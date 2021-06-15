Как казаться выше ростом: 10 лучших женских хитростей

Всякая истинная женщина любит экспериментировать со своей внешностью, маскировать то, что считает своими недостатками и подчёркивать то, что, по её мнению, привлекает к ней восторженные взгляды противоположного пола. Для тех, кто хотел бы визуально добавить своему росту несколько сантиметров, мы предлагаем эти советы профессиональных дизайнеров:



V-образный вырез

Длинный разрез юбки

Расклешённые брюки

Брюки с высокой талией

Юбка-макси и укороченный топ

Вертикальные полоски

Нейтральный цвет обуви

Комбинезон

Мини юбки

Брюки и обувь одного цвета