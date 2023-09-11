ПЯТЬ ТАЙНЫХ ОБЩЕСТВ, вершащих судьбы мира

VS-T.RU рассказывает о самых влиятельных тайных обществах мира.
1. «Орден вольных каменщиков» или масоны
Орден существует уже очень давно. Члены этого общества делят всех людей на профанов и тех, кто посвящен в Великую тайну. По поводу происхождения самого ордена есть множество версий: это и римские ремесленные объединения, и крестоносцы, и орден царя Соломона, и даже патриархальная религия.
«Избранные» люди имеют шанс познать тайны Вселенной и мироздания. Тайны постичь можно с помощью специальных ритуалов и используя особый реквизит, кажущийся наивным: свечи, кинжал, Библию, циркуль, кости и прочее. Каждый элемент несет свой сакральный смысл. Например кости означают презрение к смерти и чуть не ее отрицание. Кинжал, напротив, символ предпочтения смерти.
Вступив в общество масонов, его член остается навеки предан своим новообретенным идеалам.
2. «Череп и кости»
В 1832 году Уильям Рассел, студент старшего курса Йельского университета, основал это сообщество. Он преследовал цель подготовить студентов к тому, чтоб они могли управлять разными элементами сфер жизни общества.
На гербе сообщества изображено число «322», что означает либо зашифрованную дату основания общества, либо указание на то, что этот клуб — второе подобное сообщество в мире.
Каждый год в клубе может появляться лишь 15 новичков. И все они становятся лидерами в своих областях. Процедура отбора выглядела странно: новички раздевались догола, ложились в гроб и рассказывали подробности своей интимной жизни. Товарищи слушали, а затем хранили эту тайну. В истории Америки был период, когда утверждали, что страной правят «Череп и кости», поскольку Джорд Буш якобы является членом сообщества. Но эта версия не была подтверждена.
3. Трехсторонняя комиссия
Известный банкир Дэвид Рокфеллер основал комиссию в 1973 году. В этом ему помогали профессор Гарварда Збигнев Бжезинский и председатель «Чейз Манхэттен Бэнк».
Целью сообщества было упрочнение отношений между Западной Европой, Японией и Северной Америкой. Кто-то считал, что Трехсторонняя комиссия хочет монополизировать политическую власть, сосредоточив ее в своих руках.
Есть также мнение, что комиссия имела отношение к советскому перестроечному периоду. Согласно последнему опубликованному в 2002 году списку членов комиссии, в ней состояло довольно много влиятельных людей: Ричард Чейни, занимавший тогда пост вице-президента США; Дональд Хамсфельд, министр обороны США, а также бывший вице-министр иностранных дел Японии, директор Института международных отношений из Китая, заместитель министра финансов США.
4. Опус деи (лат. «дело господне»)
Опус деи — тайное католическое сообщество, находящееся под покровительством самого Папы Римского. На настоящий момент общество находится в статусе персональной прелатуры: не только служители Бога могут состоять в нем, но и миряне тоже.
Общество было основано испанским священников в 1928 году, который спустя 74 года был канонизирован и причислен к лику святых.
Члены общества утверждают, что делить людей на тех, кто близок к Богу и мирян — нечестно и неверно. Каждый может делать божье дело. Святость обретается тем, что ты просто делаешь свое дело, ведь Бог есть там, где есть труд. Большая часть доходов членов общества идет в пользу организации, а также их личное имущество.
Члены общества нещадно истязают себя и занимаются самобичеванием, чтоб очистить душу от скверны. Они верят, что можно вынести что угодно, если научиться преодолевать собственную боль.
5. Тамплиеры, или бедные рыцари Христа
Древний орден с очень богатой историей, первый в мире религиозный военный орден. В самом начале пути, XII–XIII ввеках орден был очень богат, но потом, когда египетский султан выгнал крестоносцев из Палестины, их положение заметно ухудшилось. В 1307–1314 годах члены ордена подверглись арестам, пыткам и казням со стороны французского короля Филиппа IV. В 1312 году орден был упразднен.
Точное число рыцарей ордена неизвестно: в истории есть тенденция, которая искусственно его увеличивает. В «Атеистическом словаре» указано 15 000 последователей, немецкий священник-евангелист считал, что тамплиеров около 20 000. Эти числа не соотносимы с тем числом рыцарей, что принимали участие в войне с Орденом.
Особое внимание уделяется сокровищам тамплиеров, поскольку члены ордена обладают огромными богатствами.
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