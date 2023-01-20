Важное о специях
Специи, добавленные в пищу, лучшее дополнение к прохладной погоде и сырости.
1. В Индии для многократного усиления аромата специи обжаривают. Смесь поджаренных специй называется «масала».
2. Исследователи доказали, что куркума помогает сжигать калории. Способствует этому мощный антиоксидант в составе пряности – куркумин.
3. Специи – богатый источник клетчатки. Особенно много ее в паприке и корице. В древние времена эти пряности использовали при проблемах с пищеварением.
4. Согреться в холодные вечера помогает зеленый чай с сушеным имбирем или веточкой гвоздики.
5. Шафран – одна из самых дорогих специй в мире. Чашка испанского шафрана стоит примерно 1. Все потому, что нитевидная специя собирается вручную.
6. Каждая приправа – настоящий кладезь витаминов. Например, в 100 г лаврового листа – 180 мг витамина В9, в красном перце – 281 мг витамина А, в шафране – 80 мг витамина С.
7. Проголодалась? Добавь в суп немного тмина, базилика или мускатного ореха. Эти специи помогают избавиться от чувства голода.
8. Острая и пряная пища вызывает выделение «гормонов удовольствия» эндорфинов за счет раздражения нервных окончаний. Гормоны выделяются как болеутоляющее для обожженного языка, но действуют на весь организм.
9. Абсолютно все пряности повышают и на некоторое время ускоряют обмен веществ.
10. Специи помогают избавиться от негативных черт характера. Корица, гвоздика, тмин избавят от страха. Гнев, ненависть, зависть не любят имбирь, куркуму, фенхель. А с жадностью, нерешительностью, склонностью к депрессиям помогут справиться тмин, красный и черный перец, имбирь кардамон.
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