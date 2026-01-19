Как спасти очки от запотевания

Зима — это время чудес, снежных прогулок и… вечно запотевших очков! Стоит только выйти из теплого помещения на мороз, как стекла превращаются в непроглядное марево. Знакомо? Мы собрали проверенные лайфхаки, которые помогут сохранить ясный взгляд в любую погоду.







Домашние средства

Специальные средства

Некоторые хитрости

— Мыльная пена — это, пожалуй, самый популярный и действенный способ.Как сделать: нанесите на стекла небольшое количество жидкого мыла (без увлажняющих добавок) или мыльной пены. Аккуратно разотрите по всей поверхности, а затем протрите сухой мягкой тканью (микрофибра — идеальный вариант). Мыльная пленка создает тонкий барьер, который препятствует образованию конденсата. Еще один вариант — нанесите на линзы несколько полосок кусковым мылом, а затем просто разотрите салфеткой.Важно: не используйте слишком много мыла, чтобы не осталось разводов. И не мойте очки водой после нанесения — это сведет на нет весь эффект.— Зубная паста — неожиданный помощник, который создаст защитный слой на очках.Как сделать: нанесите на стекла небольшое количество неабразивной зубной пасты (без геля и отбеливающих частиц). Аккуратно разотрите, а затем тщательно смойте водой. После этого протрите очки насухо.Важно: тщательно выбирайте пасту, некоторые могут быть слишком абразивными и поцарапать линзы. Лучше сначала протестировать на незаметном участке.Их можно купить в магазинах оптики и спортивных товаров. Входящие в них вещества создают невидимую гидрофобную пленку, которая уменьшает притяжение воды и препятствует скоплению конденсата.— Спреи — нанесите небольшое количество на салфетку и равномерно распределите по линзам.— Салфетки — протрите очки салфеткой, пропитанной специальным составом.— «Дышите» в сторону — когда выходите на улицу, старайтесь дышать не прямо на очки, а немного в сторону или вниз. Это уменьшит количество теплого влажного воздуха, попадающего на линзы.— Снимайте очки на короткое время — если вы находитесь на улице недолго, но часто переходите из тепла в холод, попробуйте снимать очки на несколько секунд, чтобы они успели немного адаптироваться к температуре.— Используйте шарф или капюшон — если вы носите шарф, попробуйте прикрыть им нижнюю часть лица, чтобы уменьшить поток теплого воздуха, направленный на очки. Капюшон также может помочь.— Не стоит тереть очки рукавом или краем одежды — это может поцарапать линзы и неэффективно для борьбы с запотеванием.