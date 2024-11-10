Как создать уютный и гармоничный интерьер с помощью природных элементов и стихий

Каждый раз, когда дело доходит до оформления интерьера, возникает вопрос «как довести до ума начатое, да так, чтобы всё было гармонично?». Ответ прост – добавьте природные элементы, соответствующие вашему темпераменту и настроению. О том, кому подойдёт огонь, а кто останется доволен водой, воздухом или землёй – далее в обзоре.
На что в первую очередь стоит обратить внимание
Природные элементы играют далеко не последнюю роль в дизайне интерьера. \ Фото: bing.com.
Практически каждый человек, подсознательно тянется к природе и стихиям, привнося их элементы в дом, тем самым пытаясь создать уютную и располагающую к релаксу атмосферу. Но вместо того, чтобы в очередной раз выбирать обои с изображением закатного неба или ставить в угол вазон с пальмой, обратите внимание на формы, текстуры, фактуры, цвета и образ, поскольку всё это играет весомую роль.
1. Формы
Обратите внимание на природные формы, поскольку они гармонично впишутся в любой интерьер. \ Фото: images.squarespace-cdn.com.
Использование природных форм в интерьере, создадут тёплую и располагающую атмосферу. Округлые или угловатые предметы мебели, такие как стулья с закруглёнными подлокотниками или обеденный стол с волнообразными краями, придадут помещению органичный вид. Также стоит обратить внимание на элементы декора, имеющих природные формы. Это может быть плавно изогнутый торшер, напоминающий лозу или светильник, выгнутый в форме морской волны. Ассиметричные вазоны, напоминающие каменные глыбы, также будут отлично смотреться в интерьере, придавая ему ощущение спокойствия и тепла. Природные формы также могут быть воплощены с помощью текстур, таких как тканые или плетёные материалы. Добавление предметов, изготовленных из натуральных материалов или украшенных природными мотивами (например, цветочные узоры или животные принты), также привнесут в интерьер частичку природы.
2. Фактуры
Используйте природную фактуру для создания гармоничного и уютного интерьера. \ Фото: thegreathackshack.com.
Ковры, подушки, пледы, изготовленные из натуральных материалов, а также шершавые поверхности (стены, полы, потолки) – всё это и многое другое придают помещению ту самую фактуру, без которой не обойтись. Плетёные элементы декора, такие как гобелены или корзины, также привнесут в интерьер фактурные элементы. Ко всему прочему, оригинальное сочетание фактур, создаёт уникальное и динамичное пространство. Гладкие изогнутые металлические ножки стола, имитирующие движение пламени, будут прекрасно контрастировать с грубой, неровной фактурой каменной или скалистой настенной панели. А вот добавление абажура в форме клубящегося грозового облака, создаст яркий визуальный образ, тем самым придав глубину дизайну комнаты.
3. Текстуры
Уделите особое внимание текстурам. \ Фото: welshdesignstudio.com.
В интерьере можно использовать множество разнообразных природных текстур, в том числе дерево, камень, джут, хлопок, лён, кожу, коноплю, штукатурку, пробку, бамбук и многое другое. Как правило, все они придают помещению особую умиротворяющую атмосферу, а также создают более органичную и естественную обстановку. Кроме того, плетение из лозы, джут или ротанг, привнесут в интерьер особое настроение, навеянное воспоминаниями об отдыхе и море.
4. Цвета
Естественные природные цвета всегда выгодно смотрятся в интерьере. \ Фото: assets-global.website-files.com.
Естественные природные цвета в интерьере, как правило, создают расслабляющую и умиротворяющую атмосферу. Для имитации цветов, встречающихся в природе, можно использовать такие естественные тона, как коричневый, зелёный, песочный, терракотовый, землистый, кирпичный, охристый и др. Бежевый, кремовый и другие светлые тона также могут быть использованы для придания более утончённого и светлого оттенка. Чтобы добавить контраста, используйте более тёмные цвета, такие как тёмно-синий или тёмно-зелёный. Ярких оттенков можно добиться с помощью таких ярких акцентов, как декоративные подушки, произведения искусства или предметы декора. Наконец, белый цвет в качестве основного акцента, сбалансирует между собой остальные цвета и оттенки, создав гармоничный образ.
