Легендарный купольный дом Уильяма Кинга уйдёт с молотка

Появился шанс стать обладателем легендарного купольного дома Уильяма Кинга в Лос-Анджелесе (Geodesic Dome House, США).

Утопающий в зелени купольный дом, расположен на вершине холма откуда открывается прекрасный вид на Лос-Анджелес и на живописный склон (Geodesic Dome House, США).

За новаторский купольный дом вместе с участком и гостевым домиком 1920 года просят чуть более 1,7 миллиона долларов (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес).

План Geodesic Dome House, построенного по проекту американского архитектора Уильяма Кинга.

На участке высажены суккуленты, фруктовые сады и цветы, чтобы загородный отдых был полноценным (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес).

Оформление гостиной в народном стиле, которая находится в подземном этаже (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес). | Фото: messynessychic.com.

Несмотря на «пещерное» оформление стен и потолка дизайн интерьера может быть и современным (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес). | Фото: beyondshelter.com.

Винтовая лестница является связующим звеном между этажами и полууровнями (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес). | Фото: messynessychic.com.

Одна из ванных комнат купольного дома (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес). | Фото: messynessychic.com.

Спальня в «подземелье» обеспечит спокойный отдых и здоровый сон (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес). | Фото: art-defi.livejournal.com.

За картиной спрятан вход в секретную спальню (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес).

Кухня оформлена в деревенском стиле, а вместо кладовой все съестные запасы хранятся на полках полуоткрытых тумб (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес). | Фото: messynessychic.com.

Просторная кухня с захватывающими видами на живописный пейзаж порадует новых владельцев (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес).

Деревянная ванна и душ установлены на открытой террасе с видом на фруктовый сад и цветники (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес). | Фото: art-defi.livejournal.com.

Выход с лестницы находится в центре купольной надстройки, пространство которой можно использовать в зависимости от потребностей (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес).

До недавнего времени купольное пространство было оформлено в народном стиле (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес). | Фото: art-defi.livejournal.com.

Пространство купольного этажа легко превратить в апартаменты или в зал для мероприятий (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес).

В придачу к Geodesic Dome House идет и гостевой домик, в котором может разместиться целая компания друзей (Лос-Анджелес, США).

Простота оформления гостевого домика никак не повлияла на уют и комфорт (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес).