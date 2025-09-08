8 таинственных пещер мира, предлагающих приключения для бесстрашных людей

Спелеология уже давно стала увлекательным хобби для бывалых путешественников, предпочитающих не отлеживать бока у бассейнов, а исследовать природные достопримечательности. Мало кто из авантюристов откажется побывать в таинственных пещерах, где можно увидеть не только уникальные образования, но и узнать захватывающую историю у местных жителей.
1. Пещера светлячков Вайтомо в Новой Зеландии
Пещера светлячков Вайтомо в Новой Зеландии.
Waitomo Glowworm Cave (Пещера светлячков Вайтомо) – это уникальное образование находится на Северном острове Новой Зеландии. Свое название она получила от местности, где расположена и от обилия популяции светлячков Arachnocampa luminosa, которые обитают только на территории этого островного государства. Стоит отметить, что пещера светлячков Вайтомо – это не единственная карстовая пустота, образовавшаяся в этой части, она входит систему таинственных ходов и причудливых наростов, состоящей из 150 пещер, включая самые известные – Руакури, Lucky Strike и Тумутуму.
«Звездное небо» в карстовой пещере – фантастическое зрелище (Waitomo Glowworm Cave, Новая Зеландия). | Фото: masterok.livejournal.com.
Главной достопримечательностью этой пещеры являются те самые светлячки, личинки которых создают фантастический световой узор своими крошечными люминесцентными тельцами. В Waitomo Glowworm Cave благодаря их свечению туристы могут увидеть звездное небо, там, где его никак не может быть. А вот красота сталактитов и сталагмитов завершает образ одной из самых прекрасных пещер мира.
Удивительно прекрасное свечение может в любой момент «выключиться», если светлячки испугаются шумных туристов (Waitomo Glowworm Cave, Новая Зеландия). | Фото: factum-info.net.
Примечательно: Как утверждают ученые, личинки, плетущие шелковые сети, светятся от того, что они голодны. И чем сильнее голод, тем они сильнее завлекают насекомых, хотя могут питаться и спорами грибов. Также было установлено, что голубовато-зеленое свечение может вмиг «отключатся», если личинки светлячков ...испугались.
2. Пещера Barton Creek в Белизе
Бартон-Крик – самая большая речная пещера в Белизе, где были найдены артефакты, датируемые 200-900 гг. нашей эры. | Фото: jacadatravel.com.
Белиз – небольшая страна, расположенная на побережье Карибского моря может похвастаться не только прекрасным климатом и экзотической природой. Она привлекает еще и пещерами, являющимися священными для древней цивилизации майя, ведь эти места считались проходом в подземный мир. Таинственные образования даже сейчас будоражат воображение, притягивая искателей приключений и путешественников со всего мира своей красотой и легендами.
Barton Creek Cave – священное место, где древние майя проводили ритуалы.
Особенно известной является пещера Barton Creek, расположенная в округе Кайо, извилистые ходы и храмовые своды которой удивляют своей протяженностью (длина превышает 6,4 км), масштабом, подземной рекой, а также леденящими душу рассказами, повествующими о человеческих жертвоприношениях.
3. Государственный парк пещер Онондага в штате Миссури (США)
Государственный парк пещер Онондага расположен рядом с одной из самых длинных свободных рек США – Мерамек. | Фото: dpreview.com.
Штат Миссури по праву считается регионом пещер, поэтому неудивительно, что там появился уникальный заповедник под названием Onondaga Cave State Park (Государственный парк пещер Онондага). Это место было обнаружено только в 1886 г., поэтому душераздирающими легендами о человеческих жертвоприношениях не обжилось, зато может похвастаться постоянно меняющимся пейзажем. Особенно впечатляют «пещерные ониксы» и то, как сталактиты, свисающие подобно сосулькам, тянутся вниз, а им навстречу поднимаются перевернутые «братья и сестры» – сталагмиты.
Нереальной красоты «пещерные ониксы» можно увидеть в гротах пещеры (Onondaga Cave State Park, США).
Многовековое движение позволило создать внушающие благоговейный трепет «живые» колонны, к которым не разрешают дотрагиваться посетителям. И связано это с тем, чтобы предотвратить попытки прихватить сувенир, который может нарушить гармонию и приостановит их супермедленный рост.
Пещера может похвастаться как природными шедеврами, так и рукотворными (Onondaga Cave State Park, США).
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что в одной из красивейших пещер мира можно увидеть естественные мосты и архитектурные творения, эродированные холмы, бездонные впадины, в которых обитают экзотические амфибии и редкие виды рыб, привыкшие к непроглядной темноте.
4. Лурайские пещеры в штате Вирджиния (США)
Luray Caverns – одна из самых щедро украшенных пещерных систем мира.
«Озеро грез», в зеркальных водах которого отражается вся красота, созданная природой на протяжении миллионов лет (Лурайские пещеры, США). | Фото: | Фото: en.wikipedia.org.
Пещеры Лурай (Luray Caverns), которые раньше назывались пещерой Лурай – это природная система пустот, которую обнаружили в 1878 г. Хотя она с незапамятных времен являлась пристанищем для людей, о чем свидетельствуют археологические находки включая куски угля, кремня и фрагменты человеческих костей, застывшие в сталагмитах. По утверждению первых исследователей, Luray Caverns – это «самая богатая пещера, равной которой нет в мире по наполнению сталактитовыми и сталагмитовыми образованиями».
«Палатка сарацинов» – самая великолепная каменная драпировка в мире (Luray Caverns, США). | Фото: en.wikipedia.org.
