С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 579 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    от беспросветной нищеты и бедности в совдепии армию и снабжали всем самым дешёвым и малозатратным... савейский солдат...История перловки ...
  • Maxim
    Быстрее - засыпать в кипяток, промыть, залить холодной и варить как гречку, только чуть дольше, она - очень питательн...Почему перловка с...
  • Ингерман Ланская
    видимо у фантазёра этого бреда никогда собаки не было.... да и про японию он из своего носа наковырялЗачем Японцы став...

7 готовых схем для выращивания цветов за окном квартиры, как в итальянских многоэтажках


Выращивать цветы за окном сложно, но возможно

Выращивать цветы за окном сложно, но возможно

Как красиво выглядят дома в Риме или Венеции, окна которых украшают настоящие висячие клумбы. Однако у нас такие растения можно встретить разве что на летних террасах ресторанов. Почему так? Причин много: начиная от климата и заканчивая условиями выращивания.
Однако это не повод отказываться от мечты. Novate.ru подскажет, как выращивать цветы за окном и чувствовать себя будто в Италии.

Главные нюансы висячих клумб


1. Одноразовое цветоводство
В условиях нашего климата в среднем цветы будут радовать с мая-июня по октябрь / Фото: radikal.ru

В условиях нашего климата в среднем цветы будут радовать с мая-июня по октябрь / Фото: radikal.ru



В условиях нашего климата в среднем цветы будут радовать с мая-июня по октябрь. Далее увядшие растения нужно убрать, поскольку даже многолетники могут не выдержать зимовки за окнами. Корни быстро вымерзнут в контейнере, поэтому учитывайте, что цветы в ящиках - это сезонное удовольствие. Чтобы не оставлять на окнах пустые контейнеры, уберите их на зимовку в гараж, шкаф, на антресоли. Другой вариант - наполните их межсезонным декором. Например, стабилизированным мхом или искусственными цветами.

2. Регулярный уход
Растения в висячих клумбах требуют тщательного ухода / Фото: s.citysites.ua

Растения в висячих клумбах требуют тщательного ухода / Фото: s.citysites.ua




Растения в висячих клумбах требуют тщательного ухода. В контейнеры помещается немного почвы, по сравнению с обычными грядками, поэтому грунт быстро высыхает. Цветы нужно поливать один-два раза в день по мере того, насколько скоро земля превращается в ком. Раз в 14 дней рекомендуется вносить подкормку, а также нужно регулярно подрезать растения, формировать крону, убирать сухие цветы.
Если планируете отпуск или часто уезжаете на дачу, то подумайте, кто сможет ухаживать за растениями, иначе они попросту пропадут.

3. Размещение контейнера


Старайтесь располагать клумбу там, где до нее легко добраться /



Старайтесь располагать висячую клумбу там, где до нее легко добраться. Важно, чтобы створки окна открывались внутрь, а цветы были на расстоянии вытянутой руки. Если что-то мешает и придется тянуться, лучше организовать клумбу в другом месте из соображений безопасности. Главное - используйте контейнеры (пластиковые или полимерные) с поддоном для лишней воды, чтобы жидкость не капала соседям снизу на головы. А вот сам кронштейн для установки кашпо лучше делать металлический.

4. Почва и посадка растений
Оптимальный вариант - покупать и высаживать цветущие однолетники в июне / Фото: i.pinimg.com

Оптимальный вариант - покупать и высаживать цветущие однолетники в июне / Фото: i.pinimg.com




Используйте легкий и плодородный грунт. Например, смешайте обычную землю с покупным перлитом (горная порода). Чтобы почва давала обильное цветение и стимулировала активный рост растений, подкармливайте ее жидкими удобрениями раз в 10-14 дней. Для выращивания цветов из семян, рассаду нужно было сеять еще в феврале. Готовые растения можно приобрести уже в мае, но дождитесь, пока погода станет стабильно теплой. Оптимальный вариант - покупать и высаживать цветущие однолетники в июне. Для этого подходят ампельные (ниспадающие) растения, сорта, устойчивые к температурным перепадам и с длительным периодом цветения.

Удачные комбинации растений


1. Алиссум и пеларгония
В небольшой контейнер поместится две-три пеларгонии и три-четыре алиссума / Фото: cstor.nn2.ru

В небольшой контейнер поместится две-три пеларгонии и три-четыре алиссума / Фото: cstor.nn2.ru



В небольшой контейнер поместится две-три пеларгонии и три-четыре алиссума. Пеларгония, она же герань, имеет шарообразные соцветия белого и розово-малиновых оттенков. Стойко переносит засуху и выдерживает заморозки до -6. Алиссум быстро растет и благоухает медовым ароматом. Однако он плохо переносит сквозняки и сильные порывы ветра. Предпочтительно выращивать растения на солнечной восточной или западной стороне.