5. Образы
Общая визуальная картинка и образы, также являются неотъемлемой частью интерьера. \ Фото: cdn.shopify.com.
Природные образы в значительной степени улучшают атмосферу интерьера. Использование изображений природы, таких как художественное произведение с живописным пейзажем, изображение заката или даже фреска с природными мотивами, может создать расслабляющую и успокаивающую обстановку. Как правило, такие образы задают тон комнате, привнося ощущение покоя и безмятежности. Кроме того, дизайн, вдохновлённый природой, такой как обои или декоративные подушки с рисунком или текстурой дерева, или листьев, станет простым способом интеграции мира природы в интерьер.
Природные стихии
Выбирайте стихию под ваш темперамент и настроение. \ Фото: mir-s3-cdn-cf.behance.net.
Теперь поговорим о природных стихиях в интерьере, поскольку каждую из них можно сочетать между собой, акцентируя внимания на той, которая больше всего подходит вашему настроению и темпераменту.
1. Огонь
Огненная стихия в интерьере. \ Фото: i.pinimg.com.
Свечи и фонари — популярный способ привнести в интерьер огонь. Камин может быть как практичным, так и декоративным элементом в любом помещении. Каминные полки можно использовать для демонстрации произведений искусства или других предметов (книг, фотографий, ваз с цветами, статуэток и т.д.). Огненная цветовая гамма красного и оранжевого цветов также может быть использована в интерьере в виде декоративных подушек, пледов, ковров, штор и прочих оригинальных безделушек.
Пример интерьера: Стихия огонь. \ Фото: cdn.greenmagazine.com.au.
Формы: Как правило, объекты имеют плавные изгибы, острые концы, правильные радиусы и повторения, создающие уникальный и интересный дизайн.
Текстура: Зачастую варьируется от шероховатых и бугристых до ровных и гладких, вызывая различные ощущения при прикосновении. Шероховатая и неровная текстура придаёт объекту естественный природный вид, в то время как гладкая и ровная текстура является более изысканной и современной.
2. Вода
Водная стихия в дизайне интерьера. \ Фото: images.saymedia-content.com.
Что же касается водной стихии в интерьере, то её присутствия можно добиться различными способами. Например, с помощью декоративных водопадов, аквариумов или фонтанов, создающих умиротворяющую атмосферу. Произведения искусства или декор на водную тематику (принты с изображением озера или коллекция ракушек), также не будут лишними, поскольку прекрасно отдают дань водной стихии. Синий или аквамариновый оттенок и декор, например, декоративные подушки, акцентная стена, занавески, также привнесут в интерьер элемент воды.
3. Земля
Пример интерьера: Стихия земля. \ Фото: build-review.com.
Элемент земли может быть воплощён в интерьере с помощью натуральных материалов, таких как деревянная мебель, каменные акценты на стенах или полах, а также натуральные ткани в виде подушек, ковриков, пледов, штор. Растения и цветы, а также произведения искусства и декор в землистой тематике, отлично впишутся в общую картину. Ко всему прочему можно использовать естественные цвета, такие как коричневый, охровый, кирпичный, терракотовый и зелёный, чтобы создать атмосферу, отражающую стихию земли.
4. Воздух
Лёгкий и воздушный интерьере, полностью соответствующий своей стихии. \ Фото: images.squarespace-cdn.com.
Что же касается воздушного элемента то эффекта можно добиться различными способами. Открытые окна и высокие потолки способствуют циркуляции воздуха, создавая ощущение воздушного потока. Использование лёгких, воздушных тканей для штор и мягких подушек, наполнит помещение лёгкостью. Светлые тона и оттенки, такие как бледно-голубой, белый или жёлтый, сделают помещение более просторным и открытым. Подвесные кашпо с растениями или установка зеркал, также привнесут в интерьер воздушный элемент.
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