головы до ног.

5. Отделка


После 50 следует избегать пышного декора. /Фото: styleatacertainage.com

После 50 следует избегать пышного декора. /Фото: styleatacertainage.com

 

Ключевой тренд гардероба женщин после 50 – элегантная сдержанность. От пышного и вычурного декора следует отказаться. Обилие пайеток, блесток, страз хорошо смотрится только на молодежи. Колготы ярких цветов или декорированные узорами, майки с неприличными надписями и другие подобные вещи – также неподходящие элементы гардероба.

6. Стиль


Стиль должен соответствовать возрасту. /Фото: styleatacertainage.com

Стиль должен соответствовать возрасту. /Фото: styleatacertainage.com

 

Возраст следует оценивать здраво и одежда должна соответствовать статусу. Даже с хорошо сохранившейся фигурой не стоит одеваться как подростки или молодежь. Неформальная одежда, ретро, пышные облака рюшей и воланов на женщине зрелого возраста будут смотреться странно. Беспроигрышным вариантом станет ставка на элегантную классику и сдержанный кэжуал с легким налетом шика. При формировании стиля следует избегать любых крайностей в поисках своих образов, чтобы не выглядеть смешно.

7. Правильная база гардероба


Джинсы и белая рубашка – базовые вещи любого гардероба. /Фото: tilependant.com

Джинсы и белая рубашка – базовые вещи любого гардероба. /Фото: tilependant.com

 

Основа любого гардероба – это базовые вещи, которые универсальны и легко комбинируются с другими предметами одежды. Они служат своеобразным фундаментом для создания различных образов. Женщинам за 50 стилисты рекомендуют сделать основой гардероба такие вещи, как светлая блуза, классическая юбка-карандаш, прямые брюки лаконичного кроя, жакет, кардиган, и, конечно, джинсы, но без декора в виде страз, вышивки, потертостей и рваных мест. При выборе верхней одежды работает тот же подход – классический крой и отсутствие лишних деталей в виде накладных карманов и прочих украшающих деталей.
Что касается обуви, то массивные ботинки на шнуровке хорошо смотрятся только на молодежи. От любых пар на высоких тонких каблуках также следует отказаться, как и от сапог-ботфортов. Отдавайте предпочтение изящным туфлям-лодочкам на небольшом каблуке, мокасинам, балеткам, лоферам.

8. Аксессуары


Шейные платки оживляют образ. /Фото: fabafter40-wpengine.netdna-ssl.com

Шейные платки оживляют образ. /Фото: fabafter40-wpengine.netdna-ssl.com

 

Не следует пренебрегать аксессуарами – они оживляют образ, внося нотки изысканного шарма. Особенно хороши в этом плане всевозможные шейные платки и палантины. Они могут быть в любой цветовой гамме, и даже с переливами. При выборе сумки стоит отказаться от бесформенных торб и отдать предпочтение элегантным моделям с четкими линиями. Что касается бижутерии, то тут работает правило – лучше одно изящное украшение, чем десяток массивных, щедро декорированных стразами и бисером. Лаконичная простота в этом случае лучший выход.

10. Макияж и прическа


Стильная прическа и естественный макияж добавляют привлекательности. /Фото: deavita.net

Стильная прическа и естественный макияж добавляют привлекательности. /Фото: deavita.net

 

Невозможно представить стильную женщину без прически и макияжа и годы этому не помеха. Есть множество роскошных стрижек, делающих женщин зрелого возраста визуально моложе, а современные краски для волос щадяще действуют на локоны, скрывая седину. Добавит привлекательности и грамотный макияж – максимально естественный, в спокойной цветовой гамме. Также не стоит пренебрегать уходом за кожей. Ее следует подпитывать кремами с коллагенами 2-3 раза в неделю.

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Как правильно одеваться женщинам после 50, чтобы не выглядеть старше

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