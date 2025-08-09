Почему в американских тюрьмах используют оранжевые робы

Наверняка каждый благодаря голливудскому кинематографу знает о том, что заключенные в США носят оранжевые робы, что ярко выделяет их на фоне осужденных и заключенных под стражу граждан в странах бывшего Советского Союза. Возникает вопрос, зачем такая яркая форма нужна в принципе?
У человеческого общества на разных этапах развития законы принимают различную форму. В высоко организованных государствах, например, в какой-нибудь Римской империи закон был письменным. А вот на Руси до XI века и появления «Русской правды» закон был устным и, по сути, являлся набором понятий, которые должны были знать и толковать самые старые и авторитетные представители общества. Вне зависимости от того, в какую конкретно форму закон обращен, одной из его важнейших функций является определение тяжести наказания за разные преступления.
Это одна из важнейших функций закона, так как она в конечном итоге напрямую связана с материальной стороной вопроса. Еще в глубокой древности люди поняли, что преступника далеко не всегда выгодно убивать. Зачастую его можно обложить штрафом или же поразить в правах и понизить в социальном статусе. В древние времена законы позволяли низводить некоторые категории населения до состояния рабов! При этом чем больше становилось людей в государствах, тем больше увеличивалось число преступников.
Сначала преступников клеймили. |Фото: politikus.info.
В какой-то момент оказалось, что подневольный труд осужденных, низведенных едва ли не до состояния раба, крайне полезен.
В 1870-е годы от клеймения стали переходить на форму. |Фото: autoparus.by.
Только в начале XIX века люди в Европе задумались, что клеймение – это как-то «жестковато». Во всяком случае, если речь идет о белых людях! В тех же США рабов клеймили вплоть до гражданской войны Севера и Юга. Впрочем, в России клеймение отменили официально примерно в то же время в 1863 году. На самом деле уход от данной практики пометки что на Западе, что на Востоке была связан не с каким-то гуманизмом и сердобольностью, а с тем фактом, что люди научились разными способами сводить, вытравлять тюремные клеймения. Понадобился новый способ маркировки заключенных. Почти сразу было решено использовать для этого специальную форму. В Европе, например, придумали знаменитую «зебру» - полосатую робу.
На самом деле робы бывают разными. ¦Фото: mavink.com.
Конечно, рано или поздно беглец мог поменять одежду. Однако, весь расчет был на то, что в подобной форме его быстро и легко опознают, в том числе местные жители, которые сразу же сдадут наглого мерзавца обратно в руки родной полиции. Первая официальная тюремная форма появилась в 1870-е годы. Изначально в большинстве стран она была полосатая. В 1950-е годы начался переход на яркую монотонную робу. Цвет при этом может быть любым. Задача все та же – быстрая идентификация человека. В тех же США робы бывают не только оранжевые, но даже розовые робы. Каждый элемент тюремной одежды проштампован номером и надписью «Заключенный» или «Inmate». По всей видимости постепенный уход от полосатой формы на Западе был связан, в том числе с тем, что полосатые робы активно использовались в Третьем рейхе для заключенных концентрационных лагерей.
