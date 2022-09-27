Люди в СССР имели право на отдых, и конечно отдыхали. И не менее весело и интересно, чем сейчас. Заграница — да, была практически закрыта, но и на Родине можно было отдохнуть без сожалений о проведенном в поездках времени.
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Отдых во времена СССР
Люди в СССР имели право на отдых, и конечно отдыхали. И не менее весело и интересно, чем сейчас. Заграница — да, была практически закрыта, но и на Родине можно было отдохнуть без сожалений о проведенном в поездках времени.
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