И это действительно так, система пещер Luray более чем щедро украшена природными колоннами, застывшими грязевыми потоками, сталактитами, сталагмитами, зеркальными бассейнами и массой других образований. И это, не говоря о текучих камнях (они же «пещерные ониксы»), которые создали самую эффектную драпировку в мире, получившую название «Палатка сарацинов» (Saracen's tent)
Консоль Большого органа Сталакпайпа позволяет услышать завораживающую музыку камня (Luray Caverns, США). | Фото: luraycaverns.com.
Примечательно: Несмотря на фантастическую красоту убранства, Пещеры Лурай наиболее известны своим «Большим органом»-сталактитом (литофоном). И сделали его из электромагнитных ударников, которые постукивают по сталактитам различных размеров, производя звуки, похожие на ксилофон или колокола.
5. Skyline Caverns в Уоррене (США)
Главной достопримечательностью Skyline Caverns являются арагониты, представляющие собой необычной формы кристаллы (Front Royal, США). | Фото: virginiatraveltips.com.
К посещению туристов пещерная система Skyline Caverns соответствующе подготовлена (Front Royal, США). | Фото: tripadvisor.ru.
Skyline Caverns – это масштабная серия геологических пещер, которая была открыта для посещения в 1939 г. и сразу же превратилась в туристическую достопримечательность округа Уоррен (находятся недалеко от Front Royal). Это, пожалуй, единственное место в мире, где в таком количестве встречаются антодиты/арагониты (необычная форма кристалла или совершенные шестигранные кристаллические структуры из чистого кальцита). Эти редкие минеральные образования имеют четкую структуру и выглядят как белые цветы с большим количеством шипов.
Свисающе-растущая красота пещерных образований Skyline Caverns (Front Royal, США). | Фото: planetware.com.
Хотя без привычных в таких местах образований не обошлось. Здесь можно увидеть изысканные скульптуры из сталактитов, сталагмитов, вычурные колонны, панно из арагонитов, эффектные драпировки «текучего камня». Посетители Skyline Caverns получат возможность посмотреть на природную «люстру» из антодита размером 45,72 см – крупнейшего кристалла из всех известных.
6. Пещера Фонг Нха во Вьетнаме
Phong Nha – колоссальная пещера, являющаяся одной из самых таинственных достопримечательностей Вьетнама. | Фото: thomastravelvietnam.com.
Phong Nha Cavern – это гигантская пещера длиной более 7,7 км является частью Национального природного парка Phong-Nha-Ke-Bang Park. Она состоит из 14 удивительной красоты гротов, подземной реки длиной 13 км, замысловато обвивающей древние карсты, несчетного количества ходов, галерей и туннелей.
Phong Nha – рай для искателей приключений (Вьетнам).
Вся территория Phong Nha – это рай для искателей приключений, которые могут бесконечно исследовать все то, что сама природа создавала миллионы лет, но для большинства авантюристов, этот путь ограничен 1,5 км подземных хитросплетений. Хотя ученым уже удалось изучить около 43 км проходов, в которых по сей день сохраняется потусторонняя атмосфера.
7. Фингалова пещера на острове Стаффа (Шотландия)
Впечатляющие базальтовые колонны – природная достопримечательность острова Стаффа (Великобритания). | Фото: proboating.ru.
Фингалова пещера (Fingal’s Cavern) находится на необитаемом острове Стаффа, затерянном в гряде архипелага Внутренние Гебриды (Великобритания). Остров с его базальтовыми колоннами, создающими грандиозный природный собор, сам по себе является геологической достопримечательностью архипелага. Но все же более известным памятником природы является Фингалова пещера, наполненная завораживающими мелодиями. Их создал не человек, а потоки ветра и шум прибоя, которые едва задерживаясь у сводчатого входа, рождают впечатляющие мелодии.
Фингалова пещера трансформирует звуки ветра и морского прибоя в удивительные мелодии (о-в Стаффа, Шотландия).
Фингалова пещера имеет длину всего лишь 113 м, при максимальной ширине входа 16,5 м, тем не менее она издает такой силы звуки, что слышно даже на удалении. Зато это обстоятельство облегчает задачу меломанов, которые могут наслаждаться звуками самой природы издалека, ведь попасть внутрь музыкальной пещеры с воды никак нельзя. Придется идти ножками по каменистой узкой тропе.
Интересный факт: Для известного композитора Феликса Мендельсона – автора бессмертного свадебного марша посещение Фингаловой пещеры стало знаковым. Он настолько был очарован и вдохновлен образующимися звуками, что создал увертюру «Гебриды, или Фингалова пещера», которая стала одним из ярких и узнаваемых его шедевров.
8. Мамонтова пещера в штате Кентукки (США)
Mammoth Cave National Park – место, где сохранилась тысячелетняя история человечества и богатое разнообразие флоры и фауны (США). | Фото: nationalparks.org.
Национальный парк «Мамонтовая пещера» может предложить массу захватывающих видов и приключений для своих посетителей (США).
Mammoth Cave (она же Мамонтова пещера) является самой длинной из всех известных на планете пещер (простирается на 640 км). В прошлом веке вся подземная система получила название Национальный парк «Мамонтовая пещера» (Mammoth Cave National Park), который вскоре был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, при этом является Международным биосферным заповедником, ведь в нем прекрасно сохранилась тысячелетняя история человечества. Богатое разнообразие растительной и животной жизни, подземные холмы, извилистые реки, зеркальные озера, карстовые бассейны, причудливые каменные узоры, сталагмитами и сталактитами – все это является захватывающим занятием для исследований бесстрашными посетителями.
источник
