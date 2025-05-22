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Как без химии избавиться от сорняков в швах тротуарной плитки

В швах тротуарной плитки накапливается пыль, из которой потом прорастают сорняки. Они не только портят внешний вид дорожек, но и разрушают их. Корни растений подрывают плитку, иногда даже вызывают ее растрескивание.

Как избавиться от сорняков в швах тротуарной плитки без химии

Чтобы этого избежать, с сорняками нужно своевременно бороться.

Как избавиться от сорняков в швах тротуарной плитки без химии

Что потребуется:

Соль;

вода;

пульверизатор.



Процесс борьбы с сорняками

Самым простым способом борьбы с сорняками является их опрыскивание, от чего те усыхают и погибают. Это можно сделать обычным концентрированным соляным раствором, что эффективно и дешевле применения гербицидов. В отдельной емкости с водой нужно разбавить соль. Последняя вносится в таком объеме, чтобы она уже не могла растворяться, и выпадала на дно осадком.

Как избавиться от сорняков в швах тротуарной плитки без химииКак избавиться от сорняков в швах тротуарной плитки без химии

Соляной раствор сливается в пульверизатор.

Как избавиться от сорняков в швах тротуарной плитки без химии

Требуется перелить чистую жидкость без осадка. Затем сорняки на плитке опрыскивают раствором. Обработка выполняется в сухую погоду, чтобы как минимум 3 часа после распыления не было дождя.

Как избавиться от сорняков в швах тротуарной плитки без химии

Листья сорняков сразу же начну увядать от соли, и на второй день пожухнут окончательно.

Как избавиться от сорняков в швах тротуарной плитки без химии

Буквально за сутки нежелательные растения распадаться в сухой прах. Для цветов, деревьев и кустарников сбоку такая обработка безопасна. В дальнейшем соль хотя и будет вымываться дождем в клумбы, но она растворится в таком объеме воды, что столь малой концентрацией не навредит культурной растительности. Так что метод не только дешевле использования гербицидов, но и безопасней.

Как избавиться от сорняков в швах тротуарной плитки без химииКак избавиться от сорняков в швах тротуарной плитки без химии
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сорняки
мкр. Плитка
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