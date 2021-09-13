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Еды мне, да побольше: 7 коварных продуктов искусителей разжигающих аппетит

Еды мне, да побольше: 7 коварных продуктов искусителей разжигающих аппетит

Вы когда-нибудь замечали, что поглощая определённую еду вам ещё больше начинает хотеться есть? Если не замечали, то понаблюдайте за собой в следующий раз, когда будете кушать одни из семи коварных продуктов, которые заставляют вас хотеть есть ещё больше, даже ели вы, казалось бы, уже сыты.

Из-за таких продуктов-искусителей вы переедаете, вследствие чего ваша талия расширяется, а килограммы на весах медленно, но верно ползут вверх.

Чипсы

продукты разжигающие аппетит, продукты от которых хочется есть

В чипсах содержится очень большое количество соли: в одном небольшом пакетике насчитывается 1 грамм при суточной норме потребления для человека равной 5 граммам. Как известно, соль задерживает выход лишней жидкости из организма, что приводит к отечности, накоплению шлаков и токсинов в организме. Чипсы — это также простые углеводы, которые быстро усваиваются, вызывая перепады уровня сахара в крови и провоцируя чувство голода.

Что делать? Если от чипсов отказаться вы не можете, то готовьте их в домашних условиях на своей кухне. Так вы будете уверены в составе и не добавите в список ингредиентов ничего лишнего. Особенно вкусные чипсы получаются из картофеля, батата, яблок и моркови.

Кола

продукты разжигающие аппетит, продукты от которых хочется есть

Кола также не является тем продуктом, который можно себе позволить, если заботишься о здоровье и о фигуре.

Искусственные подсластители, которые призваны снизить калорийность напитка, напротив, провоцируют повышенное чувство голода. Дело в том, что они обманывают участки головного мозга и не поставляют обещанный сахар в организм. Так что желание съесть чего-нибудь сладенького никуда не пропадет.

Что делать? Если жить без колы вы не можете, то старайтесь не превышать суточную норму в 200 миллилитров. А лучше попробуйте перейти на более полезные и вкусные напитки. Например, смузи.

Батончики мюсли

продукты разжигающие аппетит, продукты от которых хочется есть

Несмотря на то что батончики мюсли на волне правильного питания приобрели большую популярность, тут все не так радужно и безмятежно. Механизм их воздействия на организм такой же, как и в случае с колой. Реального сахара такие батончики организму не дают, и он начинает искать его на стороне, повышая аппетит и усугубляя чувство голода.

Что делать? Не все батончики обладают подобным эффектом и откровенно дразнят организм. Есть варианты, которые делают это в наименьшей степени. Отдавайте предпочтение батончикам, сделанным преимущественно из миндаля или овсяных хлопьев. Кстати, в хорошем продукте должно быть не меньше 3 граммов белка и 3 граммов клетчатки.

Алкогольные коктейли

продукты разжигающие аппетит, продукты от которых хочется есть

Не секрет, что алкогольные коктейли достаточно калорийны и явно не способствуют похудению. Кроме того, они являются причиной жгучего аппетита, а под действием крепких напитков иногда трудно понять, сколько действительно еды нужно организму, чтобы восполнить резерв. Кстати, алкоголь способствует обезвоживанию организма, а жажду зачастую можно спутать с чувством голода.

Что делать? Откажитесь от сладких алкогольных напитков. Лучше отдать предпочтение бокалу красного сухого вина, которое укрепит сердечно-сосудистую систему и улучшит память. Если вы все же планируете пить коктейли, то возьмите за правило выпивать стакан воды после каждого стакана алкоголя.

Пакетированные соки

продукты разжигающие аппетит, продукты от которых хочется есть

Сок из пакета — это один из главных врагов диеты. Даже если производитель уверяет вас, что сахара в нем нет, поверьте — он там есть. И без сомнений, в больших количествах. Именно поэтому пакетированные соки служат плохим средством утоления жажды, а лишь усиливают ее и за компанию повышают аппетит.

Что делать? Чтобы восполнить нехватку витаминов и полезных веществ, ешьте свежие фрукты и овощи. В них гораздо больше витаминов и клетчатки, которая так необходима для нормальной жизнедеятельности организма.

Суши и роллы

продукты разжигающие аппетит, продукты от которых хочется есть

Всем любителям японской кухни следует быть осторожными с суши и роллами, если есть проблемы с фигурой. Особое внимание стоит обратить на соевый соус. Именно он является главным источником соли и активно задерживает лишнюю жидкость в организме. Белый рис также не является другом стройной фигуры. К слову, калорийность одной порции роллов составляет, как правило, 400–500 калорий, а это треть суточного рациона среднестатистического человека.

Что делать? Обратите внимание и на другие позиции меню. Мисо-суп и салат тоже очень неплохие и вкусные варианты, чтобы подкрепиться. Конечно, совсем отказываться от суши и роллов не стоит, но лучше свести к минимуму их потребление и контролировать размер порции и количество соевого соуса

Макароны из муки высшего сорта

продукты разжигающие аппетит, продукты от которых хочется есть

Мука высшего сорта и макароны из нее — это простые углеводы и лишние калории. Этот продукт очищен практически от всех полезных веществ, поэтому целесообразнее просто исключить его из рациона. После такого приема пищи есть вам захочется еще больше и совсем скоро. Это вряд ли хорошее подспорье для диеты и похудения.

Что делать? Предпочтение стоит отдавать макаронам, которые сделаны из твердых сортов пшеницы. Важно помнить, что не следует при этом налегать на соусы. Они очень калорийны. Готовьте макароны с овощами: кабачками, помидорами, сладким перцем. 

 

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