Бытовые хитрости, которые нужно записать, чтобы не забыть

Немного перефразируя известную песню, хотим сказать, что главней всего порядок в доме, а все другое – суета. Именно он является основой уюта и комфорта, поэтому так важно поддерживать чистоту в квартире, не пуская все на самотек. В этом вопросе очень сильно помогают различные бытовые хитрости.







Делимся с вами несколькими из них, чтобы ведение домашнего хозяйства стало проще.



Хитрость 1: Хранить шарфы и шапки в пакете

Хитрость 2: Сделать вешалку для очков

Хитрость 3: Очистить белый пластик от пятен

Хитрость 4: Защитить пульт от загрязнений и повреждений

Хитрость 5: Избежать нагревания ручки сковороды

Хитрость 6: Помыть полы до блеска

Хитрость 7: Безопасно погладить белые вещи

Хитрость 8: Хранить бокалы, чтобы не повредились

Выбирайте для хранения красивый пакет.Обычно верхняя полка шкафа используется для хранения аксессуаров, в частности, головных уборов, перчаток, шарфов. Однако складывать их в аккуратные стопки не всегда есть время и желание – вот и получается, что они комком лежат на полке, и когда начинаешь доставать, например, шапку, сверху летит все подряд. По этой причине необходимо правильно организовать хранение этих вещей, чтобы, во-первых, все было удобно, а во-вторых – эстетично, ведь визуальный шум и ощущение хаоса нам тоже не нужно.Отличный лайфхак – взять обычный пакет, повесить его на две вешалки и сложить туда все шарфы и головные уборы. Так они будут лежать в одном месте, находиться в свободном доступе и не создавать беспорядок. Единственное – пакет нужно брать не из супермаркета и не слишком пестрый, так как он все время будет находиться на виду. Отличный вариант – крафтовый, чтобы хорошо вписывался в любой интерьер.Для вешалки понадобятся крючки и канцелярская резинка.Несмотря на то, что лето уже прошло, некоторые люди продолжают носить солнцезащитные очки. Более того, они подбирают несколько экземпляров даже для зимы, чтобы ультрафиолет, отражаясь от снега, не попадал на сетчатку глаза.Если у вас тоже солнцезащитные очки круглый год под рукой, необходимо знать, как правильно их хранить, а главное – где, ведь на «открытой местности» они вечно создают беспорядок. В ящике или в коробке они могут поцарапаться, если только у каждого экземпляра не будет своего отдельного чехла.Отличная идея – самостоятельно сделать для очков место для хранения с помощью двух самоклеющихся крючков и канцелярской резинки. Для этого выберите подходящее место на стене, закрепите крючки, натяните между ними резинку и вешайте на нее свои аксессуары. При таком хранении стекла очков будут в целости и сохранности, ведь ничего не сможет их царапать. А если вы не хотите, чтобы они находились на виду, можете повесить крючки, например, сбоку комода или тумбы.Пластиковый подоконник можно почистить зубной пастой или димексидомБелые пластиковые подоконники дома – это красиво, свежо, универсально, но жутко непрактично. На них постоянно появляются желтые пятна непонятного происхождения, а также грязные следы, которые не получается убрать обычной влажной тряпкой. Но это не повод отчаиваться и пускать дело на самотек. Если несколько проверенные лайфхаков, которые помогут привести белый пластик в порядок:• Зубная паста. Нанесите небольшое количество пасты на мягкую тряпку и круговыми движениями пройдитесь по загрязненным участкам. Если в каких-то местах пятна сильно въелись в поверхность, используйте для чистки старую зубную щетку. Для усиления эффекта можно смешать с пастой мел в равных пропорциях, нанести смесь на подоконник влажной губкой, а по истечении 20 минут смыть водой.• Стиральный порошок + сода. Эти два средства в тандеме отлично справляются с застарелыми желтыми пятнами. Необходимо смешать их в равных количествах, нанести на грязный подоконник, смоченный водой, аккуратно потереть его и оставить смесь на пару часов. Когда придет время, уберите остатки влажной тряпкой.• Димексид. Это копеечное аптечное средство способно отмыть большое количество поверхностей, и пластиковые подоконники не являются исключением. Нанесите небольшое количество на тряпку или губку и круговыми движениями потрите пятно. Через несколько минут не останется даже следа. Очень важно работать в маске и перчатках, так как у димексида очень интенсивный запах. В конце смойте его остатки водой.Оберните пульт пищевой пленкой.Помните как раньше наши родители и бабушки с дедушками запрещали доставать пульт из упаковки? А иногда даже заклеивали его скотчем и пользовались. Тогда это казалось смешным и нелепым, но с возрастом пришло осознание, что это отличный способ продлить срок годности пульта.Дело в том, что в него часто забивается пыль, крошки и прочие загрязнения, из-за которых впоследствии заедают кнопки. Чтобы избежать этого, необходимо позаботиться о «защитной оболочке». Как ее сделать? Очень просто – оберните пульт в пищевую пленку и хорошо прогрейте феном, чтобы она надежно приклеилась к поверхности. Таким образом, получится предотвратить повреждения пульта и продлить срок его работы.Обмотайте ручку обычным шнурком.Для того, чтобы можно было без опасения браться за ручки кастрюль, советские хозяйки вставляли в них винные пробки. А как поступить, если нагревается ручка сковороды. Конечно, можно всегда держать под рукой прихватку, но это не всегда удобно – когда срочно нужно снять посуду с плиты, нет времени искать тряпку.Чтобы сэкономить время и обезопасить себя от ожогов, намотайте на ручку обычный шнурок. Она будет все так же нагреваться, но вы этого уже не почувствуете, благодаря защитному покрытию в виде шнурка. Если же на ручке у основания есть отверстия, можно попробовать заполнить его алюминиевой фольгой. По отзывам некоторых хозяек, это уменьшает температуру нагрева.Смочите тряпку в соленой воде и помойте полНе все хозяйки покупают специальное средство для мытья полов, считая, что можно прекрасно обойтись и обычными домашними средствами. Например, в ведро с водой можно добавить небольшое количество соли. Она не только устранит загрязнения, придаст напольному покрытию красивый блеск, но также продезинфицирует его. Это отличный способ сохранить чистоту и гигиену в вашей квартире, не покупая дорогостоящие бытовые средства.Кстати, вместо соли можно использовать черный чай. Залейте несколько столовых ложек листьев литром кипятка (напиток должен получиться крепким), дождитесь, пока они настоятся, а затем вылейте процеженный чай в ведро с водой и помойте полы.Светлые вещи лучше гладить через фольгу.В случае с глажкой есть риск не только припалить одежду, но также оставить на ней желтые пятна. Они образовываются из-за воды плохого качества или известкового налета, который скапливается в утюге. Предлагаем не рисковать своими любимыми вещами и всегда надевать на свой утюг фольгу. Просто оберните подошву и приступайте к глажке. Менее эффективной процедура от этого не станет, а вы сможете защитить одежду от появления нежелательных пятен.Надевайте на бокалы теплые носки.Главный минус бокалов состоит в том, что они очень хрупкие. Одно неловкое движение – и вот уже появилась царапина, скол или трещина. Особенно опасными являются моменты переезда, когда посуда подвергается постоянным испытаниям в пути. Но и дома можно нечаянно стукнуть бокалы друг о друга или уронить их на пол. Чтобы не переживать об их безопасности, просто надевайте сверху обычные носки. Таким образом, вы обеспечите им надежную защиту от повреждений.