Стервелла-сердцеедка, которая гениально играет мужчин и психопаток: Гленн Клоуз

Весь мир знает актрису, сыгравшую неуравновешенную злодейку Стервеллу де Вилль, но кроме этой роли в фильмографии Гленн Клоуз есть немало интереснейших работ. Правда, сама она признается, что они могли бы составить прекрасное пособие по психиатрии. Эта женщина доказывает всему миру, что для актера красота – не главное, ведь, имея весьма своеобразную внешность, она часто играет красавиц и покорительниц мужских сердец. На деле все обстоит примерно так же: Гленн четыре раза была замужем. Сейчас бывшей Стервелле уже 73 года, она продолжает активно сниматься, а свободное время проводит в окружении… своих любимых собак.
Гленн Клоуз родилась весной 1947 года в штате Коннектикут. Актриса может похвастаться по-настоящему аристократическим происхождением: среди ее предков были представители английского королевского дома и президент США Улисс Грант. Поэтому, возможно, Гленн так органично выглядит в образах аристократок – ее детство прошло в самых высших кругах. Затем, правда, родители переехали в Конго, отец был личным врачом президента страны и руководил клиникой, и для будущей актрисы началась совершенно другая жизнь.
Гленн Клоуз в молодости
Юные годы были для девочки очень тяжелым периодом. Когда ей исполнилось семь лет, родители стали активными участниками консервативной миссионерской секты «Моральное перевооружение». Маленькой Гленн запрещали смотреть телевизор и общаться с людьми. Читать книги было можно, но только определенные. Сегодня знаменитая актриса старается не вспоминать то время, но рассказывает, что она прекрасно понимает людей, находящихся под психологическим давлением, ведь ее собственная психика до 15 лет была по-настоящему сломлена.
Освобождение от тяжелого гнета морали сменилось затем на другую тюрьму: родители отправили девушку в швейцарскую школу-интернат, где, по воспоминаниям Гленн, «даже канализационные трубы были обвиты колючей проволокой, только бы дети не сбежали». Это время она также вспоминает с содроганием. Лишь в 22 года, вернувшись в Америку и поступив в колледж, Гленн начала жить по-настоящему. Девушка впервые вышла на сцену и поняла, что это – ее судьба. Окончила она учебное заведение с оригинальной двойной специальностью: актерское искусство и антропология, и сразу начала играть в местном театре.
Гленн Клоуз – прекрасная театральная актриса
Через несколько лет, в 1974-м, Клоуз дебютировала на Бродвее. Актриса прекрасно поет, и одной из первых удач в театре для нее стала роль Нормы Десмонд в мюзикле Эндрю Ллойд-Уэббера «Бульвар Сансет». Кстати, до сих пор, по традиции, Гленн ежегодно исполняет национальный гимн на церемонии открытия бейсбольного сезона в Нью-Йорке. Театральная деятельность принесла актрисе известность и три премии «Тони». Однако главный поворот в карьере ждал ее после 35 лет, когда ей предложили первую роль в кино.
Гленн Клоуз - американская актриса, певица и продюсер
Ее первая же роль в фильме «Мир по Гарпу» была номинирована на «Оскар». Гленн Клоуз часто приходится играть женщин странных – неуравновешенных, со сложной судьбой и многогранным психологическим портретом, порой явных психопаток, но она относится к этому с юмором. Интересно, что актрису семь раз номинировали на премию «Оскар» - последняя попытка была в 2019 году, - но заветную статуэтку она так и не получила. По количеству номинаций без победы она стала чемпионкой среди женщин, хотя других кинематографических наград у талантливой актрисы хватает.
Гленн Клоуз в фильме «Опасные связи», 1988 год
Самыми известными работами Гленн Клоуз в кино стали «Роковое влечение», «Опасные связи» и «101 далматинец», а с 2007 по 2012 годы она снималась в главной роли в телевизионной драме «Схватка». Очень необычен фильм «Таинственный Альбер Ноббс», который стоит посмотреть только ради великолепной игры главной героини. История женщины, которая вынуждена всю жизнь выдавать себя за мужчину, действительно интересна.
Кадр из фильма «Таинственный Альбер Ноббс», 2011 года, в котором сложно узнать Гленн Клоуз
Инициатором создания фильма была сама Клоуз. Она играла Альберта Ноббса в одноименном спектакле еще с 1982 года, и потратила 15 лет на то, чтобы рассказ Джорджа Мура был экранизирован. Кстати, перевоплощения в мужчин даются актрисе без труда. В фильме «Капитан Крюк» Гленн тоже не узнать, так убедительно она выглядит в бороде.
Кадр из фильма «Капитан Крюк», 1991 года, Гленн Клоуз в эпизодической роли
В личной жизни знаменитой актрисы творится полная чехарда: четыре раза она была замужем за очень разными людьми. Последний брак она заключила в 59 лет и даже переехала жить к своему избраннику (химику и биофизику) в глубинку штата Мэн. Поклонники вздохнули с облегчением, надеясь, что их любимица наконец-то нашла долгожданное счастье, но девять лет спустя идиллия закончилось, пара развелась. У актрисы есть дочь от третьего брака, девушка идет по стопам матери и иногда в театре и кино они вместе играют одних персонажей в разных возрастных периодах.
Гленн Клоуз и ее дочь, Энни Мод Старк
После семидесяти лет Гленн Клоуз остается такой же востребованной в кино: в 2017 году, например, актриса снялась в четырех фильмах, а последняя ее работа – лента «Деревенская элегия» - вышла на экраны в 2020-м. На своей странице в Твиттере Гленн делится новостями с поклонниками и частенько выкладывает фотографии со своими домашними любимцами, ведь на самом деле актриса всю жизнь просто обожает собак.
Домашние питомцы Стервеллы де Вилль
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