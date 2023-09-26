5 храмов майя, которые продолжают хранить следы уникальной культуры древней цивилизации

Майя не просто так именуется одной величайших цивилизаций доколумбового периода. Занимая территорию северной части Центральной Америки, они на протяжении нескольких столетий удерживали пик своего развития в регионе. И именно от этого период остались самые главные символы былого величия погибшего народа, которые проявились в урбанизации и масштабном строительстве самых разных объектов. И всё же, бесспорно, главными достопримечательностями были и остаются древние храмы, которые даже спустя столько веков упадка и забытья которые продолжают хранить следы уникальной культуры древней цивилизации майя.
1. Коба (Мексика)
Храм одного из крупных городов майя. /Фото: tripadvisor.ru
Коба расположен в современной Мексике и представлял собой крупный город цивилизации майя, на территории которого, предположительно, проживало около 50 тысяч жителей. Его основные сооружения были построены в период между 500 и 900 годами нашей эры, а заселённым Коба оставался, по крайней мере, до XIV столетия. На самом деле в этом городе можно найти сразу несколько крупных храмовых пирамид, однако самая высокая, достигающая 42 метра, носит название Нохоч Мул. Впрочем, трудно сказать, сколько ещё поразительных мест скрывает Коба, ведь по состоянию на сегодняшний день только небольшая часть заброшенного города майя была очищена от джунглей и отреставрирована археологами.
2. Караколь (Белиз)
Целый храмовый комплекс майя. /Фото: fancy-journal.com
На территории плато Вака, высота которого составляет 500 метров над уровнем моря, был построен впечатляющий храмовый комплекс Караколь, который сегодня считается крупнейшим памятником древних майя в пределах современного Белиза. А во времена древней цивилизации его площадь, составляющая около 168 квадратных метров, когда она находилась на пике своего развития, то есть около 650 года нашей эры, стала домом для 150 тысяч человек. Самой крупной храмовой пирамидой Караколя является Канаа - её высота в 34 метра позволяет её и по сей день удерживать звание самой высокой рукотворной структурой в Белизе.
3. Копан (Гондурас)
Красивейшее сочетание сакрального духа и геометрии архитектуры. /Фото: gryntravel.com
На западе Гондураса находится ещё один оставшийся от цивилизации майя город - Копан. И, в отличие от других, он отличается сравнительно небольшим по размерам населенным пунктом. Впрочем, это не помешало Копану приобрести немалую известность по всему миру, ведь именно тамошняя серия портретных стел, наравне с со скульптурными украшениями представляют собой один из ярчайших и при этом прекрасно сохранившихся образцов искусства древней Мезоамерики. Более того, они же ещё и очень старые: отдельные каменные сооружения Копана датируются 9 столетием до нашей эры, а 5 век стал периодом его расцвета - город имел важный статус в регионе. Однако буквально за несколько лет 20 тысяч человек населения его загадочным образом просто исчезли, а город был покинут. Однако сакральная архитектура осталась, и среди этих объектов выделяется наивысшая точка Копана – храм, который возвышается на 30 метров над Большой площадью города.
4. Ламанаи (Белиз)
Впечатляющий храм посреди леса. /Фото: cattur.ru
Ещё один след цивилизации майя, только уже в северной части Белиза – это Ламаи, который в период своего расцвета имел статус весьма значительного города. Правда, его полные масштабы ещё не изучены, так как руины ещё не полностью восстановили. Впрочем, сакральные сооружения стали центром интенсивных археологических работ, в отношении реставрации и исследования крупных сооружений. И самым известным объектом среди последних является 33-метровый Высокий храм, который был заселён майя ещё в тот период, когда испанские конкистадоры высадились в Мезоамерике.
5. Тикаль (Гватемала)
Самый известный храмовый комплекс майя. /Фото: phototravelguide.ru
Пожалуй, это самый популярный храмовый ансамбль цивилизации майя, так как именно там проходили съёмки «Звездных войн». Тикаль расположен в низине тропического леса в северной части Гватемалы. Восстановленные археологами сооружения буквально разбросаны по всей территории, однако о Тикале известно далеко не всё - часть его тайн по-прежнему скрывается в джунглях. Впрочем, сейчас историкам уже известно, что в период с 200-е по 900-е годы нашей эры Тикаль считался крупнейшим городом цивилизации майя с населением до 200 тысяч жителей. Оттого и храмовый комплекс состоит из шести очень больших пирамид, которые к тому же построены на месте более ранних святилищ индейцев. Самая поражающая своими размерами пирамида, номер VI, достигает в высоту 72 метра.
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