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Как скандинавский король послужил прообразом для современных систем передачи данных




Логотип технологии Bluetooth является не просто узнаваемым символом беспроводной связи, но и представляет собой интересное сочетание современности и исторических мотивов. Чтобы понять происхождение этого логотипа, стоит обратиться к его историческим корням и значению. Как ни странно, но сам символ значка блютуз и его название связано со знаменитой исторической личностью.


 
Логотип блютуз /Фото:pleer.ru

Логотип блютуз /Фото:pleer.ru

 

Сам логотип Bluetooth представляет собой английскую букву «B», выполненную в скандинавском руническом стиле. Этот символ был создан, чтобы почтить имя одного из самых известных королей Дании и Норвегии десятого века — Харальда «Синезубого» (Harald Bluetooth). Харальд не только объединил Данию и Норвегию, но и ввел христианство в эти земли, что сделало его одной из ключевых фигур в истории Скандинавии.

Власть в Дании перешла к королю Харальду от его отца Горма Старого. Молодой монарх стремился расширить свое влияние и на Норвегию, но столкнулся там с достойным конкурентом - Хаконом Добрым.

В 954 году в северной области Нортумбрии трагически погиб Эйрик, брат могущественного Хакона. Его вдова, Гуннхильд, являвшаяся сестрой короля Харальда, прибыла в Данию со своими детьми и обратилась к брату за помощью в восстановлении утраченного ими королевства. Харальд, проявив великодушие, согласился оказать содействие. В результате состоялась решающая битва у Фитьяра, в которой Хакон остался жив, а его племянники одержали победу.


Король хотел объединения /Фото:en.m.wikipedia.org

Король хотел объединения /Фото:en.m.wikipedia.org

 

Спустя шесть лет, в 960 году, сыновья Эйрика вернулись в Норвегию. Старший из братьев, Харальд Серая Шкура, стал новым конунгом и возглавил страну.

Он стремился сохранить единство королевства, однако его правление вызывало недовольство среди подданных. Чтобы укрепить свою власть, Харальд принял христианство и пытался убедить народ принять новую веру. В то время Харальд Синезубый правил Норвегией и не желал укреплять свою королевскую династию.

Этот конфликт между двумя монархами привел к трагической судьбе Серой Шкуры, который оказался в ловушке в узком проходе в битве и был убит в схватке с восемью кораблями Харальда Синезубого, в то время как у него было всего лишь три судна. После победы Харальда Синезубого его королевство значительно расширилось за счет восточных районов Норвегии, таких как Вика и Уппланд. Ярл Хакон, захватил западные области и признал Харальда своим королем, обеспечивая тем самым ему полный контроль над всем королевством.
Фреска Харольда Синезубого /Фото:dzen.ru

Фреска Харольда Синезубого /Фото:dzen.ru

 

Для укрепления своего влияния датский король Харальд решил заключить брачный союз с Тове, дочерью вождя вендов Мстивоя, и разместить свои войска на их землях. В 980 году германский император Оттон II потерпел поражение от арабских сил в Южной Италии, что послужило поводом для начала военных действий со стороны Харальда Синезубого. В 983 году в Дании вспыхнуло восстание, совпавшее с восстанием язычников на восточных границах Римской империи. Сын Харальда, Свен, успешно захватил крепость Шлезвиг.

По приказу конунга в королевстве была развернута масштабная программа дорожного строительства. Ещё одним важнейшим деянием Харальда Синезубого считается христианизация Дании, сам Харальд крестился в 960 году.
Рунический камень Харольда /Фото:www.vokrugsveta.ru

Рунический камень Харольда /Фото:www.vokrugsveta.ru

 

Учёные до настоящего времени обсуждают происхождение его псевдонима. Одна из гипотез утверждает, что у правителя были зубы необычного голубоватого цвета, возможно, из-за его склонности к ягодным деликатесам. Однако эта версия выглядит недостаточно убедительной. Более достоверным объяснением считается то, что Харальд обладал нестандартной для викингов внешностью — он был смуглым и тёмноволосым. На древнескандинавском языке его прозвали «Bletand», что переводится как — Чернявый. Английские летописцы, тем не менее, не стали буквально переводить это прозвище, а адаптировали его звучание, дав Харальду имя «Bluetooth».