2. Петуния и алиссум
Растения предпочитают полузатемненное место с рассеянным солнцем на юго-западе или юго-востоке / Фото: forum-flower.ru

Растения предпочитают полузатемненное место с рассеянным солнцем на юго-западе или юго-востоке / Фото: forum-flower.ru



Неприхотливые петунии поражают разнообразием красок, они долго цветут и выдерживают даже первые заморозки. В контейнерах можно выращивать кустовую разновидность, ампельную и каскадную. Кустовые сорта растут прямо и подходят для создания фона алиссумам. А каcкадные и ампельные петунии можно смело выращивать в подвесных кашпо. Растения предпочитают полузатемненное место с рассеянным солнцем на юго-западе или юго-востоке.

3. Пеларгония и петуния
Благодаря обширной палитре оттенков можно создавать самые разнообразные композиции / Фото: z52.d.sdska.ru

Благодаря обширной палитре оттенков можно создавать самые разнообразные композиции / Фото: z52.d.sdska.ru



Еще один вариант сочетания цветов. Благодаря обширной палитре оттенков из них можно создавать самые разнообразные композиции. Как вариант, посадите в контейнер петунию мелкоцветковую и пеларгонию зональную. Выращивать их лучше всего на солнце с восточной или западной стороны.

4. Лобелия, бакопа и петуния/пеларгония
Цветы следует размещать в полутени, но так, чтобы на них попадали рассеянные солнечные лучи / Фото: i.pinimg.com

Цветы следует размещать в полутени, но так, чтобы на них попадали рассеянные солнечные лучи / Фото: i.pinimg.com



Лобелия с мелкими цветочками бывает и белой, и синей, и розовой, и лиловой. Растение отлично гармонирует с белыми соцветиями бакопы ампельной, она же сутера. А дополнит композицию яркая петуния. Растения начинают цвести довольно рано и стойко выдерживают температурные перепады. Цветы следует размещать в полутени, но так, чтобы на них попадали рассеянные солнечные лучи. Учтите, петунию нужно поливать каждый день под корень, а в жаркую погоду по несколько раз. Вместо нее композицию можно дополнить пеларгонией.

5. Анютины глазки
Анютины глазки можно сочетать как с более крупным цветами, так и растить самостоятельно / Фото: onepoundfish.net

Анютины глазки можно сочетать как с более крупным цветами, так и растить самостоятельно / Фото: onepoundfish.net



Для составления цветочной композиции обычно используют три-четыре разновидности растений. Размещают их по следующему принципу: в центр садят самые высокие цветы, по краям - самые низкие, чтобы создать фон, а по периметру размещают ниспадающие. Анютины глазки - отличное фоновое растение, которое украсит любую клумбу. Ее можно сочетать как с более крупным цветами, так и растить самостоятельно. Главное, чтобы контейнер находился в полутени и подпитывался рассеянными солнечными лучами.

6. Будра
Если хочется, чтобы за окном рос ниспадающий каскад зелени, обратите внимание на будру / Фото: i.pinimg.com

Если хочется, чтобы за окном рос ниспадающий каскад зелени, обратите внимание на будру / Фото: i.pinimg.com



Если хочется, чтобы за окном рос ниспадающий каскад зелени, обратите внимание на будру, в народе - кошачью мяту. Растение неприхотливо в уходе и порадует мелкими фиолетовыми цветочками. Чтобы будра была пышной, немного подрезайте плети по мере их отрастания. Зимой листья растения не желтеют и даже в холода остаются зелеными. Будра любит полутень и пахнет приятным лимонным ароматом.

7. Хризантема и декоративная капуста
Пышные хризантемы карликовых или бордюрных сортов прекрасно сочетаются с декоративной капустой / Фото: 2alps.ru

Пышные хризантемы карликовых или бордюрных сортов прекрасно сочетаются с декоративной капустой / Фото: 2alps.ru



Чтобы подвесная клумба радовала глаз подольше, после оцветания летников посадите осенние растения. К примеру, пышные хризантемы карликовых или бордюрных сортов прекрасно сочетаются с декоративной капустой. Кстати, у последней еще большее разнообразие видов. Капуста отличается не только оттенками листьев и розеток, но и формой листа. В холодное время года при рассеянном свете она распускается во всей красе, приобретая оранжево-красный окрас. Правда, после оцветания контейнеры все-таки придется убрать на зимовку.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх