Зачем немцы ставили в Ла-Манше гигантские буи с красными крестами

Военный летчик – это один из самых дорогих военных специалистов в самом что ни на есть прямом смысле. В годы Второй мировой войны немецкое командование было серьезно обеспокоено потенциальным истощением ценных военных кадров. Имея за плечами опыт Первой мировой войны, немцы нашли необычное решение проблемы.
Действительно помогало. |Фото: retronauta.pl.
С самого начала Битвы за Британию немецкое командование было обеспокоено предстоящими потерями среди летчиков люфтваффе. Многие из них были обречены погибнуть не на прямую в бою, а из-за крушения в море и невозможности долгое время выживать в водах Ла-Манша. Изящный выход из этой проблемы нашел немецкий ас Первой мировой войны Эрнст Удет, который предложил дополнить штатную систему спасения летчиков, состоящую из поисковых бригад, специальными спасательными буями.
Вырезка из газеты. |Фото: ok.ru.
Специальные буи были сконструированы с расчетом на обеспечение спасительного приюта 2-4 пилотам. Устанавливались данные конструкции непосредственно в проливе. Каждый буй крепился ко дну при помощи троса и якоря, имея при этом небольшой запас дрейфа на случай шторма. Верхняя часть убежища окрашивалась в яркие цвета. Также на центральную башню наносились красные кресты на белом фоне (символ международного «Красного креста).
Отличное было решение. |Фото: livejournal.com.
Предполагалось, что в случае крушения самолета, пилоты могут попробовать упасть поближе к бую, а затем попытаться добраться до убежища вплавь. Оказавшись в убежище, летчики должны были поднять специальный воздушный шар, который дал бы разведчикам и поисковым кораблям понять, что на борту конструкции есть люди. Кроме того, для подачи сигнала были предусмотрены сигнальные пистолеты с ракетами.
Было все необходимое. |Фото: forum-antikvariat.ru.
Внутри буя было хорошо защищенное помещение, которое благодаря внушительным запасам позволяло выжить группе из 4-х человек около недели. На борту были запасы еды, пресной воды, а также медикаментов на случай, если летчику понадобится медицинская помощь.
Примечание: среди прочего в запасы входили сигареты и коньяк, а также карты и настольные игры.
Само собой в каждом буе были оборудованы спальные места, плитка для готовки, имелся электрогенератор. На крайний случай был запас керосина и лампы. Командованию люфтваффе такой буй казался вполне успешным решением в вопросе сохранения ценных кадров. Как известно, обучение летчиков достаточно длительный и дорогостоящий процесс.
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