Закат правления Харальда был омрачен конфликтом с его упрямым вассалом Хаконом Норвежским. Подвергнутые поражению в битве с Хаконом, войска Харальда принесли тяжелые потери. Многие жители Дании и Норвегии неодобрительно относились к политике Харальда, касающейся распространения христианства, и в 986 году против него восстал его сын Свен. Самые достоверные источники свидетельствуют о том, что Харальд был разгромлен своим собственным сыном, после чего он бежал в земли вендов и скончался там от полученных ран. Его тело было перевезено в Роскилле, где он был захоронен в церкви, которую он сам основал.
Портрет короля /Фото:forum.paradoxplaza.com

Портрет короля /Фото:forum.paradoxplaza.com

 

Когда в 1994 году группа инженеров, работающих над стандартами беспроводной связи, искала название для своей технологии, они вспомнили о Харальде Синезубом. Кроме важной роли в объединении народов, Харальд также был известен своей способностью соединять различные культуры и идеи — что отлично соответствует основным принципам технологии Bluetooth, которая предназначена для объединения устройств и обеспечения их беспроводной связи.

Тогда возникла необходимость в удобном и беспроводном способе передачи данных между устройствами. Bluetooth был нацелен на упрощение связи между мобильными телефонами, компьютерами и другими электронными устройствами, исключая необходимость в проводах и кабелях. В 1998 году к разработке присоединились пять ведущих компаний, Тошиба, IBM, Эриксон, Нокиа и Intel. Это стратегическое объединение позволило решить ключевые технические проблемы и создать общий протокол, способный обеспечить надежную и безопасную передачу данных на коротких дистанциях. Стандарт быстро стал популярным благодаря своей универсальности и простоте использования.
Создатели блютуз /Фото:fishki.net

Создатели блютуз /Фото:fishki.net

 

Блютуз позволяет устанавливать малые локальные сети, которые идеально подходят для подключения различных устройств, таких как наушники, смартфоны, компьютеры и даже бытовая техника. Благодаря этому, технология стала основой для множества инновационных приложений и устройств в современном мире, значительно упростив взаимодействие между ними.

Шведская корпорация Эриксон сыграла ключевую роль в создании как названия, так и символа Bluetooth. Имя Блютуз и логотип, который представляет собой рунический знак короля Харальда Синезубого, были выбраны для отражения идеи объединения. Маркетологи решили использовать историческую аллюзию, чтобы подчеркнуть цель технологии — позволить различным устройствам и системам обмениваться данными и работать совместно.
Руны из которых сложился логотип /Фото:iphones.ru

Руны из которых сложился логотип /Фото:iphones.ru

 

Что касается самого логотипа, он был создан путем наложения двух староскандинавских рун — ᚻ и ᛒ, которые представляют звуки «H» и «B» соответственно. Это было сделано для того, чтобы передать имя Харальда, а также подчеркнуть историческое наследие, котороетсимволизирует Bluetooth. Использование рунического шрифта отражает скандинавские традиции и придаёт логотипу уникальность и глубину.

Современные технологии часто используют логотипы, вдохновленные историческими фигурами. Например, компания Apple в своём логотипе использует образ яблока, что может быть ассоциировано с исторической фигурой Адамом, и символизирует знание. Хотя это может быть и более символическим, чем прямым вдохновением на определённую фигуру, логотипы крупных компаний порой содержат намёки на культурные и исторические аспекты.
Компания Эрикосн объединилась с многиими другими для создания блютуза /Фото:reactor.cc

Компания Эрикосн объединилась с многиими другими для создания блютуза /Фото:reactor.cc

 

Другим примером является логотип компании Tesla, в котором буква «T» интерпретирована как дань уважения Николе Тесле, известному изобретателю, внесшему огромный вклад в развитие электротехники. Его образ и достижения часто используются для маркетинга компании, создавая ассоциацию с инновациями и передовыми технологиями.

Не менее интересен логотип компании Mozilla Firefox, вдохновлённый мифологическим образом, представляя собой стилизованного красного лиса, ассоциирующегося с мудростью и хитростью, что отсылает к более глубоким культурным корням. Использование этого символа и названия отражает не только технологическую, но и культурную связь с историей, подчеркивая важность сотрудничества и единства для достижения прогресса в эпоху цифровых технологий.

 
Компании применили блютуз в свои устройства /Фото:loyaltyandcustomers.com

Компании применили блютуз в свои устройства /Фото:loyaltyandcustomers.com

 

Логотип же технологии Bluetooth — это не просто стильный графический элемент, а мощный символ, который объединяет прошлое и будущее, представляя историческую фигуру, сыгравшую ключевую роль в объединении народов.

 
Сегодня он есть в каждом телефоне /Фото:vgtimes.ru

Сегодня он есть в каждом телефоне /Фото:vgtimes.ru

 

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