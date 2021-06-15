Как казаться выше ростом: 10 лучших женских хитростей

Всякая истинная женщина любит экспериментировать со своей внешностью, маскировать то, что считает своими недостатками и подчёркивать то, что, по её мнению, привлекает к ней восторженные взгляды противоположного пола. Для тех, кто хотел бы визуально добавить своему росту несколько сантиметров, мы предлагаем эти советы профессиональных дизайнеров:
V-образный вырез
Блузки, свитера и кофточки с V-образным вырезом открывают шею, удлиняя её, а заодно и весь силуэт. Воротник-хомут тоже может подойти, если ткань достаточно лёгкая
Длинный разрез юбки
Такой разрез выглядит прекрасно и с высоким каблуком, и с туфлями на низком ходу. Особенно хороши боковые разрезы – идут практически всем и сейчас очень актуальны. Запомните только одно правило: с высоким разрезом отлично смотрится юбка из лёгкой ткани, а вот с плотными тканями нужно быть поаккуратнее – они могут искажать силуэт.
Расклешённые брюки
Этот крой украсит как высоких, так и миниатюрных представительниц прекрасного пола. Он как нельзя лучше удлиняет ноги, подойдёт и для вечернего выхода, и для повседневного наряда.
Брюки с высокой талией
Несмотря на огромную популярность, брюки с заниженной линией талии обладают одним недостатком – укорачивают ноги. Если вам не хочется терять эти два-три сантиметра, то лучше отдайте предпочтение высокой талии.
Юбка-макси и укороченный топ
Идеальный вариант для вечернего наряда – он делает любой силуэт визуально выше и стройнее.
Вертикальные полоски
Этот фокус неизменно удлиняет весь силуэт и добавляет росту парочку вожделенных сантиметров. Костюм в полоску из плотной ткани отлично подойдёт для работы.
Нейтральный цвет обуви
Конечно, высокий каблук – очевидное решение для девушек, которые хотят выглядеть выше. Однако и высокий каблук может давать разные эффекты. Тяжёлые толстые каблуки туфель яркого цвета будут привлекать внимание к нижней части тела, а элегантные изящные босоножки телесного цвета – зрительно удлинять ногу, добавляя её обладательнице несколько сантиметров. Что, собственно, и требовалось.
Комбинезон
Комбинезоны зрительно объединяют и удлиняют силуэт, если, конечно, вам удастся выбрать правильный покрой. Помните: правильный комбинезон привлекает внимание к линии талии, никак не к бёдрам.
Мини юбки
Казалось бы, короткая юбка должна укорачивать силуэт, но на деле всё совсем наоборот. Правильно подобранная мини юбка способна творить чудеса. Помните, что если вы хотите выглядеть выше, то вам стоит отказаться от узких вариантов и предпочесть расклешённые.
Брюки и обувь одного цвета
Если вы носите брюки или легинсы, то старайтесь подбирать к ним обувь того же цвета. Этот простой фокус всегда срабатывает на отлично.
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