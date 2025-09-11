Как в древности строители умудрялись ровно резать камень без электроинструментов

Возьмите любой древний памятник архитектуры, оставленный людьми. Например, Парфенон в Греции или даже что-нибудь менее известное, такое, как храмы Бадами в Индии. Как ровно, почти идеально разрезан камень. Приходилось ли когда-нибудь задумываться над тем, как у наших далеких предков получалось вытворять такое без использования инструментов XX и XXI столетия?
Идеально ровно вырезано. |Фото: zhitanska.com.
Ничего сложного нет в объяснении феномена, а не в том, чтобы повторить работу древних мастеров. Как хорошо было бы, если работы античных и средневековых каменщиков объяснялись банальным появлением «высшего разума» с лазерным резаком. Однако, человеческое усердие и мастерство стоят в сотни раз дороже любого лазера. Сложно представить, но всю эту красоту древние создали при помощи самых простых инструментов: молотка, долота, деревянных клиньев, веревочных пил и сверл.
На самом деле вырезается такое вручную. |Фото: zhitanska.com.
А еще предкам серьезно помогала математика. Конечно, у рядовых каменотесов с ней были серьезные проблемы, зато «запретным знанием» в виде арифметики и геометрии на отлично владели те, кто руководил строительными работами. А дальше все решалось лишь количеством рабочих рук и временем, которое будет затрачено на строительство. Так как у древних мастеров не было «искушений» в виде необходимости регулярной проверки социальных сетей, трудились они буквально от заката до рассвета.
Самые примитивные инструменты справятся с такой задачей. |Фото: our-civilization.com.
Каждый мастер день за днем, месяц за месяцем тянул свою монотонную трудовую лямку за кусок хлеба, меняя мир вокруг себя.человеческим упорством не могли стоять даже камни. Тем более, что в древних обществах подобной работой нередко занимались еще и рабы. У этих вообще никакого выборе не было.
В такой работе тысячи часов. ¦Фото: 24warez.com.
Вот взять хотя бы вырезание искусственных пещер прямо внутри скалы. Для этого сначала делалась разметка. Затем десятки или даже сотни мастеров при помощи молотка и долота делали по разметке вереницы небольших отверстий диаметром 5-10 сантиметров. Затем в каждое углубление вбивали деревянные клинья, параллельно поливая каменную породу и сами клинья кипятком. Множество одновременно разбухающих деревяшек заставляло поддаться даже камень. В итоге по проделанным углублениям шла трещина. Трещина превращалась в скол. А дальше порода откалывалась целиком. Кстати, данный способ успешно практикуется каменщиками и сегодня. Правда в реалиях XXI века все-таки куда лучше прибегнуть к помощи электроинструмента.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии