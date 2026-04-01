Продукты, которые выгоднее хранить в морозилке

Bот это да! Поторопились купить продукты впрок или приготовили больше, чем надо? Не спешите выкидывать лишнее, многие из них отлично хранятся в морозильной камере.







При температуре −18 ºС останавливается действие микроорганизмов, и замороженная пища хранится дольше, не теряя при этом своих вкусовых качеств и многих полезных элементов.

В зависимости от продукта, сроки хранения длятся от двух месяцев до года. В приведенной ниже таблице вы найдете рекомендуемые сроки хранения самых популярных продуктов.Будет удобнее расфасовать продукты для заморозки в небольшие пакеты и контейнеры, по порциям. Тогда вы сможете доставать нужное количество, а не размораживать большую упаковку.Натрите на мелкой терке и разделите на порцииНе многие знают, что сыр можно спокойно хранить в морозильной камере. Если положить сразу большой кусок, то после размораживания он не будет рассыпаться. Сыр можно нарезать и кусочками, но в этом случае его необходимо положить в контейнер и немного присыпать мукой. Так кусочки не слипнутся после разморозки.Если же вы часто делаете блюда с тёртым сыром, а у вас залежался сыр от завтраков, натрите остатки на мелкой терке, расфасуйте по нескольким пакетам для замораживания и спокойно храните в морозилке до полугода. В следующий раз, когда вам захочется приготовить пасту, лазанью или домашнюю пиццу, просто разморозьте пакет сыра и используйте.Морозилка спасет орехи от прогорклого привкусаЧтобы орехи не преобретали прогорклый привкус, им тоже поможет морозильная камера, которая не даст испортиться маслу, содержащемуся в орехах.Так что, если вы купили большое количество орехов сразу оптом, это хороший вариант сохранить их дольше. Только не забывайте делить порции, при необходимости они быстро оттаят на кухонном столе.Один из основных ингредиентов для утренних смузиЛюбители бананового хлеба хорошо знают этот секрет. Замороженные спелые бананы — это настоящая палочка-выручалочка, когда вы захотите испечь его. Но еще бананы замораживают для приготовления смузи, т.к. в таком виде их легче измельчить в блендере. Замороженные бананы — идеальная основа для коктейлей-смузи, они придают им густой, сливочный вкус, а вам не придется использовать лед для приготовления. Так что видите, что бананы начинают переспевать и становятся коричневыми, убирайте в холодильник.Остатки риса сэкономят до 40 минут времени на приготовлениеСчитается, что рис теряет свой вкус после заморозки, но вы можете проверить это сами, если вдруг сварили слишком много риса. Отваренную крупу нужно разложить на подносе, поставить в морозилку, а затем пересыпать по пакетам. Рис можно добавлять в супы, десерты или использовать для плова. Разморозить рис можно на сковороде, добавив несколько чайных ложек воды.Чем холоднее блюдо перед отправкой в морозилку, тем лучше. Если продукты подвергались термической обработке, остудите их сначала при комнатной температуре, а затем подержите в холодильнике и только потом замораживайте.Проще всего замораживать кукурузу целикомПромойте ее под струей прохладной воды и уберите в морозилку. Когда вам захочется сварит кукурузу, просто достаньте ее из морозилки и положите в кастрюлю с водой.Купили невкусные томаты? Сделайте томатный соус-пастуТоматы не годятся вля заморозки, т.к., оттаяв, превращаются в пюре. А вот если заморозить сразу томатную пасту, то использовать ее можно и для супов, и для вторых блюд. Понадобятся чеснок, товаты, приправы и немного оливкового масла. Смешайте все ингредиенты и тушите на медленном огне около 4 часов. Когда паста будет готова, остудите ее и разложите по небольшим пакетам.Конечно, выгоднее всего делать такую заготовку летом, когда помидоры стоят дешевле.Картофельное пюре не теряет вкус после размораживанияЗамороженное пюре лучше всего разогревать в духовке, а для того, чтобы размораживалось оно быстрее, нужно сперва сформировать из пюре небольшие шарики, сложить их на поднос и отправить в морозильную камеру. Когда шарики подмерзнут, их можно переложить в один пакет и герметично закрыть.Молоко можно хранить в морозильной камере 3 месяцаГлавное, чтобы при хранении не треснула бутылка или другая упаковка, ведь при замораживании жидкость будет расширятья. Чтобы молоко разморозить, бутылку нужно оставить при комнатной температуре или поставить бутылку с молоком в теплую воду, чтобы молоко разморозилось быстрее.Хлеб лучше замораживать, пока он свежийЧувствуете, что хлеба купили больше, чем понадобится, заморозьте его, не дожидаясь, пока он покроется плесенью или зачерствеет. Один из вариантов — замораживать его, порезав на кусочки, а затем использовать для горячих сендвичей с сыром и зеленью. В морозилке хлеб можно хранить в фольге, а чтобы быстро разморозить, положить в духовую или микроволновую печь или поджарить в тостере.