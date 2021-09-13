Еды мне, да побольше: 7 коварных продуктов искусителей разжигающих аппетит

Вы когда-нибудь замечали, что поглощая определённую еду вам ещё больше начинает хотеться есть? Если не замечали, то понаблюдайте за собой в следующий раз, когда будете кушать одни из семи коварных продуктов, которые заставляют вас хотеть есть ещё больше, даже ели вы, казалось бы, уже сыты.

Из-за таких продуктов-искусителей вы переедаете, вследствие чего ваша талия расширяется, а килограммы на весах медленно, но верно ползут вверх.

Чипсы

В чипсах содержится очень большое количество соли: в одном небольшом пакетике насчитывается 1 грамм при суточной норме потребления для человека равной 5 граммам. Как известно, соль задерживает выход лишней жидкости из организма, что приводит к отечности, накоплению шлаков и токсинов в организме. Чипсы — это также простые углеводы, которые быстро усваиваются, вызывая перепады уровня сахара в крови и провоцируя чувство голода.

Что делать? Если от чипсов отказаться вы не можете, то готовьте их в домашних условиях на своей кухне. Так вы будете уверены в составе и не добавите в список ингредиентов ничего лишнего. Особенно вкусные чипсы получаются из картофеля, батата, яблок и моркови.

Кола

Кола также не является тем продуктом, который можно себе позволить, если заботишься о здоровье и о фигуре.

Искусственные подсластители, которые призваны снизить калорийность напитка, напротив, провоцируют повышенное чувство голода. Дело в том, что они обманывают участки головного мозга и не поставляют обещанный сахар в организм. Так что желание съесть чего-нибудь сладенького никуда не пропадет.

Что делать? Если жить без колы вы не можете, то старайтесь не превышать суточную норму в 200 миллилитров. А лучше попробуйте перейти на более полезные и вкусные напитки. Например, смузи.

Батончики мюсли

Несмотря на то что батончики мюсли на волне правильного питания приобрели большую популярность, тут все не так радужно и безмятежно. Механизм их воздействия на организм такой же, как и в случае с колой. Реального сахара такие батончики организму не дают, и он начинает искать его на стороне, повышая аппетит и усугубляя чувство голода.

Что делать? Не все батончики обладают подобным эффектом и откровенно дразнят организм. Есть варианты, которые делают это в наименьшей степени. Отдавайте предпочтение батончикам, сделанным преимущественно из миндаля или овсяных хлопьев. Кстати, в хорошем продукте должно быть не меньше 3 граммов белка и 3 граммов клетчатки.

Алкогольные коктейли

Не секрет, что алкогольные коктейли достаточно калорийны и явно не способствуют похудению. Кроме того, они являются причиной жгучего аппетита, а под действием крепких напитков иногда трудно понять, сколько действительно еды нужно организму, чтобы восполнить резерв. Кстати, алкоголь способствует обезвоживанию организма, а жажду зачастую можно спутать с чувством голода.

Что делать? Откажитесь от сладких алкогольных напитков. Лучше отдать предпочтение бокалу красного сухого вина, которое укрепит сердечно-сосудистую систему и улучшит память. Если вы все же планируете пить коктейли, то возьмите за правило выпивать стакан воды после каждого стакана алкоголя.

Пакетированные соки

Сок из пакета — это один из главных врагов диеты. Даже если производитель уверяет вас, что сахара в нем нет, поверьте — он там есть. И без сомнений, в больших количествах. Именно поэтому пакетированные соки служат плохим средством утоления жажды, а лишь усиливают ее и за компанию повышают аппетит.

Что делать? Чтобы восполнить нехватку витаминов и полезных веществ, ешьте свежие фрукты и овощи. В них гораздо больше витаминов и клетчатки, которая так необходима для нормальной жизнедеятельности организма.

Суши и роллы

Всем любителям японской кухни следует быть осторожными с суши и роллами, если есть проблемы с фигурой. Особое внимание стоит обратить на соевый соус. Именно он является главным источником соли и активно задерживает лишнюю жидкость в организме. Белый рис также не является другом стройной фигуры. К слову, калорийность одной порции роллов составляет, как правило, 400–500 калорий, а это треть суточного рациона среднестатистического человека.

Что делать? Обратите внимание и на другие позиции меню. Мисо-суп и салат тоже очень неплохие и вкусные варианты, чтобы подкрепиться. Конечно, совсем отказываться от суши и роллов не стоит, но лучше свести к минимуму их потребление и контролировать размер порции и количество соевого соуса

Макароны из муки высшего сорта

Мука высшего сорта и макароны из нее — это простые углеводы и лишние калории. Этот продукт очищен практически от всех полезных веществ, поэтому целесообразнее просто исключить его из рациона. После такого приема пищи есть вам захочется еще больше и совсем скоро. Это вряд ли хорошее подспорье для диеты и похудения.

Что делать? Предпочтение стоит отдавать макаронам, которые сделаны из твердых сортов пшеницы. Важно помнить, что не следует при этом налегать на соусы. Они очень калорийны. Готовьте макароны с овощами: кабачками, помидорами, сладким перцем.