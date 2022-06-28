История турецкого народа

Территория современной Турции в средние века стала настоящим плавильным котлом для десятков кочевых народов. Кроме того, сюда же волею случая попадали армяне, греки, ассирийцы и даже евреи. Как из всего этого получились турки? Кто они вообще такие, современные жители Турции?
Сельджуки
Византийские правители стремились переселить на территорию Малой Азии булгар, арабы же старались привлечь сюда тюркоязычных мусульман. Армянские цари так и вовсе пытались привлечь аварцев для охраны азиатских окраин, но все эти племена были ассимилированы местным населением. Предками современных турок стали только сельджуки — это несколько кочевых народов, сформировавшихся вокруг племени огузов.
Развитие империи
Со временем туркмены, крынки, авары, кайы, карманы и прочие слились в один народ. Сельджуки значительно укрепились в Средней Азии, завоевали Хорезм, а затем и Иран. Захват Багдада в 1055 году превратил сельджуков в грозную силу.
Падение Средней Азии
Под давлением империи Сельджуков государства Средней Азии терпели крах одно за другим. Армения и Грузия, Сирия и Палестина — не устояла даже Византия. Однако, примерно в середине XIII века монголы раздробили некогда великую империю на несколько более мелких стран. И в 1227 году бывшую территорию сельджуков захватило племя кайы, правил которым Эрторгрул. Уже его сын, Осман, основал великую Османскую империю.
Оседлая жизнь
И в конце XII века, вдоволь побродив по степям, тюрки начали постепенно переходить на оседлый образ жизни. Это привело к исламизации населения, которое в то же время разбавлялось притоком миграции печенегов, румын и даже восточных славян.
Формирование народности
В 1327 году многие области современной Турции заговорили на тюркском. Персидский язык постепенно уходил в прошлое и к концу века турецкий народ сформировался полностью. Ученые полагают, что 70% населения современной Турции — потомки турков-сельджуков, и лишь 30% — коренное население этой местности.
Генетический анализ
Примерно то же подтверждает и генетический анализ. Согласно последним исследованиям, четверть населения анатолийских турок относится к автохтонным народам, еще четверть принадлежит кавказским племенам, 11% являются дальними потомками греков, а 4% так и вовсе имеет восточно-славянские корни.
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