Легендарный купольный дом Уильяма Кинга уйдёт с молотка

Хорошая новость для тех, кто мечтает стать обладателем дома, больше похожего на произведение искусства, нежели на традиционный архитектурный объект, которых в округе более чем достаточно. В Лос-Анджелесе выставлен на продажу легендарный купольный дом Уильяма Кинга, который в начале 1980-х совершил настоящий переворот в проектировании жилого пространства. Удивительный дом порадует новых владельцев необычными формами и деталями интерьера, правда, если они смогут наскрести чуть более 1,7 млн долларов.
Появился шанс стать обладателем легендарного купольного дома Уильяма Кинга в Лос-Анджелесе (Geodesic Dome House, США).
Несмотря на то, что купольная конструкция зданий не является открытием и многие народы другой формы жилища никогда и не строили, тем не менее, подобные объекты всегда выделялись на фоне общей застройки, особенно если речь шла о крупных населенных пунктах.
Авторы Novate.ru хотели бы напомнить, что с легкой руки Бакминстера Фуллера, продемонстрировавшего возможности масштабных куполообразных строений, получивших название «геодезический купол», такой вид конструкции считается новаторским, хотя это событие и произошло в 1947 году.
Утопающий в зелени купольный дом, расположен на вершине холма откуда открывается прекрасный вид на Лос-Анджелес и на живописный склон (Geodesic Dome House, США).
Особенно рьяно его популяризировали в США в послевоенный период из-за ускоренного процесса строительства, монтажа в любых местах и условиях, из-за его сейсмоустойчивости и возможности противостоять ветровым нагрузкам (что немаловажно для многих регионов США), а также экологичности самого строения. Но несмотря на значимые преимущества, купольные дома всегда оставались в разряде инновационных новинок, а те объекты, которые все-таки имеются, очень редко появляются на рынке недвижимости.
За новаторский купольный дом вместе с участком и гостевым домиком 1920 года просят чуть более 1,7 миллиона долларов (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес).
Это обстоятельство еще больше подчеркивает значимость появившегося на сайте недвижимости купольного дома (Geodesic Dome House), расположенного в одном из пригородных районов Лос-Анджелеса, в Домстеде (LA Domestead). Построенный в 1982 году по проекту известного американского архитектора, который никогда не отказывался от экспериментальных проектов, дом всегда в центре внимания и не только жителей района. Он давно стал чрезвычайной архитектурной достопримечательностью пригорода Лос-Анджелеса, в основном благодаря именитым владельцам и гостям.
План Geodesic Dome House, построенного по проекту американского архитектора Уильяма Кинга.
На участке высажены суккуленты, фруктовые сады и цветы, чтобы загородный отдых был полноценным (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес).
Изначально проект наделал много шума и уникальная резиденция, с которой открывается 180-градусный вид на горы Сан-Габриэль и городской пейзаж Лос-Анджелеса вдохновляла самого творца. Затем этот дом, в окружении 16 соток суккулентов и цветущих садов, произрастающих на живописном склоне, привлек внимание американского художника Фрица Хега, которому удалось его не только приобрести, но и превратить в убежище, мастерскую, студию, выставочное и образовательное пространство. А также он стал неиссякаемым источником вдохновения для большей части его художественных произведений в течение 15 лет, пока он не продал загородную резиденцию Ники Паниччи – гитаристу и автору песен, которые за последние пять лет восстановил ее и выставил на продажу.
Оформление гостиной в народном стиле, которая находится в подземном этаже (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес). | Фото: messynessychic.com.
Несмотря на «пещерное» оформление стен и потолка дизайн интерьера может быть и современным (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес). | Фото: beyondshelter.com.
Примечательно: Оригинальная структура дома, разбитая на три уровня с венчающим куполообразным объемом, стала важной частью сцены современного искусства Лос-Анджелеса, начиная с 2000 года, куда устремлялся весь бомонд и творческая элита. Это поспособствовало его известности, ведь дом очень быстро превратился культовое пространство, где проходили международные выставки, снимались документальные фильмы, музыкальные вечера, презентации и т. д. Geodesic Dome House стал не только фоном для фотосессий, но и главным действующим «лицом».
Винтовая лестница является связующим звеном между этажами и полууровнями (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес). | Фото: messynessychic.com.
Одна из ванных комнат купольного дома (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес). | Фото: messynessychic.com.
А вдохновляться действительно было чем. Нетрадиционный вид Geodesic Dome House подразумевает нестандартную планировку и неожиданные решения при организации пространства. Этот дом существует в немного другом измерении, нежели привыкло большинство из нас. Три уровня открытых пространств соединены винтовой лестницей диаметром 1,8 м, на которую можно попасть через подземный этаж, представляющий собой изогнутое пространство (площадь 92 кв. метра), высеченное в скалистом холме с добавлением бетонных элементов, связавших природный камень с архитектурными внедрениями. Несмотря на то, что нижний этаж, по сути, является пещерой, всю его площадь заливает естественный свет, проникающий из 15 мансардных окошек.
