  Владимир Назанский
    Статья некомпетентная. Да, были разрушения и потеря части населения при взятии Багдада моголами, но город стал одним ...Упадок Багдада: к...
  наталья никифорова
    "Прощай молодость" , а не прощайки. Время стирает память и новые поколения перевирают все на свой лад.«Прощайки»: какая...
  александр куприянов
    а теперь рыба дороже мясаОткуда в СССР взя...

5 лайфхаков времен СССР, которые позволяли детям и взрослым запомнить нечто важное




Иногда никак не получается запомнить что-то важное и полезное для жизни и быта. Советские времена породили очень действенные способы, как запомнить какой-то важный факт, применив необычные подходы. И это действительно работает!

1. Сразу узнать фазу Луны по её форме благодаря аналогии с буквами


Повезло тем, чей алфавит - кириллица! / Фото: bolshoyvopros.ru

Гениально же!
Повезло тем, чей алфавит - кириллица! / Фото: bolshoyvopros.ru

 

Возможно, именно советские русскоязычные дети являлись носителями специфического знания, как определить, растущая луна или стареющая. Если серп на небе расположен буквой «С» - луна Стареющая. Если же поворот в другую сторону и, подставив палочку, можно получить букву «Р» - луна Растущая.

2. Количество дней в каждом месяце года помогут уточнить косточки пальцев


Действенный способ! / Фото: tut.by

Действенный способ! / Фото: tut.by


 

Это современные рэперы демонстрируют тату на каждом пальце, приставив кулаки друг к другу (ладонями вниз). А советские дети легко определяли, сколько дней в январе, мае, августе, отсчитывая на кулачках косточки-впадинки. Начинаем с косточки мизинца левой руки. Если косточка - 31 день. Если впадинка - 30. Исключение лишь февраль - 28 дней. Впрочем, исключение запоминалось не менее легко: ведь короткий месяц делал мартовские каникулы ещё ближе! Примечательно, что и в июле, и в августе 31 день. Два месяца подряд с одинаковым максимальным количеством дней - две косточки у основания указательных пальцев. Почему так - никто не пояснит. Да и зачем? Ведь это каникулы!

3. Метод вращения яйца для определения его готовности


Сейчас узнаем! / Фото: ribalych.ru

Сейчас узнаем!
/ Фото: ribalych.ru

 

Яйцо сырое или сваренное? Можно, конечно, просто разбить. Но сырому яйцу это вряд ли понравится, да и столешнице тоже. Любой советский ребёнок, прибежавший с диким чувством голода из школы, лихо определял, можно сразу слопать варёное яичко или придётся поголодать ещё минут пять, ожидая, пока перекус сварится. Нужно просто крутануть яйцо на столе: отварное завертится, как юла, а сырое еле-еле завершит один оборот.

4. Книжку под подушку, чтобы хорошо ответить на уроке


Не глупость! / Фото: legkovmeste.ru

Не глупость! / Фото: legkovmeste.ru


 

Если вы думаете, что это какое-то суеверие или мистика, перестаньте так думать. Смысл данного совета заключался в том, что если школьник клал книжку под подушку перед самым сном, то это означало, что перед самым сном он будет читать заданный параграф. Научно доказано, что в первой половине дня вы сможете очень хорошо воспроизвести то, что читали перед засыпанием. Школьник брал книгу в кровать, читал нужный урок, его клонило в сон, после этого он клал книжку под подушку и сразу же засыпал. Только наука, никаких суеверий!

5. Привычка креститься на православный лад поможет запомнить стороны света


 
Блин, как просто-то! / Фото: risovach.ru

Блин, как просто-то! / Фото: risovach.ru

 

После сталинских репрессий, когда религия перестала преследоваться едва ли не уголовно, советские учителя предлагали школьникам, которые никак не могли запомнить четыре стороны света, вспомнить, умеют ли они креститься по-православному. Разумеется, почти все умели, так как почти у всех были бабушки и дедушки, которые хоть как-то, до учили креститься по поводу и без. СЕВЕР-ЮГ-ВОСТОК-ЗАПАД - это соответствующие наложению на себя православного креста стороны света на карте, если вы смотрите прямо на неё. Срабатывало безотказно!

