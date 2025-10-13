10 «недостатков» британских кошек, о которых часто умалчивают заводчики

Редкая кошачья порода не имеет собственного мнения по какому-то вопросу. А в случае с гордыми и аристократическими «британцами» данное правило возведено в абсолютную величину. Британские кошки популярны уже много лет. Завести пушистого друга именно этой породы решается все больше людей. Однако, вместе с тем не стоит забывать, что у данной разновидности есть свои собственные особенности физиологии и психики.
1. Свой-чужой
Очень красивые. /Фото: faunistics.com.
Британские кошки очень долго привыкают к человеку. Выстраивание отношений с хозяином может занять весьма продолжительный срок. Однако, когда это все-таки произойдет, кот будет уважать личное пространство человека и почти не будет пытаться доминировать в «стае». Другое дело чужаки в доме. К ним «британцы» будут относиться с систематическим недоверием и пренебрежением и даже могут выказывать агрессию.
2. Чистоплотность до безумия
Исключительно чистоплотные. /Фото: goodfon.ru.
Британские кошки патологически чистоплотные. Они очень много вылизываются. В целом, в этом нет ничего плохого. За исключением того, что лоток за данной породой нужно чистить сразу же, как она справила нужду. В противном случае кот скорее всего найдет другое место, так как будет брезговать справлять свои естественные потребности там, где он уже делал это минут 15-30 назад.
3. Слабое место – глаза
Нужно следить за глазами. /Фото: alciona.net.
Самым слабым место в здоровье британской кошки являются ее глаза. За ними нужно постоянно и тщательно следить. Нередко у «британцев» активно слезятся глаза.периодически проверяться у ветеринара на данный счет, если не хочется, чтобы котик заболел и ослеп.
4. Враждебность к детям
Не любит детей. /Фото: klkfavorit.ru.
Британская порода уважает пространство человека, однако страшно не терпит, когда лезут в ее собственное. Активнее всего вмешательством в дела котов занимаются дети. Особенно маленькие дети. Поэтому у британских кошек с ними складываются весьма сложные и даже враждебные отношения. Защищая свое «я», кот будет царапать, кусать, бить лапой «маленького наглеца».
5. В доме завелось приведение
Ночь - время активности. /Фото: wallhere.com.
Решили завести британскую кошку? Сначала убедитесь, что любите оперное пение по ночам. А за одно спросите, что об этом думают соседи. Все потому, что «британцы» страшно активны в ночное время. Чаще всего коты просто брюзжат, ворчат и бурчат. А также лазят, где попало. Однако, могут исполнить в 02:35 и что-нибудь более громкое и пронзительное.
6. Львиный аппетит
Очень важная правильная диета. /Фото: animallist.ru.
За рационом британской породы нужно тщательно следить. Сами себя сдерживать эти котофеи не умеют. Если хозяин желает добра британской кошке, то кормить ее нужно строго по выверенной диете. В противном случае кот сначала сильно раздобреет, а потом начнет болеть.
7. «Я устал»
Очень ленивые. /Фото: subscribe.ru.
«Он был таким милым котенком!» Стоит сразу быть готовым к тому, что активными и игривыми британские коты остаются только в детском возрасте. Как только животное перешагнет пубертатный период, оно становится малоактивным, малоподвижным и даже ленивым. Почти вся физическая активность сходит на нет, как только начинается зрелый возраст.
8. «Не трогай меня руками»
На руках сидеть не любит. /Фото: irbis55.ru.
Если сможете удержать «британца» на коленях больше 3 минут, то ваше имя на веки-вечные впишут на доску почета хозяев британских кошек. Иными словами, нужно быть сразу готовым к тому, что быть в человеческих объятиях данная порода не любит от слова «совсем». Да, данная порода выглядит исключительно миловидно, но увы таскать кота всюду за собой никак не получится.
9. Враг растений
Нездоровая любовь к цветам. /Фото: pxhere.com.
Если заводите в доме британскую кошку, сначала убедитесь, что на подоконниках больше не стоит ни одного цветка. Дело в том, что у рассматриваемой породы есть откровенно дурная манера пробовать все, что растет из земли. Кот гарантированно покусает и обгрызет все растения в доме, которые только найдет. Иногда это приводит к проблемам с желудком.
10. Второе имя – Гордыня
Слишком большие. /Фото: faunistics.com.
Известный факт: это не человек приручил кота, а кот - человека! На примере британской породы данное обстоятельство проявляется лучше всего. Эти кошки гарантированно будут считать, что это не они живут с вами и у вас, а вы зашли на их собственную территорию.
источник