Спальня в «подземелье» обеспечит спокойный отдых и здоровый сон (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес). | Фото: art-defi.livejournal.com.
За картиной спрятан вход в секретную спальню (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес).
Помимо прихожей здесь оформлена гостиная, интерьеру которой последний владелец придает особенный вид (в зависимости от того, какое настроение или какое мероприятие намечается). Иногда она превращается в старинное аутентичное пространство, а в следующий раз – радует современным шиком, даже несмотря на то, что ее окружают пещерные своды, обтекаемые текучие стены из бетона и камня. Также на нижнем уровне есть небольшая спальня, благоустроенная ванная комната и гардеробная.
Кухня оформлена в деревенском стиле, а вместо кладовой все съестные запасы хранятся на полках полуоткрытых тумб (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес). | Фото: messynessychic.com.
Просторная кухня с захватывающими видами на живописный пейзаж порадует новых владельцев (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес).
Поднявшись на несколько ступеней, между первым и вторым этажами, можно увидеть круглую картину, за которой спрятана площадка больше похожая на небольшую сцену, где обустроена секретная спальня без окон, но с удивительной подсветкой. Еще несколько поворотов вверх по винтовой лестнице приблизят к большому открытому пространству, где имеется кухня-столовая, напоминающая веранду, в которой не только мебель, но и рамы сделаны из красного дерева. Неправильной геометрии площадка служит обеденной зоной, которую украшает массивный раздвижной стол и открывающиеся виды на живописный пейзаж.
Деревянная ванна и душ установлены на открытой террасе с видом на фруктовый сад и цветники (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес). | Фото: art-defi.livejournal.com.
На этом уровне еще предусмотрена и ванная комната с выходом на открытую террасу, где, в дополнение к основному оборудованию, установлены душ и деревянная ванна с видом на сад. Эта часть дома вызывает стойкое ощущение, что находишься в роскошном домике на дереве, ведь половина окружности строения вплотную приближается к фруктовому саду, так что в любой момент, открыв окно, можно угоститься созревшими вишнями или яблоками.
Выход с лестницы находится в центре купольной надстройки, пространство которой можно использовать в зависимости от потребностей (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес).
Последняя спираль, ведущая вверх по лестнице, приведет в центр того самого геодезического купола площадью 250 кв. м, который сделал строение настолько примечательным. Открытая планировка Geodesic Dome House, не ограниченная условностями квадратных комнат, прямых линий и улов с эффектными прорезными шестиугольными окнами, состоящими из треугольников, позволила создать гибкое пространство, которое можно использовать в качестве выставочного пространства, зала для проведения мероприятий, гостиной с фантастическим видами на городской пейзаж и горный склон, мастерской/домашнего офиса или спальни, если не предвидится прием гламурной тусовки. Из этой части дома есть выход на открытый балкон, на 180 градусов, обрамляющий купол
До недавнего времени купольное пространство было оформлено в народном стиле (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес). | Фото: art-defi.livejournal.com.
Пространство купольного этажа легко превратить в апартаменты или в зал для мероприятий (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес).
Как отмечает агент по недвижимости, взявшийся за продажу усадьбы Geodesic Dome House, за которую последний владелец просит 1,73 млн долларов: «Здесь есть свобода, которая глубоко влияет на то, как вы живете. Комнаты определяются не функцией, а ощущением, с разнообразием пространств, подходящих для разного настроения и времени суток. Некоторые из них солнечные, просторные, открытые, располагающие к общению с компанией друзей, в то время как другие –ориентированы на максимальное уединение, они надежно защищены от случайных взглядов и нагрянувших гостей, с умиротворенной и расслабляющей обстановкой. Каждый этаж похож на альтернативное царство, предлагающее разные способы жизни, отношения с другими и окружающей средой».
В придачу к Geodesic Dome House идет и гостевой домик, в котором может разместиться целая компания друзей (Лос-Анджелес, США).
Простота оформления гостевого домика никак не повлияла на уют и комфорт (Geodesic Dome House, Лос-Анджелес).
Также стоит упомянуть, что Geodesic Dome House продается вместе с участком, на котором есть еще и гостевой домик, который является историческим объектом, поскольку был построен в 1920-х годах. Оба эти строения можно считать энергоэффективными и экологичными, поскольку музыкант, производивший полную реконструкцию, устойчивости уделил особое внимание. В загородной резиденции полностью поменяли электропроводку, водопроводные и отопительные системы, внедрили современные устройства вентиляции и кондиционирования воздуха (согласно разрешениям на строительство, конечно же), установили систему сбора, хранения, очистки дождевой воды и стоков, которую используют для полива благоухающего сада и смыва туалетов. Плюс ко всему «пещерный» этаж естественным образом надежно защищен как от жары, так и от холода, да и купол, благодаря особой конструкции, также соответствует технологии пассивного дома.
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