Стервелла-сердцеедка, которая гениально играет мужчин и психопаток: Гленн Клоуз

Гленн Клоуз в молодости

Гленн Клоуз – прекрасная театральная актриса

Гленн Клоуз - американская актриса, певица и продюсер

Гленн Клоуз в фильме «Опасные связи», 1988 год

Кадр из фильма «Таинственный Альбер Ноббс», 2011 года, в котором сложно узнать Гленн Клоуз

Кадр из фильма «Капитан Крюк», 1991 года, Гленн Клоуз в эпизодической роли

Гленн Клоуз и ее дочь, Энни Мод Старк

Домашние питомцы Стервеллы де Вилль