Кексы, которые стоит приготовить хотя бы один раз

Мы хотим сделать утро (а может, день или вечер) каждого из вас немного слаще. Для этого мы выбрали самые крутые рецепты кексов, которые вам непременно захочется приготовить.
Кокосовые кексы с шоколадной начинкой
Ингредиенты: кокосовая стружка — 100 г масло сливочное — 150 г молоко — 200 мл мука пшеничная — 350 г разрыхлитель — 2 ч. л. сахар — 100 г шоколад темный — 150 г яйца куриные — 2 шт. миндальные хлопья для украшения Приготовление: Для теста вначале соединяем куриные яйца с сахаром. Взбиваем их добела и добавляем очень мягкое масло и молоко. Перемешиваем. Всыпаем кокосовую стружку, перемешиваем. Теперь вводим просеянную муку с разрыхлителем. Формочки для маффинов выстилаем бумажными капсулами и выкладываем в каждую по одной столовой ложке теста. Потом кладем по кусочку шоколада. Накрываем шоколад столовой ложкой теста. Помещаем маффины в предварительно разогретую духовку выпекаться 20 минут при 200 °C. Украшаем маффины миндальными хлопьями.
Кексы «Тирамису»1
Ингредиенты: Для теста: мука — 1 ½ стакана масло сливочное — 100 г сахар — 160 г яйцо — 2 шт. соль — щепотка разрыхлитель — 1 ½ ч. л. молоко — 200 мл ванилин — 2 г Для крема: маскарпоне — 250 г сливки 33-35% — 150 г сахарная пудра — 5 ст. л. ванилин — 2 г какао — 2 ст. л. Для пропитки: кофе свежесваренный ром — 2 ст. л. Приготовление: Взбить сливочное масло с сахаром, солью и ванилином. Поочередно добавить яйца.высоты. Выпекать в заранее разогретой до 180 °C духовке примерно 25 минут. Готовность проверить шпажкой. Пока пекутся кексы, варим кофе, даем остыть. Как только испекутся кексы, не вынимая их из формы, делаем проколы по 10-12 штук в каждом. Пропитываем кексы кофе. Можно с помощью чайной ложки или кисточки. Пропитки не жалейте. Затем кексам даем полностью остыть. Готовим крем. Для этого взбиваем маскарпоне. Отдельно взбиваем сливки с сахарной пудрой и ванилином. Аккуратно смешайте маскарпоне и сливки. С помощью кондитерского мешка выложите крем на кекс. Сверху кексы посыпать какао.
Кексы «Красный бархат»
Ингредиенты: 150 г сахара 150 г пшеничной муки 100 мл молока 100 г сливочного масла 1 яйцо 2 ст. л. какао 1 ст. л. красного пищевого красителя 1 ст. л. уксуса 1 ч. л. разрыхлителя ванильный сахар или ванилин щепотка соли сахарная пудра для украшения Приготовление: Масло и яйцо необходимо заранее достать из холодильника — они должны быть комнатной температуры. Смешайте мягкое масло с сахаром и ванильным сахаром (ванилином). Взбивайте массу, пока она не посветлеет и не станет более воздушной. Затем вбейте в масло яйцо и еще раз взбейте до однородного состояния на маленькой скорости. В результате должна получиться кремообразная основа для теста. В отдельной посуде смешайте молоко, уксус, пищевой краситель. Смешайте вместе муку, какао, разрыхлитель и соль. В масляно-яичную основу всыпьте треть мучной смеси и аккуратно вмешайте. Затем влейте треть молока с красителем и размешайте до соединения. Чередуя таким же образом, введите всю муку и молоко. В конце, когда все ингредиенты будут соединены, можно еще раз немного взбить тесто миксером на маленькой скорости, чтобы разбить возможные комочки. В форму для кексов вложите бумажные тарталетки и заполните их тестом не больше чем на две трети. Выпекайте кексы при температуре 170 °C в течение 20-25 минут. При выпечке кексов важно не превышать эту температуру, иначе тесто получится не таким нежным. Готовые кексы выньте из формы и присыпьте половиной сахарной пудры, а когда они остынут, присыпьте сверху еще раз. Это создаст на поверхности нежную сладкую корочку.
Кексы с нутеллой и орехами
Ингредиенты: сливочное масло — 50 г орехи (любые на ваш вкус) — 100 г мука — 300 г разрыхлитель — 1 ч. л. какао — 50 г сахар — 100 г нутелла — 200 г яйцо — 1 шт. сметана — 150 г ванилин полстакана молока Приготовление: Сахар, какао, соль, измельченные орехи и муку соединить. Масло (предварительно растопить и остудить), нутеллу, яйцо, сметану, ваниль и молоко тщательно перемешать. Взбивая венчиком, влить в сухие ингредиенты смесь, полученное тесто разлить по формочкам на 3/4. Выпекать при температуре 180 °C 20-25 минут. За 10 минут до готовности украсить орехами.
Черничные кексы с творожным кремом
Ингредиенты: Для теста: 300 г муки 2 ч. л. разрыхлителя 1/4 ч. л. соли 150 г сливочного масла комнатной температуры 200 г сахара 3 больших яйца комнатной температуры 2 ч. л. экстракта ванили 50 мл растительного масла 2 ст. свежей черники и 1 ст. черники для украшения Для крема: 2 пачки сливочного сыра филадельфия 300 г масла 250 г сахарной пудры 2 ч. л. ванильного экстракта Приготовление: Разогреть духовку до 175 °C. В форму для маффинов положить бумажные чашечки. Чернику промыть и немного обсушить. Перед добавлением в тесто добавить ложку муки и обвалять в ней чернику. Соединить вместе муку, крахмал, разрыхлитель и соль. Взбить миксером на высокой скорости сливочное масло и сахар до белой и пушистой консистенции. Добавить яйца по одному за раз, взбивая несколько минут после каждого добавления. Добавить ванильный экстракт. Снизить скорость до минимума. Добавить смесь муки в три захода, чередуя с двумя дополнениями растительного масла, и взбивать до полного соединения после каждого добавления ингредиентов. Чернику добавить в тесто и аккуратно перемешать лопаткой вручную. Равномерно заполнить тестом подготовленные формочки и выпекать в течение примерно 20-25 минут до слегка золотистой корочки. Вытащить из духовки и положить на решетку на 5 минут для охлаждения. Затем полностью вынуть из железной формы и охлаждать около часа на решетке. Масло и сливочный сыр должны быть обязательно комнатной температуры. Масло взбить с сахарной пудрой добела. Добавить ванильный экстракт и хорошенько перемешать. Отдельно миксером взбить сливочный сыр (около 5 минут). Добавить взбитое масло в сливочный сыр и перемешивать до однородности деревянной лопаткой. И так пока не введете все масло. Украсить кексы кремом и черникой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии