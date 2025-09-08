8 таинственных пещер мира, предлагающих приключения для бесстрашных людей

1. Пещера светлячков Вайтомо в Новой Зеландии

Пещера светлячков Вайтомо в Новой Зеландии.

«Звездное небо» в карстовой пещере – фантастическое зрелище (Waitomo Glowworm Cave, Новая Зеландия). | Фото: masterok.livejournal.com.

Удивительно прекрасное свечение может в любой момент «выключиться», если светлячки испугаются шумных туристов (Waitomo Glowworm Cave, Новая Зеландия). | Фото: factum-info.net.

2. Пещера Barton Creek в Белизе

Бартон-Крик – самая большая речная пещера в Белизе, где были найдены артефакты, датируемые 200-900 гг. нашей эры. | Фото: jacadatravel.com.

Barton Creek Cave – священное место, где древние майя проводили ритуалы.

3. Государственный парк пещер Онондага в штате Миссури (США)

Государственный парк пещер Онондага расположен рядом с одной из самых длинных свободных рек США – Мерамек. | Фото: dpreview.com.

Нереальной красоты «пещерные ониксы» можно увидеть в гротах пещеры (Onondaga Cave State Park, США).

Пещера может похвастаться как природными шедеврами, так и рукотворными (Onondaga Cave State Park, США).

4. Лурайские пещеры в штате Вирджиния (США)

Luray Caverns – одна из самых щедро украшенных пещерных систем мира.

«Озеро грез», в зеркальных водах которого отражается вся красота, созданная природой на протяжении миллионов лет (Лурайские пещеры, США). | Фото: | Фото: en.wikipedia.org.

«Палатка сарацинов» – самая великолепная каменная драпировка в мире (Luray Caverns, США). | Фото: en.wikipedia.org.

Консоль Большого органа Сталакпайпа позволяет услышать завораживающую музыку камня (Luray Caverns, США). | Фото: luraycaverns.com.

5. Skyline Caverns в Уоррене (США)

Главной достопримечательностью Skyline Caverns являются арагониты, представляющие собой необычной формы кристаллы (Front Royal, США). | Фото: virginiatraveltips.com.

К посещению туристов пещерная система Skyline Caverns соответствующе подготовлена (Front Royal, США). | Фото: tripadvisor.ru.

Свисающе-растущая красота пещерных образований Skyline Caverns (Front Royal, США). | Фото: planetware.com.

6. Пещера Фонг Нха во Вьетнаме

Phong Nha – колоссальная пещера, являющаяся одной из самых таинственных достопримечательностей Вьетнама. | Фото: thomastravelvietnam.com.

Phong Nha – рай для искателей приключений (Вьетнам).

7. Фингалова пещера на острове Стаффа (Шотландия)

Впечатляющие базальтовые колонны – природная достопримечательность острова Стаффа (Великобритания). | Фото: proboating.ru.

Фингалова пещера трансформирует звуки ветра и морского прибоя в удивительные мелодии (о-в Стаффа, Шотландия).

8. Мамонтова пещера в штате Кентукки (США)

Mammoth Cave National Park – место, где сохранилась тысячелетняя история человечества и богатое разнообразие флоры и фауны (США). | Фото: nationalparks.org.

Национальный парк «Мамонтовая пещера» может предложить массу захватывающих видов и приключений для своих посетителей (США).